Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardi
Germaniyaning Mercedes-Benz Trucks kompaniyasi Shtutgart shahar maʼmuriyatiga oʻzining eng yangi eEconic rusumli elektr chiqindi tashuvchi yuk mashinalarini yetkazib berishni boshladi. Ushbu loyiha shahar ekologiyasini yaxshilash va shovqin darajasini pasaytirishga qaratilgan keng koʻlamli dasturning bir qismi hisoblanadi. Maʼlum qilinishicha, jami 10 ta maxsus texnikadan iborat boʻlgan ushbu partiya bosqichma-bosqich shahar yoʻnalishlariga joylashtiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnikalarning topshirilishi Shtutgart-Vangen tumanida Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) kompaniyasining yangi operatsion markazi ochilishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Mazkur markaz aynan elektr transport vositalarini ekspluatatsiya qilish uchun maxsus loyihalashtirilgan boʻlib, u yerda yuk mashinalari uchun zamonaviy quvvatlantirish infratuzilmasi yaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eEconic 300 modellari 21 kub metr hajmli Faun Variopress yuklash mexanizmi bilan jihozlangan.
Texnik imkoniyatlar va samaradorlikeEconic yuk mashinalari eActros platformasining birinchi avlodi asosida ishlab chiqilgan. Ularning kuch qurilmasi umumiy quvvati 336 kW/soat boʻlgan uchta akkumulyator blokidan iborat boʻlib, shundan 300 kW/soati bevosita ish jarayoni uchun sarflanadi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, bu quvvat shahar ichidagi bir smenali ish siklini oraliq quvvatlantirishlarsiz yakunlash uchun toʻliq yetarli.
Chiqindi yigʻish jarayoni oʻnlab toʻxtash va harakatlanishlarni talab qilganligi sababli, elektr dvigatelining samaradorligi bu yerda yaqqol namoyon boʻladi. Yangi operatsion markazda yuk mashinalari uchun toʻqqizta yuqori quvvatli va ikkita tezkor oʻzgarmas tok (DC) quvvatlantirish stansiyalari oʻrnatilgan. Eʼtiborlisi, ushbu markazning energiya ehtiyojlari qisman shahar binosiga oʻrnatilgan yirik quyosh elektr stansiyasi hisobidan qoplanadi.
Ekologiya va ishchilar uchun qulaylikMercedes-Benz Trucks vakillarining taʼkidlashicha, eEconic nafaqat atmosferaga zararli chiqindilar chiqarmaydi, balki shovqin darajasini ham keskin kamaytiradi. Bu, ayniqsa, aholi turar-joylarida erta tongda amalga oshiriladigan reyslar uchun juda muhimdir. Shtutgartning murakkab relyefi — tepaliklar va pastliklar yuk mashinalari uchun jiddiy sinov boʻlsa-da, elektr texnikalar bunday sharoitda oʻzining barqarorligini isbotladi.
Shovqinning pastligi nafaqat aholi, balki mashina ekipaji uchun ham qulaylik yaratadi. Haydovchi va operatorlar kabina ichida bemalol muloqot qilishlari mumkin, tebranishlarning kamligi esa ish kuni davomida charchoq hissini kamaytiradi. eEconic modeli Vyort-na-Reyndagi zavodda ishlab chiqarilmoqda va u boshidanoq munitsipal vazifalar uchun moslashtirilgan:
- Past polli kabina ekipajning tez-tez tushib-chiqishini osonlashtiradi;
- Panoramali old oyna shahar trafigida koʻrinish darajasini oshiradi;
- Zamonaviy xavfsizlik tizimlari piyodalar va velosipedchilar bilan toʻqnashuv xavfini kamaytiradi.
…