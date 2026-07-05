Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”

·0·Sport
Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”

Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unai Simon Jahon chempionati nimchorak finali doirasidagi Portugaliyaga qarshi bahs oldidan raqib sardori Cristiano Ronaldo haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali posbon 41 yoshli hujumchini hamon dunyoning eng xavfli futbolchilaridan biri deb hisoblaydi va uning faoliyati yakunlanishi borasidagi gap-soʻzlarni rad etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Koʻpchilik mutaxassislar va muxlislar ushbu turnirni Ronaldoning xalqaro maydondagi “soʻnggi raqsi” deb atayotgan boʻlsalar-da, Simon bu fikrga qoʻshilmayapti. Uning taʼkidlashicha, afsonaviy hujumchi hali-beri butsalarini mixga ilish niyatida emas va uning jismoniy holati hamon yuqori darajada qolmoqda.

Xavfli hududdagi mahorat

Unai Simonning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo olti-yetti yil oldingi eng yuqori choʻqqisida boʻlmasa-da, uning gol sezish qobiliyati va jarima maydonchasi ichidagi instinktlari oʻzgarmagan. O Jogo nashri xabariga koʻra, ispan darvozaboni raqibni toʻxtatishning asosiy yoʻli uni darvozadan imkon qadar uzoqroqda ushlab turish ekanini aytgan.

“Jahon chempionatidagi hozirgi Cristiano olti-yetti yil avvalgi eng yaxshi formasida boʻlgan oʻyinchi emas. Ammo biz uni jarima maydonchamizdan iloji boricha uzoqroqda saqlashimiz kerak. Millatlar ligasi finalida u maydon ichida bittagina imkoniyatga ega boʻldi va undan gol urib ketdi. Unda har bir jamoa orzu qiladigan gol urish qobiliyati bor”, — deydi Simon.

Ispaniyalik posbon Ronaldoning tajribasiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Real Madrid va Manchester Yunayted sobiq yulduzi vaziyatni oʻqish, boʻsh hududlarni topish va jamoadoshlari bilan tushunish borasida tengsizdir. Agar u toʻp bilan jarima maydonchasi ichida uchrashsa, bu har qanday himoya uchun halokatli boʻlishi mumkin.

Media shov-shuvlari va haqiqat

“Men buni Cristianoning soʻnggi raqsi deb oʻylamayman. Har bir oʻyin oʻzgacha ahamiyatga ega. Hozirgi kunda asosiy eʼtiborni OAVdagi shov-shuvlarga emas, balki maydondagi harakatlarga qaratish lozim”, — deya qoʻshimcha qildi darvozabon. Simonning bu gaplari Ronaldoning keyingi Jahon chempionatida ham ishtirok etishi mumkinligiga ishora sifatida talqin qilinmoqda.

Portugaliya va Ispaniya oʻrtasidagi boʻlajak uchrashuv nafaqat ikki qoʻshni davlatning raqobati, balki zamonamizning eng buyuk futbolchilaridan birining taqdiri hal boʻladigan bahs sifatida ham qaralmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu qarama-qarshilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, zero Ronaldoning har bir harakati hamon jahon futboli diqqat markazida qolmoqda.

Maʼlumot uchun, Cristiano Ronaldo faoliyati davomida besh bor “Oltin toʻp” sohibi boʻlgan va Portugaliya terma jamoasi bilan Yevropa chempionligi hamda Millatlar ligasida gʻolib chiqqan. Uning xalqaro miqyosdagi gollari soni boʻyicha oʻrnatgan rekordi hali uzoq vaqt yangilanmasligi taxmin qilinadi.

Cristiano RonaldoUnai SimonPortugaliyaIspaniyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Paragvayga javob qaytardi: Fransiyaning chorak finalga qiyin yoʻliKylian Mbappe Paragvayga javob qaytardi: Fransiyaning chorak finalga qiyin yoʻliBugun, 13:12Enzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiEnzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 12:34Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiTomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiBugun, 12:15Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Bugun, 12:01Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Bugun, 11:55Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Bugun, 11:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi