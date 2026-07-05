Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladi

·0·Sport
Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladi

O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini «Istanbul Bashakshehir» safida davom ettiradi. Turkiya klubi futbolchining transfer huquqini «Roma»dan to‘liq sotib olganini rasman e’lon qildi.

Tomonlar o‘rtasidagi yangi shartnoma 2028 yil yozigacha amal qiladi.

Ijara muvaffaqiyatli yakunlandi

Shomurodov 2025 yil iyul oyida «Roma»dan ijara asosida «Istanbul Bashakshehir»ga kelib qo‘shilgan edi.

O‘zbekistonlik forvard qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy futbolchilaridan biriga aylandi. Uning ishonchli va sermahsul o‘yinidan so‘ng turk klubi transferni to‘liq amalga oshirishga qaror qildi.

44 o‘yinda 23 ta gol

Eldor Shomurodov o‘tgan mavsum barcha musobaqalar doirasida 44 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Ushbu bahslarda hujumchi:

  • 23 ta gol urdi;

  • 6 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Bu natija Shomurodovning Turkiyadagi ilk mavsumini yuqori darajada o‘tkazganini ko‘rsatdi.

Bozor qiymati 7 million yevro

Transfermarkt portali ma’lumotiga ko‘ra, Eldor Shomurodovning ayni paytdagi bozor qiymati 7 million yevroni tashkil etadi.

Yangi shartnoma orqali «Bashakshehir» o‘z hujum chizig‘idagi asosiy futbolchilardan birini uzoq muddatga saqlab qoldi.

Shomurodovning Yevropa klublaridagi tajribasi

Eldor Shomurodov faoliyati davomida Rossiya va Italiya chempionatlarida ham to‘p tepgan.

U «Rostov», «Jenoa», «Roma», «Spetsiya» va «Kalyari» kabi klublar sharafini himoya qilgan. Endi esa o‘z faoliyatidagi yangi bosqichni «Istanbul Bashakshehir» bilan davom ettiradi.

O‘tgan mavsumdagi 23 ta goldan keyin muxlislar Shomurodovdan yanada yuqori natijalarni kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaNottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaBugun, 02:59Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBugun, 02:56Marokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiMarokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiBugun, 02:30Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingParagvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:46Paragvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiParagvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:41Lionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiLionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiBugun, 01:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi