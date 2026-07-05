Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildi
Fransiya terma jamoasi jahon chempionatining nimchorak final bosqichida Paragvay ustidan qiyin gʻalabaga erishib, musobaqaning keyingi bosqichiga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Filadelfiya shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Didye Desham shogirdlari kutilganidan koʻra koʻproq qarshilikka duch kelishdi. Garchi Fransiya favorit hisoblangan boʻlsa-da, Janubiy Amerika vakillari oʻz himoya chizigʻini mustahkam ushlab turishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimida fransuzlarning yulduzli hujum chizigʻi deyarli hech qanday xavfli vaziyat yarata olmadi. Avvalgi bosqichda Germaniyani musobaqadan chiqarib yuborgan Paragvay bu safar ham tartibli oʻyin namoyish etdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Fransiya terma jamoasining hujumkor harakatlari uzoq vaqt davomida samarasiz yakunlandi va muxlislar uchun zerikarli oʻyin guvohiga aylandi.
Mbappe va Messining koʻrsatkichiOʻyinning 70-daqiqasiga kelibgina Fransiya hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Desire Doue raqib jarima maydonchasi ichida Diego Gomez tomonidan yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Toʻp qarshisiga kelgan Kylian Mbappe imkoniyatdan unumli foydalanib, darvozani aniq nishonga oldi. Bu gol nafaqat jamoasiga gʻalaba keltirdi, balki Mbappeni jahon chempionatlaridagi gollar soni boʻyicha Lionel Messi bilan tenglashtirib qoʻydi.
Garchi gol urilgan boʻlsa-da, Fransiyaning hujumkor triosi ushbu bahsda oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsata olmadi. Sifatli uzatmalar yetishmasligi sababli Kylian Mbappe uzoq vaqt davomida toʻpsiz qolib ketdi. Shunga qaramay, uning sovuqqonlik bilan ijro etgan penaltisi oʻyin taqdirini hal qildi.
Himoyadagi ishonchli oʻyinParagvay terma jamoasi oʻyinning soʻnggi 20 daqiqasida hisobni tenglashtirish uchun oldinga intildi. Biroq, Gustavo Alfaro shogirdlarining urinishlari Fransiya himoyasini yorib oʻtish uchun yetarli boʻlmadi. Ayniqsa, Bavariya himoyachisi Dayot Upamecano va Arsenal vakili William Saliba oʻz vazifalarini aʼlo darajada uddalashdi. Ular raqibning kam sonli qarshi hujumlarini oʻz vaqtida bartaraf etib turishdi.
Fransiya darvozaboni, Milan aʼzosi Mike Maignan uchun bu oqshom ancha xotirjam oʻtdi. U bir nechta havodan uzatilgan toʻplarni egallab olishdan tashqari, jiddiy xavfga duch kelmadi. Jamoaning umumiy oʻyini biroz sust koʻringan boʻlsa-da, natija ijobiy hal boʻldi.
Endilikda Fransiya chorak finalda Marokash terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu gʻalaba Desham jamoasi uchun muhim bosqich boʻldi, ammo mutaxassislar keyingi oʻyinlarda hujumkorlikni oshirish zarurligini taʼkidlashmoqda. Marokash bilan boʻladigan bahs fransuzlar uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda.
…