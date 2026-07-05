Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»

·0·Sport
Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»

O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidan qaytishi katta tantanaga aylangan edi. Biroq himoyachi Rustam Ashurmatovning tan olishicha, futbolchilar bu kutib olish marosimida o‘zlarini kutilganidek baxtiyor emas, aksincha, noqulay his qilishgan.

«Kun.uz» nashriga intervyu bergan futbolchi mundialdagi natijalar, muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi va terma jamoaning haqiqiy bahosi haqida ochiq gapirdi.

«Nega bizni bunchalik ulug‘lashyapti, deb o‘yladik»

Ashurmatovning aytishicha, futbolchilar O‘zbekistonga qaytgach, bunday katta kutib olish marosimi tashkil etilishini kutmagan.

Prezidentning terma jamoaga dalda berganidan so‘ng futbolchilarning kayfiyatini ko‘tarish maqsadida maxsus tadbir o‘tkazilgan. Biroq jamoa a’zolari natijalardan qoniqmagani uchun tantanada o‘zlarini erkin his qila olmagan.

«Biz guruhdan chiqa olmadik, birorta ham g‘alaba qozonmadik. Ammo bizni juda katta tantana bilan kutib olishdi. Nafaqat men, boshqa futbolchilar ham o‘zini noqulay his qildi. “Nega bizni bunchalik ulug‘lashyapti?” deb o‘yladik», — dedi Ashurmatov.

Ilk Jahon chempionati — tarixiy, ammo natija qoniqarsiz

O‘zbekiston terma jamoasining mundialdagi ishtiroki mamlakat futboli uchun tarixiy voqea bo‘ldi. Milliy jamoa ilk bor Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, millionlab muxlislarning orzusini amalga oshirdi.

Shunga qaramay, Ashurmatov futbolchilar faqat ishtirok bilan cheklanib qolishni istamaganini ta’kidladi.

«Ha, biz Jahon chempionatiga chiqdik va unda ishtirok etdik. Ilk bor qatnashganimiz, albatta, yaxshi. Ammo ich-ichimizdan bunday tantanali kutib olishni qabul qila olmadik», — dedi himoyachi.

Ashurmatov jamoaga 2 yoki 3 ball qo‘ydi

Futbolchi terma jamoaning mundialdagi ishtirokini 10 ballik tizimda baholar ekan, o‘ziga va jamoadoshlariga nisbatan juda talabchan fikr bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa o‘tkazib yuborgan 11 ta gol natijalarga yuqori baho berish imkonini qoldirmagan.

«Jamoaga 2 yoki 3 ball qo‘yardim. Chunki 11 ta gol o‘tkazib yubordik — bu juda ko‘p. Yana qaysi jihat uchun yuqoriroq baho berishim kerak?» — dedi Ashurmatov.

Muxlislar oxirigacha ishonch bildirdi

Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi mag‘lubiyatlardan keyin ham o‘zbekistonlik muxlislar terma jamoani qo‘llab-quvvatlashda davom etdi.

Ashurmatov bu ishonch va mehrni futbolchilar juda yaxshi his qilganini aytdi. Shu bilan birga, muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi maydondagi mag‘lubiyatlar og‘rig‘ini kamaytirmaganini ham yashirmadi.

«Biz butun xalqimiz, butun O‘zbekistonning orzusini amalga oshirdik. Mag‘lubiyatlardan keyin ham muxlislar bizga ishonishdi. Lekin baribir biz mag‘lub bo‘ldik», — dedi futbolchi.

Rustam Ashurmatovning bu so‘zlari milliy jamoa a’zolari mundialdagi natijalarni qanchalik og‘ir qabul qilganini ko‘rsatdi. Tarixiy yo‘llanma qo‘lga kiritildi, ammo futbolchilarning o‘zi ham endi faqat ishtirok emas, natija va g‘alabalar kutilishini yaxshi anglab turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaMarokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaBugun, 03:56Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiEldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiBugun, 03:54Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaNottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaBugun, 02:59Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBugun, 02:56Marokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiMarokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiBugun, 02:30Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingParagvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi