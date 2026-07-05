AvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlar

·30·Avto
AvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlar

Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi AvtoVAZ oʻzining yangi loyihasi — SKM M7 yengil tijorat avtomobilini sotuvga chiqardi. Sankt-Peterburg shahrida ushbu modelning ilk nusxasi korporativ mijozga topshirildi. Bu voqea Rossiya avtosanoatida minivenlar segmentini toʻldirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

"Pragmatika" kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, SKM M7 modeli hozirda ikki xil modifikatsiyada taklif etilmoqda: yoʻlovchi tashishga moʻljallangan "Komfort" va yuk tashish uchun ixtisoslashgan "Praktik" versiyalari. Ushbu avtomobil nafaqat shaxsiy foydalanish, balki kichik va oʻrta biznes vakillari uchun ham qulay transport vositasi boʻlishi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va chidamlilik

SKM M7 texnik jihatdan ancha sodda va ishonchli konstruksiyaga ega. Avtomobil 2,0 litrli, 137 ot kuchiga ega atmosfera dvigateli bilan jihozlangan. Quvvat 5 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa gʻildiraklarga uzatiladi. ixbt.com xabar berishicha, mashinaning orqa qismi ressorli osma va yaxlit koʻprikdan iborat boʻlib, bu ogʻir yuklar bilan ishlashda yuqori chidamlilikni taʼminlaydi.

Yoʻlovchi versiyasining oʻziga xos jihati shundaki, uning uchinchi qator oʻrindiqlari oson yechib olinadi. Bu esa salondan ham yoʻlovchi tashishda, ham katta hajmli yuklarni tashishda samarali foydalanish imkonini beradi. Avtomobilning tavsiya etilgan boshlangʻich narxi 2,863 million rubl (taxminan 31 500 AQSH dollari) etib belgilangan.

Qulaylik va xavfsizlik tizimlari

Yangi miniven zamonaviy haydovchi uchun zarur boʻlgan bir qator qulayliklar bilan taʼminlangan. Standart jihozlar roʻyxatidan quyidagilar oʻrin olgan:

  • Konditsioner va old oʻrindiqlarni isitish tizimi;
  • Old xavfsizlik yostiqchalari va barqarorlikni nazorat qilish tizimi;
  • Orqani koʻrish kamerasi va toʻxtash datchiklari (parktroniklar);
  • Multimediya tizimi va svetodiodli kunduzgi chiroqlar.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu segmentdagi yangiliklar qiziqarli hisoblanadi. Hozirda mamlakatimizda BYD Song Max yoki turli Xitoy brendlarining minivenlari ommalashib borayotgan bir paytda, AvtoVAZning ushbu modeli arzonroq va xizmat koʻrsatish oson boʻlgan muqobil sifatida koʻrilishi mumkin. Biroq, modelning Oʻzbekiston bozoriga rasmiy kirib kelishi borasida hozircha aniq maʼlumotlar yoʻq.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, SKM M7 asosan tijorat parklari va logistika kompaniyalari ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Uning oddiy tuzilishi va taʼmirlashga qulayligi uzoq masofali hududlarda foydalanish uchun qoʻshimcha ustunlik beradi.

AvtoVAZSKM M7MinivenAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiMercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiBugun, 02:54BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBugun, 00:51Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaVolkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaBugun, 00:29Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiZoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiKecha, 22:59Kaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKecha, 22:23Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiCobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiKecha, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi