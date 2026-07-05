AvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlar
Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi AvtoVAZ oʻzining yangi loyihasi — SKM M7 yengil tijorat avtomobilini sotuvga chiqardi. Sankt-Peterburg shahrida ushbu modelning ilk nusxasi korporativ mijozga topshirildi. Bu voqea Rossiya avtosanoatida minivenlar segmentini toʻldirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
"Pragmatika" kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, SKM M7 modeli hozirda ikki xil modifikatsiyada taklif etilmoqda: yoʻlovchi tashishga moʻljallangan "Komfort" va yuk tashish uchun ixtisoslashgan "Praktik" versiyalari. Ushbu avtomobil nafaqat shaxsiy foydalanish, balki kichik va oʻrta biznes vakillari uchun ham qulay transport vositasi boʻlishi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va chidamlilikSKM M7 texnik jihatdan ancha sodda va ishonchli konstruksiyaga ega. Avtomobil 2,0 litrli, 137 ot kuchiga ega atmosfera dvigateli bilan jihozlangan. Quvvat 5 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa gʻildiraklarga uzatiladi. ixbt.com xabar berishicha, mashinaning orqa qismi ressorli osma va yaxlit koʻprikdan iborat boʻlib, bu ogʻir yuklar bilan ishlashda yuqori chidamlilikni taʼminlaydi.
Yoʻlovchi versiyasining oʻziga xos jihati shundaki, uning uchinchi qator oʻrindiqlari oson yechib olinadi. Bu esa salondan ham yoʻlovchi tashishda, ham katta hajmli yuklarni tashishda samarali foydalanish imkonini beradi. Avtomobilning tavsiya etilgan boshlangʻich narxi 2,863 million rubl (taxminan 31 500 AQSH dollari) etib belgilangan.
Qulaylik va xavfsizlik tizimlariYangi miniven zamonaviy haydovchi uchun zarur boʻlgan bir qator qulayliklar bilan taʼminlangan. Standart jihozlar roʻyxatidan quyidagilar oʻrin olgan:
- Konditsioner va old oʻrindiqlarni isitish tizimi;
- Old xavfsizlik yostiqchalari va barqarorlikni nazorat qilish tizimi;
- Orqani koʻrish kamerasi va toʻxtash datchiklari (parktroniklar);
- Multimediya tizimi va svetodiodli kunduzgi chiroqlar.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, SKM M7 asosan tijorat parklari va logistika kompaniyalari ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Uning oddiy tuzilishi va taʼmirlashga qulayligi uzoq masofali hududlarda foydalanish uchun qoʻshimcha ustunlik beradi.
…