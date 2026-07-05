Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdi

·67·Sport
Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdi

Jahon chempionati nimchorak finalining ikkinchi uchrashuvida Fransiya milliy jamoasi Paragvayni minimal hisobda mag‘lub etdi. Uchrashuv taqdirini Kilian Mbappening penaltidan urgan yagona gol hal qildi.

Bellashuvni Ilgiz Tantashev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi boshqarib bordi.

Bir gol taqdirni hal qildi

Uchrashuv davomida har ikki jamoa ehtiyotkor futbol namoyish etdi. Fransiya to‘p nazoratida ustunlik qilgan bo‘lsa-da, Paragvay himoyasi uzoq vaqt raqib hujumlariga bardosh berdi.

70-daqiqada Fransiya penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi. To‘p oldiga kelgan Kilian Mbappe imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni ochdi.

Bu gol bellashuvda yagona bo‘lib qoldi — 0:1.

O‘zbekistonlik hakamlar muhim o‘yinni boshqardi

Mazkur nimchorak final bahsini Ilgiz Tantashev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar boshqardi.

Keskin va murosasiz o‘tgan uchrashuvda hakamlar Fransiya futbolchilari Bredli Barkolya, Manu Kone va Maykl Olisega sariq kartochka ko‘rsatdi.

Fransiyaning keyingi raqibi — Marokash

Dide Desham boshchiligidagi Fransiya ushbu g‘alaba orqali Jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi.

Endilikda amaldagi favoritlardan biri hisoblangan fransuzlar yarimfinal yo‘llanmasi uchun Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

JCH-2026. 1/8 final

Paragvay — Fransiya 0:1

Gol: Mbappe, 70-daqiqa — penaltidan.

Paragvay: Xil, Velaskes, Alderete (Kanale, 58), Kaseres, Alonso, G. Gomes (Maurisio, 71), D. Gomes, Almiron (Avalos, 71), Kubas, Galarsa, Ensiso (Kabalero, 61).

Fransiya: Menyan, Din, Upamekano, Kunde, Saliba, Kone, Rabio, Dembele (Sherki, 84), Mbappe, Olise, Barkolya (Due, 61).

Ogohlantirishlar: Barkolya — 19, Kone — 81, Olise — 90+7.

Kilian MbappeFrantsiyaParagvayDidye DeshamMarokko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiKylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiBugun, 04:11Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiFransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 04:07Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Bugun, 04:00Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaMarokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaBugun, 03:56Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiEldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiBugun, 03:54Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaNottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi