Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldi

·68·Sport
Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldi

Fransiya Jahon chempionati 1/8 finalida Paragvayni minimal hisobda mag‘lub etdi. Uchrashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe 70-daqiqada kiritdi. Shu gol Fransiyaga keyingi bosqich yo‘llanmasini taqdim etdi. O‘yin o‘tkazilgan stadion nomi taqdim etilgan ma’lumotda ko‘rsatilmagan.

Bahs davomida Fransiya to‘p nazorati va hujumlar soni bo‘yicha katta ustunlikka ega bo‘ldi. Dide Desham jamoasi raqib darvozasi tomon 15 marta zarba berdi, ularning 5 tasi aniq chiqdi. Paragvay esa 5 ta zarba yo‘llab, faqat bir marta darvoza nishonga oldi.

To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichida ham Fransiyaning ustunligi yaqqol ko‘rindi. Yevropa jamoasi to‘pni 76 foiz nazorat qildi, Paragvayda bu raqam 24 foizni tashkil etdi.

Fransiya futbolchilari o‘yin davomida 562 ta pas amalga oshirib, 90 foiz aniqlik qayd etdi. Paragvay esa 175 ta pas berdi, ularning 57 foizi manzilga yetib bordi.

Burchak zarbalari bo‘yicha Paragvay 12 ta, Fransiya 11 ta imkoniyatga ega bo‘ldi. Fransuzlar 12 marta qoida buzdi va 3 ta sariq kartochka oldi. Paragvay futbolchilari 2 marta fol ishlatdi, kartochka olmadi. Uchrashuvda qizil kartochka va ofsayd qayd etilmadi.

Yakunda Kilian Mbappening 70-daqiqadagi goli Fransiyaga g‘alaba olib keldi. Paragvay esa himoyada uzoq vaqt qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, musobaqani 1/8 finalda yakunladi.

ParagvayFransiyaKilian MbappeJahon chempionatiChorak finalDide Desham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiKylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiBugun, 04:11Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiMbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiBugun, 04:06Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Bugun, 04:00Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaMarokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaBugun, 03:56Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiEldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiBugun, 03:54Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaNottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi