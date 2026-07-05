Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladi
O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini «Istanbul Bashakshehir» safida davom ettiradi. Turkiya klubi futbolchining transfer huquqini «Roma»dan to‘liq sotib olganini rasman e’lon qildi.
Tomonlar o‘rtasidagi yangi shartnoma 2028 yil yozigacha amal qiladi.
Ijara muvaffaqiyatli yakunlandi
Shomurodov 2025 yil iyul oyida «Roma»dan ijara asosida «Istanbul Bashakshehir»ga kelib qo‘shilgan edi.
O‘zbekistonlik forvard qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy futbolchilaridan biriga aylandi. Uning ishonchli va sermahsul o‘yinidan so‘ng turk klubi transferni to‘liq amalga oshirishga qaror qildi.
44 o‘yinda 23 ta gol
Eldor Shomurodov o‘tgan mavsum barcha musobaqalar doirasida 44 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Ushbu bahslarda hujumchi:
23 ta gol urdi;
6 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Bu natija Shomurodovning Turkiyadagi ilk mavsumini yuqori darajada o‘tkazganini ko‘rsatdi.
Bozor qiymati 7 million yevro
Transfermarkt portali ma’lumotiga ko‘ra, Eldor Shomurodovning ayni paytdagi bozor qiymati 7 million yevroni tashkil etadi.
Yangi shartnoma orqali «Bashakshehir» o‘z hujum chizig‘idagi asosiy futbolchilardan birini uzoq muddatga saqlab qoldi.
Shomurodovning Yevropa klublaridagi tajribasi
Eldor Shomurodov faoliyati davomida Rossiya va Italiya chempionatlarida ham to‘p tepgan.
U «Rostov», «Jenoa», «Roma», «Spetsiya» va «Kalyari» kabi klublar sharafini himoya qilgan. Endi esa o‘z faoliyatidagi yangi bosqichni «Istanbul Bashakshehir» bilan davom ettiradi.
O‘tgan mavsumdagi 23 ta goldan keyin muxlislar Shomurodovdan yanada yuqori natijalarni kutmoqda.
…