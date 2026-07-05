Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldi
Fransiya Jahon chempionati 1/8 finalida Paragvayni minimal hisobda mag‘lub etdi. Uchrashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe 70-daqiqada kiritdi. Shu gol Fransiyaga keyingi bosqich yo‘llanmasini taqdim etdi. O‘yin o‘tkazilgan stadion nomi taqdim etilgan ma’lumotda ko‘rsatilmagan.
Bahs davomida Fransiya to‘p nazorati va hujumlar soni bo‘yicha katta ustunlikka ega bo‘ldi. Dide Desham jamoasi raqib darvozasi tomon 15 marta zarba berdi, ularning 5 tasi aniq chiqdi. Paragvay esa 5 ta zarba yo‘llab, faqat bir marta darvoza nishonga oldi.
To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichida ham Fransiyaning ustunligi yaqqol ko‘rindi. Yevropa jamoasi to‘pni 76 foiz nazorat qildi, Paragvayda bu raqam 24 foizni tashkil etdi.
Fransiya futbolchilari o‘yin davomida 562 ta pas amalga oshirib, 90 foiz aniqlik qayd etdi. Paragvay esa 175 ta pas berdi, ularning 57 foizi manzilga yetib bordi.
Burchak zarbalari bo‘yicha Paragvay 12 ta, Fransiya 11 ta imkoniyatga ega bo‘ldi. Fransuzlar 12 marta qoida buzdi va 3 ta sariq kartochka oldi. Paragvay futbolchilari 2 marta fol ishlatdi, kartochka olmadi. Uchrashuvda qizil kartochka va ofsayd qayd etilmadi.
Yakunda Kilian Mbappening 70-daqiqadagi goli Fransiyaga g‘alaba olib keldi. Paragvay esa himoyada uzoq vaqt qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, musobaqani 1/8 finalda yakunladi.
…