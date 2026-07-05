Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqda
Marokash milliy jamoasi JCH-2026dagi ishonchli yurishini davom ettirmoqda. Afrika vakili 1/8 finalda Kanada ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, ketma-ket ikkinchi jahon chempionatida chorakfinalga chiqdi.
Bu natija Marokash endi tasodifiy sensatsiya emas, balki jahon futbolidagi jiddiy kuchga aylanganini yana bir bor ko‘rsatdi.
Kanadaga imkoniyat qoldirilmadi
Marokash 1/8 final bosqichida mezbonlardan biri — Kanadaga qarshi maydonga tushdi.
Birinchi taym teng kurashlar ostida o‘tgan bo‘lsa-da, tanaffusdan keyin afrikaliklar o‘yinni to‘liq o‘z nazoratiga oldi va raqib darvozasiga javobsiz uchta gol urdi.
3:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba Marokashga chorakfinal yo‘llanmasini taqdim etdi.
Ketma-ket ikkinchi tarixiy natija
Marokash 2022 yil Qatarda o‘tkazilgan jahon chempionatida ham chorakfinal bosqichiga chiqqan edi.
Shu tariqa, jamoa ketma-ket ikki mundialda eng kuchli sakkizlikdan joy olishga muvaffaq bo‘ldi.
Bu natija Afrika futboli uchun ham katta yutuq hisoblanadi.
Chorakfinalda kuchli raqib kutadi
Marokash chorakfinalda Paragvay — Fransiya uchrashuvi g‘olibi bilan bahs olib boradi.
Agar Fransiya keyingi bosqichga chiqsa, ikki jamoa o‘rtasida 2022 yilgi jahon chempionati yarimfinalining o‘ziga xos revanshi bo‘lib o‘tadi.
2022 yilda yarimfinalgacha yetib borgan
Qatardagi mundialda Marokash tarixiy natija qayd etib, jahon chempionati yarimfinaliga chiqqan birinchi Afrika jamoasiga aylangan edi.
O‘shanda marokashliklar yarimfinalda Fransiyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan. Uchinchi o‘rin uchun bahsda esa Xorvatiya 2:1 hisobida g‘alaba qozongan va Marokash turnirni to‘rtinchi o‘rinda yakunlagan.
Endi jamoa 2026 yilgi mundialda o‘sha natijani takrorlash emas, undan ham yuqoriga ko‘tarilish uchun kurashadi.
…