Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdi
Jahon chempionati nimchorak finalining ikkinchi uchrashuvida Fransiya milliy jamoasi Paragvayni minimal hisobda mag‘lub etdi. Uchrashuv taqdirini Kilian Mbappening penaltidan urgan yagona gol hal qildi.
Bellashuvni Ilgiz Tantashev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi boshqarib bordi.
Bir gol taqdirni hal qildi
Uchrashuv davomida har ikki jamoa ehtiyotkor futbol namoyish etdi. Fransiya to‘p nazoratida ustunlik qilgan bo‘lsa-da, Paragvay himoyasi uzoq vaqt raqib hujumlariga bardosh berdi.
70-daqiqada Fransiya penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi. To‘p oldiga kelgan Kilian Mbappe imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni ochdi.
Bu gol bellashuvda yagona bo‘lib qoldi — 0:1.
O‘zbekistonlik hakamlar muhim o‘yinni boshqardi
Mazkur nimchorak final bahsini Ilgiz Tantashev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar boshqardi.
Keskin va murosasiz o‘tgan uchrashuvda hakamlar Fransiya futbolchilari Bredli Barkolya, Manu Kone va Maykl Olisega sariq kartochka ko‘rsatdi.
Fransiyaning keyingi raqibi — Marokash
Dide Desham boshchiligidagi Fransiya ushbu g‘alaba orqali Jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi.
Endilikda amaldagi favoritlardan biri hisoblangan fransuzlar yarimfinal yo‘llanmasi uchun Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
JCH-2026. 1/8 final
Paragvay — Fransiya 0:1
Gol: Mbappe, 70-daqiqa — penaltidan.
Paragvay: Xil, Velaskes, Alderete (Kanale, 58), Kaseres, Alonso, G. Gomes (Maurisio, 71), D. Gomes, Almiron (Avalos, 71), Kubas, Galarsa, Ensiso (Kabalero, 61).
Fransiya: Menyan, Din, Upamekano, Kunde, Saliba, Kone, Rabio, Dembele (Sherki, 84), Mbappe, Olise, Barkolya (Due, 61).
Ogohlantirishlar: Barkolya — 19, Kone — 81, Olise — 90+7.
…