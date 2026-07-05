Boeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandi

·37·Texno
Boeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandi

AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) Boeing 747-8F rusumli yuk samolyotlarining bir qismida fyuzelyaj konstruksiyasidagi jiddiy nuqsonlar tufayli parvozga yaroqlilik direktivasini eʼlon qildi. Mazkur qaror havo kemalarining kuch ishlatuvchi elementlarida yoriqlar aniqlangani bilan bogʻliq boʻlib, bu parvoz xavfsizligiga bevosita tahdid solishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu direktiva AQSHda roʻyxatdan oʻtgan va Boeing kompaniyasining maxsus servis byulletenida koʻrsatilgan ishlab chiqarish guruhiga mansub 11 ta samolyotga taalluqlidir. Mutaxassislarning fikricha, fyuzelyajning bir nechta seksiyalaridagi fitinglarda (biriktiruvchi qismlar) yuzaga kelgan yoriqlar vaqt oʻtishi bilan butun havo kemasi karkasining mustahkamligini pasaytirib yuborishi mumkin.

Regulyator talabiga binoan, barcha operatorlar zudlik bilan koʻrsatilgan qismlarni texnik koʻrikdan oʻtkazishlari shart. Agar tekshiruv davomida bitta boʻlsa ham yoriq aniqlansa, ushbu samolyotning ekspluatatsiyasi FAA tomonidan tasdiqlangan metodika asosida toʻliq taʼmirlanmaguncha taqiqlanadi. Bu kabi choralar aviatsiya sohasida kutilmagan halokatlarning oldini olish uchun standart amaliyot hisoblanadi.

Xavfsizlik choralari va cheklovlar

Boeing 747-8F modelidagi ushbu nosozlik samolyot planerining umumiy chidamliligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. FAA ekspertlarining baholashicha, konstruksiyaning yuk koʻtarish qobiliyati pasayishi parvoz vaqtida kutilmagan deformatsiyalarga sabab boʻlishi ehtimoli mavjud. Shu sababli, nosozlik aniqlangan taqdirda taʼmirlash ishlari oʻta qatʼiy nazorat ostida amalga oshiriladi.

Taʼkidlash joizki, ushbu cheklovlar faqat yuk tashuvchi Boeing 747-8F modellariga tegishli. Boeing 747-8 Intercontinental yoʻlovchi samolyotlari hozircha ushbu direktivaga kiritilmagan. Chunki yoʻlovchi tashuvchi laynerlarda hozirga qadar bunday turdagi konstruktiv shikastlanishlar yoki yoriqlar kuzatilmagan.

Oʻzbekiston aviatsiya bozorida ham Boeing havo kemalari yetakchi oʻrinni egallaydi. Garchi mamlakatimizdagi yuk tashuvchi kompaniyalar parkida aynan ushbu seriyadagi samolyotlar boʻlmasa-da, xalqaro aviatsiya xavfsizligi standartlari barcha mahalliy aviakompaniyalar uchun muhim ahamiyatga ega. Boeing kompaniyasi soʻnggi yillarda bir necha bor texnik muammolar va sifat nazorati bilan bogʻliq tanqidlar markazida qolmoqda.

Ushbu holat aviatsiya gigantining obroʻsiga navbatdagi zarba boʻlishi mumkin, biroq ekspertlar muammoning oʻz vaqtida aniqlangani va bartaraf etish choralari koʻrilayotganini ijobiy baholashmoqda. Hozirda barcha operatorlar koʻrsatilgan muddatlarda texnik koʻriklarni yakunlashlari lozim.

BoeingAviatsiyaFAATexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaAQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaBugun, 05:25Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiCyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiBugun, 04:59Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiYarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiBugun, 04:00Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaApple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaBugun, 03:26Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaSunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaBugun, 02:28Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiGoogle yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiBugun, 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda