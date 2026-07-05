Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»
O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidan qaytishi katta tantanaga aylangan edi. Biroq himoyachi Rustam Ashurmatovning tan olishicha, futbolchilar bu kutib olish marosimida o‘zlarini kutilganidek baxtiyor emas, aksincha, noqulay his qilishgan.
«Kun.uz» nashriga intervyu bergan futbolchi mundialdagi natijalar, muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi va terma jamoaning haqiqiy bahosi haqida ochiq gapirdi.
«Nega bizni bunchalik ulug‘lashyapti, deb o‘yladik»
Ashurmatovning aytishicha, futbolchilar O‘zbekistonga qaytgach, bunday katta kutib olish marosimi tashkil etilishini kutmagan.
Prezidentning terma jamoaga dalda berganidan so‘ng futbolchilarning kayfiyatini ko‘tarish maqsadida maxsus tadbir o‘tkazilgan. Biroq jamoa a’zolari natijalardan qoniqmagani uchun tantanada o‘zlarini erkin his qila olmagan.
«Biz guruhdan chiqa olmadik, birorta ham g‘alaba qozonmadik. Ammo bizni juda katta tantana bilan kutib olishdi. Nafaqat men, boshqa futbolchilar ham o‘zini noqulay his qildi. “Nega bizni bunchalik ulug‘lashyapti?” deb o‘yladik», — dedi Ashurmatov.
Ilk Jahon chempionati — tarixiy, ammo natija qoniqarsiz
O‘zbekiston terma jamoasining mundialdagi ishtiroki mamlakat futboli uchun tarixiy voqea bo‘ldi. Milliy jamoa ilk bor Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, millionlab muxlislarning orzusini amalga oshirdi.
Shunga qaramay, Ashurmatov futbolchilar faqat ishtirok bilan cheklanib qolishni istamaganini ta’kidladi.
«Ha, biz Jahon chempionatiga chiqdik va unda ishtirok etdik. Ilk bor qatnashganimiz, albatta, yaxshi. Ammo ich-ichimizdan bunday tantanali kutib olishni qabul qila olmadik», — dedi himoyachi.
Ashurmatov jamoaga 2 yoki 3 ball qo‘ydi
Futbolchi terma jamoaning mundialdagi ishtirokini 10 ballik tizimda baholar ekan, o‘ziga va jamoadoshlariga nisbatan juda talabchan fikr bildirdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa o‘tkazib yuborgan 11 ta gol natijalarga yuqori baho berish imkonini qoldirmagan.
«Jamoaga 2 yoki 3 ball qo‘yardim. Chunki 11 ta gol o‘tkazib yubordik — bu juda ko‘p. Yana qaysi jihat uchun yuqoriroq baho berishim kerak?» — dedi Ashurmatov.
Muxlislar oxirigacha ishonch bildirdi
Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi mag‘lubiyatlardan keyin ham o‘zbekistonlik muxlislar terma jamoani qo‘llab-quvvatlashda davom etdi.
Ashurmatov bu ishonch va mehrni futbolchilar juda yaxshi his qilganini aytdi. Shu bilan birga, muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi maydondagi mag‘lubiyatlar og‘rig‘ini kamaytirmaganini ham yashirmadi.
«Biz butun xalqimiz, butun O‘zbekistonning orzusini amalga oshirdik. Mag‘lubiyatlardan keyin ham muxlislar bizga ishonishdi. Lekin baribir biz mag‘lub bo‘ldik», — dedi futbolchi.
Rustam Ashurmatovning bu so‘zlari milliy jamoa a’zolari mundialdagi natijalarni qanchalik og‘ir qabul qilganini ko‘rsatdi. Tarixiy yo‘llanma qo‘lga kiritildi, ammo futbolchilarning o‘zi ham endi faqat ishtirok emas, natija va g‘alabalar kutilishini yaxshi anglab turibdi.
…