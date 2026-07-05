Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqda

·0·Sport
Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqda

Marokash milliy jamoasi JCH-2026dagi ishonchli yurishini davom ettirmoqda. Afrika vakili 1/8 finalda Kanada ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, ketma-ket ikkinchi jahon chempionatida chorakfinalga chiqdi.

Bu natija Marokash endi tasodifiy sensatsiya emas, balki jahon futbolidagi jiddiy kuchga aylanganini yana bir bor ko‘rsatdi.

Kanadaga imkoniyat qoldirilmadi

Marokash 1/8 final bosqichida mezbonlardan biri — Kanadaga qarshi maydonga tushdi.

Birinchi taym teng kurashlar ostida o‘tgan bo‘lsa-da, tanaffusdan keyin afrikaliklar o‘yinni to‘liq o‘z nazoratiga oldi va raqib darvozasiga javobsiz uchta gol urdi.

3:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba Marokashga chorakfinal yo‘llanmasini taqdim etdi.

Ketma-ket ikkinchi tarixiy natija

Marokash 2022 yil Qatarda o‘tkazilgan jahon chempionatida ham chorakfinal bosqichiga chiqqan edi.

Shu tariqa, jamoa ketma-ket ikki mundialda eng kuchli sakkizlikdan joy olishga muvaffaq bo‘ldi.

Bu natija Afrika futboli uchun ham katta yutuq hisoblanadi.

Chorakfinalda kuchli raqib kutadi

Marokash chorakfinalda Paragvay — Fransiya uchrashuvi g‘olibi bilan bahs olib boradi.

Agar Fransiya keyingi bosqichga chiqsa, ikki jamoa o‘rtasida 2022 yilgi jahon chempionati yarimfinalining o‘ziga xos revanshi bo‘lib o‘tadi.

2022 yilda yarimfinalgacha yetib borgan

Qatardagi mundialda Marokash tarixiy natija qayd etib, jahon chempionati yarimfinaliga chiqqan birinchi Afrika jamoasiga aylangan edi.

O‘shanda marokashliklar yarimfinalda Fransiyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan. Uchinchi o‘rin uchun bahsda esa Xorvatiya 2:1 hisobida g‘alaba qozongan va Marokash turnirni to‘rtinchi o‘rinda yakunlagan.

Endi jamoa 2026 yilgi mundialda o‘sha natijani takrorlash emas, undan ham yuqoriga ko‘tarilish uchun kurashadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiEldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiBugun, 03:54Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaNottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaBugun, 02:59Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBugun, 02:56Marokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiMarokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiBugun, 02:30Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingParagvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:46Paragvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiParagvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi