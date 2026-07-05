Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildi

·76·Sport
Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildi

Fransiya terma jamoasi jahon chempionatining nimchorak final bosqichida Paragvay ustidan qiyin gʻalabaga erishib, musobaqaning keyingi bosqichiga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Filadelfiya shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Didye Desham shogirdlari kutilganidan koʻra koʻproq qarshilikka duch kelishdi. Garchi Fransiya favorit hisoblangan boʻlsa-da, Janubiy Amerika vakillari oʻz himoya chizigʻini mustahkam ushlab turishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimida fransuzlarning yulduzli hujum chizigʻi deyarli hech qanday xavfli vaziyat yarata olmadi. Avvalgi bosqichda Germaniyani musobaqadan chiqarib yuborgan Paragvay bu safar ham tartibli oʻyin namoyish etdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Fransiya terma jamoasining hujumkor harakatlari uzoq vaqt davomida samarasiz yakunlandi va muxlislar uchun zerikarli oʻyin guvohiga aylandi.

Mbappe va Messining koʻrsatkichi

Oʻyinning 70-daqiqasiga kelibgina Fransiya hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Desire Doue raqib jarima maydonchasi ichida Diego Gomez tomonidan yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Toʻp qarshisiga kelgan Kylian Mbappe imkoniyatdan unumli foydalanib, darvozani aniq nishonga oldi. Bu gol nafaqat jamoasiga gʻalaba keltirdi, balki Mbappeni jahon chempionatlaridagi gollar soni boʻyicha Lionel Messi bilan tenglashtirib qoʻydi.

Garchi gol urilgan boʻlsa-da, Fransiyaning hujumkor triosi ushbu bahsda oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsata olmadi. Sifatli uzatmalar yetishmasligi sababli Kylian Mbappe uzoq vaqt davomida toʻpsiz qolib ketdi. Shunga qaramay, uning sovuqqonlik bilan ijro etgan penaltisi oʻyin taqdirini hal qildi.

Himoyadagi ishonchli oʻyin

Paragvay terma jamoasi oʻyinning soʻnggi 20 daqiqasida hisobni tenglashtirish uchun oldinga intildi. Biroq, Gustavo Alfaro shogirdlarining urinishlari Fransiya himoyasini yorib oʻtish uchun yetarli boʻlmadi. Ayniqsa, Bavariya himoyachisi Dayot Upamecano va Arsenal vakili William Saliba oʻz vazifalarini aʼlo darajada uddalashdi. Ular raqibning kam sonli qarshi hujumlarini oʻz vaqtida bartaraf etib turishdi.

Fransiya darvozaboni, Milan aʼzosi Mike Maignan uchun bu oqshom ancha xotirjam oʻtdi. U bir nechta havodan uzatilgan toʻplarni egallab olishdan tashqari, jiddiy xavfga duch kelmadi. Jamoaning umumiy oʻyini biroz sust koʻringan boʻlsa-da, natija ijobiy hal boʻldi.

Endilikda Fransiya chorak finalda Marokash terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu gʻalaba Desham jamoasi uchun muhim bosqich boʻldi, ammo mutaxassislar keyingi oʻyinlarda hujumkorlikni oshirish zarurligini taʼkidlashmoqda. Marokash bilan boʻladigan bahs fransuzlar uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda.

FransiyaKylian MbappeJahon ChempionatiFutbolParagvay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiFransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 04:07Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiMbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiBugun, 04:06Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Bugun, 04:00Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaMarokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaBugun, 03:56Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiEldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiBugun, 03:54Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaNottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi