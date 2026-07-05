Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”
Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unai Simon Jahon chempionati nimchorak finali doirasidagi Portugaliyaga qarshi bahs oldidan raqib sardori Cristiano Ronaldo haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali posbon 41 yoshli hujumchini hamon dunyoning eng xavfli futbolchilaridan biri deb hisoblaydi va uning faoliyati yakunlanishi borasidagi gap-soʻzlarni rad etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Koʻpchilik mutaxassislar va muxlislar ushbu turnirni Ronaldoning xalqaro maydondagi “soʻnggi raqsi” deb atayotgan boʻlsalar-da, Simon bu fikrga qoʻshilmayapti. Uning taʼkidlashicha, afsonaviy hujumchi hali-beri butsalarini mixga ilish niyatida emas va uning jismoniy holati hamon yuqori darajada qolmoqda.
Xavfli hududdagi mahoratUnai Simonning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo olti-yetti yil oldingi eng yuqori choʻqqisida boʻlmasa-da, uning gol sezish qobiliyati va jarima maydonchasi ichidagi instinktlari oʻzgarmagan. O Jogo nashri xabariga koʻra, ispan darvozaboni raqibni toʻxtatishning asosiy yoʻli uni darvozadan imkon qadar uzoqroqda ushlab turish ekanini aytgan.
“Jahon chempionatidagi hozirgi Cristiano olti-yetti yil avvalgi eng yaxshi formasida boʻlgan oʻyinchi emas. Ammo biz uni jarima maydonchamizdan iloji boricha uzoqroqda saqlashimiz kerak. Millatlar ligasi finalida u maydon ichida bittagina imkoniyatga ega boʻldi va undan gol urib ketdi. Unda har bir jamoa orzu qiladigan gol urish qobiliyati bor”, — deydi Simon.
Ispaniyalik posbon Ronaldoning tajribasiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Real Madrid va Manchester Yunayted sobiq yulduzi vaziyatni oʻqish, boʻsh hududlarni topish va jamoadoshlari bilan tushunish borasida tengsizdir. Agar u toʻp bilan jarima maydonchasi ichida uchrashsa, bu har qanday himoya uchun halokatli boʻlishi mumkin.
Media shov-shuvlari va haqiqat“Men buni Cristianoning soʻnggi raqsi deb oʻylamayman. Har bir oʻyin oʻzgacha ahamiyatga ega. Hozirgi kunda asosiy eʼtiborni OAVdagi shov-shuvlarga emas, balki maydondagi harakatlarga qaratish lozim”, — deya qoʻshimcha qildi darvozabon. Simonning bu gaplari Ronaldoning keyingi Jahon chempionatida ham ishtirok etishi mumkinligiga ishora sifatida talqin qilinmoqda.
Portugaliya va Ispaniya oʻrtasidagi boʻlajak uchrashuv nafaqat ikki qoʻshni davlatning raqobati, balki zamonamizning eng buyuk futbolchilaridan birining taqdiri hal boʻladigan bahs sifatida ham qaralmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu qarama-qarshilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, zero Ronaldoning har bir harakati hamon jahon futboli diqqat markazida qolmoqda.
Maʼlumot uchun, Cristiano Ronaldo faoliyati davomida besh bor “Oltin toʻp” sohibi boʻlgan va Portugaliya terma jamoasi bilan Yevropa chempionligi hamda Millatlar ligasida gʻolib chiqqan. Uning xalqaro miqyosdagi gollari soni boʻyicha oʻrnatgan rekordi hali uzoq vaqt yangilanmasligi taxmin qilinadi.
…