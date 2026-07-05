Boeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandi
AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) Boeing 747-8F rusumli yuk samolyotlarining bir qismida fyuzelyaj konstruksiyasidagi jiddiy nuqsonlar tufayli parvozga yaroqlilik direktivasini eʼlon qildi. Mazkur qaror havo kemalarining kuch ishlatuvchi elementlarida yoriqlar aniqlangani bilan bogʻliq boʻlib, bu parvoz xavfsizligiga bevosita tahdid solishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu direktiva AQSHda roʻyxatdan oʻtgan va Boeing kompaniyasining maxsus servis byulletenida koʻrsatilgan ishlab chiqarish guruhiga mansub 11 ta samolyotga taalluqlidir. Mutaxassislarning fikricha, fyuzelyajning bir nechta seksiyalaridagi fitinglarda (biriktiruvchi qismlar) yuzaga kelgan yoriqlar vaqt oʻtishi bilan butun havo kemasi karkasining mustahkamligini pasaytirib yuborishi mumkin.
Regulyator talabiga binoan, barcha operatorlar zudlik bilan koʻrsatilgan qismlarni texnik koʻrikdan oʻtkazishlari shart. Agar tekshiruv davomida bitta boʻlsa ham yoriq aniqlansa, ushbu samolyotning ekspluatatsiyasi FAA tomonidan tasdiqlangan metodika asosida toʻliq taʼmirlanmaguncha taqiqlanadi. Bu kabi choralar aviatsiya sohasida kutilmagan halokatlarning oldini olish uchun standart amaliyot hisoblanadi.
Xavfsizlik choralari va cheklovlarBoeing 747-8F modelidagi ushbu nosozlik samolyot planerining umumiy chidamliligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. FAA ekspertlarining baholashicha, konstruksiyaning yuk koʻtarish qobiliyati pasayishi parvoz vaqtida kutilmagan deformatsiyalarga sabab boʻlishi ehtimoli mavjud. Shu sababli, nosozlik aniqlangan taqdirda taʼmirlash ishlari oʻta qatʼiy nazorat ostida amalga oshiriladi.
Taʼkidlash joizki, ushbu cheklovlar faqat yuk tashuvchi Boeing 747-8F modellariga tegishli. Boeing 747-8 Intercontinental yoʻlovchi samolyotlari hozircha ushbu direktivaga kiritilmagan. Chunki yoʻlovchi tashuvchi laynerlarda hozirga qadar bunday turdagi konstruktiv shikastlanishlar yoki yoriqlar kuzatilmagan.
Oʻzbekiston aviatsiya bozorida ham Boeing havo kemalari yetakchi oʻrinni egallaydi. Garchi mamlakatimizdagi yuk tashuvchi kompaniyalar parkida aynan ushbu seriyadagi samolyotlar boʻlmasa-da, xalqaro aviatsiya xavfsizligi standartlari barcha mahalliy aviakompaniyalar uchun muhim ahamiyatga ega. Boeing kompaniyasi soʻnggi yillarda bir necha bor texnik muammolar va sifat nazorati bilan bogʻliq tanqidlar markazida qolmoqda.
Ushbu holat aviatsiya gigantining obroʻsiga navbatdagi zarba boʻlishi mumkin, biroq ekspertlar muammoning oʻz vaqtida aniqlangani va bartaraf etish choralari koʻrilayotganini ijobiy baholashmoqda. Hozirda barcha operatorlar koʻrsatilgan muddatlarda texnik koʻriklarni yakunlashlari lozim.
…