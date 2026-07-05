Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardi

·11·Avto
Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardi

Germaniyaning Mercedes-Benz Trucks kompaniyasi Shtutgart shahar maʼmuriyatiga oʻzining eng yangi eEconic rusumli elektr chiqindi tashuvchi yuk mashinalarini yetkazib berishni boshladi. Ushbu loyiha shahar ekologiyasini yaxshilash va shovqin darajasini pasaytirishga qaratilgan keng koʻlamli dasturning bir qismi hisoblanadi. Maʼlum qilinishicha, jami 10 ta maxsus texnikadan iborat boʻlgan ushbu partiya bosqichma-bosqich shahar yoʻnalishlariga joylashtiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnikalarning topshirilishi Shtutgart-Vangen tumanida Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) kompaniyasining yangi operatsion markazi ochilishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Mazkur markaz aynan elektr transport vositalarini ekspluatatsiya qilish uchun maxsus loyihalashtirilgan boʻlib, u yerda yuk mashinalari uchun zamonaviy quvvatlantirish infratuzilmasi yaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eEconic 300 modellari 21 kub metr hajmli Faun Variopress yuklash mexanizmi bilan jihozlangan.

Texnik imkoniyatlar va samaradorlik

eEconic yuk mashinalari eActros platformasining birinchi avlodi asosida ishlab chiqilgan. Ularning kuch qurilmasi umumiy quvvati 336 kW/soat boʻlgan uchta akkumulyator blokidan iborat boʻlib, shundan 300 kW/soati bevosita ish jarayoni uchun sarflanadi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, bu quvvat shahar ichidagi bir smenali ish siklini oraliq quvvatlantirishlarsiz yakunlash uchun toʻliq yetarli.

Chiqindi yigʻish jarayoni oʻnlab toʻxtash va harakatlanishlarni talab qilganligi sababli, elektr dvigatelining samaradorligi bu yerda yaqqol namoyon boʻladi. Yangi operatsion markazda yuk mashinalari uchun toʻqqizta yuqori quvvatli va ikkita tezkor oʻzgarmas tok (DC) quvvatlantirish stansiyalari oʻrnatilgan. Eʼtiborlisi, ushbu markazning energiya ehtiyojlari qisman shahar binosiga oʻrnatilgan yirik quyosh elektr stansiyasi hisobidan qoplanadi.

Ekologiya va ishchilar uchun qulaylik

Mercedes-Benz Trucks vakillarining taʼkidlashicha, eEconic nafaqat atmosferaga zararli chiqindilar chiqarmaydi, balki shovqin darajasini ham keskin kamaytiradi. Bu, ayniqsa, aholi turar-joylarida erta tongda amalga oshiriladigan reyslar uchun juda muhimdir. Shtutgartning murakkab relyefi — tepaliklar va pastliklar yuk mashinalari uchun jiddiy sinov boʻlsa-da, elektr texnikalar bunday sharoitda oʻzining barqarorligini isbotladi.

Shovqinning pastligi nafaqat aholi, balki mashina ekipaji uchun ham qulaylik yaratadi. Haydovchi va operatorlar kabina ichida bemalol muloqot qilishlari mumkin, tebranishlarning kamligi esa ish kuni davomida charchoq hissini kamaytiradi. eEconic modeli Vyort-na-Reyndagi zavodda ishlab chiqarilmoqda va u boshidanoq munitsipal vazifalar uchun moslashtirilgan:

  • Past polli kabina ekipajning tez-tez tushib-chiqishini osonlashtiradi;
  • Panoramali old oyna shahar trafigida koʻrinish darajasini oshiradi;
  • Zamonaviy xavfsizlik tizimlari piyodalar va velosipedchilar bilan toʻqnashuv xavfini kamaytiradi.
Ushbu loyiha Yevropaning yirik shaharlari asta-sekinlik bilan ogʻir munitsipal texnikalarni ham toʻliq elektr quvvatiga oʻtkazayotganidan dalolat beradi. Mercedes-Benz uchun bu tajriba kelgusida boshqa megapolislar uchun ham namunaviy yechim boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

Mercedes-BenzeEconicElektr Yuk MashinasiShtutgartEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBugun, 00:51Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaVolkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaBugun, 00:29Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiZoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiKecha, 22:59Kaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKecha, 22:23Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiCobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiKecha, 20:00Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiElektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiKecha, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi