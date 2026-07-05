Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdi

·22·Texno
Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdi

Kompyuter butlovchi qismlari bozorida yetakchi brendlardan biri hisoblangan Thermaltake kompaniyasi yangi avlod quvvat bloklarini diagnostika qilish uchun moʻljallangan Dr. Power III Pro qurilmasini rasman eʼlon qildi. Ushbu gadjet zamonaviy ATX 3.1 standartiga moslashtirilgan boʻlib, u nafaqat professional servis markazlari, balki oʻz kompyuterini mustaqil yigʻuvchi ishqibozlar uchun ham foydali vositaga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dr. Power III Pro qurilmasining asosiy vazifasi quvvat bloki konnektorlarining holatini tekshirish va kuchlanish barqarorligini nazorat qilishdan iborat. ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, yangi tester 50 AQSH dollari miqdorida baholangan. Bu narx qurilmaning funksionalligi va zamonaviy videokartalar bilan ishlash qobiliyatini hisobga olganda, oʻz toifasi uchun juda raqobatbardosh hisoblanadi.

Zamonaviy videokartalar uchun maxsus yechim

Yangi modelning eng muhim jihati shundaki, u videokartalarning quvvat interfeysi signallarini identifikatsiya qila oladi. Bu esa foydalanuvchiga videokarta tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan quvvat darajasini aniqlash imkonini beradi. Shunday qilib, tizim yigʻuvchisi quvvat bloki parametrlarni toʻgʻri aniqlayotganiga va videokartaga kerakli miqdordagi energiya uzatilayotganiga ishonch hosil qilishi mumkin.

Shuni alohida taʼkidlash kerakki, ishlab chiqaruvchi ushbu mahsulotni videokartalar uchun yuklama testerni (load tester) emas, balki diagnostika vositasi ekanligini uqtirmoqda. Dr. Power III Pro asosan interfeyslarning holatini, kuchlanish darajasini va ulanishlarning toʻgʻriligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun uni quvvat blokining maksimal unumdorligini sinaydigan vosita sifatida ishlatish tavsiya etilmaydi.

Keng qamrovli diagnostika imkoniyatlari

Qurilma kompyuterning deyarli barcha muhim tugunlarini tekshirish imkoniyatiga ega. U quyidagi ulagichlar bilan ishlashni qoʻllab-quvvatlaydi:

  • Ona platalar uchun 24-kontaktli ATX ulagichi;
  • Protsessor quvvati uchun 4 va 8-kontaktli ulagichlar;
  • Videokartalar uchun 6 va 8-kontaktli quvvat konnektorlari;
  • SATA va IDE (Molex) maʼlumot tashuvchi hamda periferik qurilmalar ulagichlari.
Qurilmaning old panelida joylashgan rangli displey har bir liniya boʻyicha chiqish kuchlanishini real vaqt rejimida koʻrsatib turadi. Bu foydalanuvchiga muammoning aynan qaysi nuqtada ekanligini vizual tarzda tezda aniqlashga yordam beradi.

Dr. Power III Pro ikkita ish rejimiga ega: qoʻlda boshqarish va avtomatik rejim. Avtomatik rejimda tester barcha interfeyslarni ketma-ketlikda tekshirib chiqadi. Agar tizimda biror nosozlik yoki kuchlanish ogʻishi aniqlansa, ekranda qizil rangli ogohlantirish belgisi paydo boʻladi va maxsus tovushli signal yangraydi. Bu funksiya, ayniqsa, murakkab nosozliklarni izlash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Oʻzbekiston bozorida yuqori unumdorlikka ega oʻyin kompyuterlari va grafik stansiyalarga talab ortib borayotgan bir paytda, bunday diagnostika asboblari qimmatbaho butlovchi qismlarning xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Thermaltake kompaniyasining ushbu yangiligi yaqin orada xalqaro savdo maydonchalari orqali mahalliy foydalanuvchilar uchun ham taqdim etilishi kutilmoqda.

ThermaltakeQuvvat BlokiATX 3.1TexnologiyaDiagnostika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiAQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiBugun, 14:26Xitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 13:26Xitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiXitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiBugun, 12:54Hindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlatHindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlatBugun, 12:25Huawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiHuawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiBugun, 07:54Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiHavodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiBugun, 07:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda