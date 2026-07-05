Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdi
Kompyuter butlovchi qismlari bozorida yetakchi brendlardan biri hisoblangan Thermaltake kompaniyasi yangi avlod quvvat bloklarini diagnostika qilish uchun moʻljallangan Dr. Power III Pro qurilmasini rasman eʼlon qildi. Ushbu gadjet zamonaviy ATX 3.1 standartiga moslashtirilgan boʻlib, u nafaqat professional servis markazlari, balki oʻz kompyuterini mustaqil yigʻuvchi ishqibozlar uchun ham foydali vositaga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dr. Power III Pro qurilmasining asosiy vazifasi quvvat bloki konnektorlarining holatini tekshirish va kuchlanish barqarorligini nazorat qilishdan iborat. ixbt.com nashrining maʼlumotiga koʻra, yangi tester 50 AQSH dollari miqdorida baholangan. Bu narx qurilmaning funksionalligi va zamonaviy videokartalar bilan ishlash qobiliyatini hisobga olganda, oʻz toifasi uchun juda raqobatbardosh hisoblanadi.
Zamonaviy videokartalar uchun maxsus yechimYangi modelning eng muhim jihati shundaki, u videokartalarning quvvat interfeysi signallarini identifikatsiya qila oladi. Bu esa foydalanuvchiga videokarta tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan quvvat darajasini aniqlash imkonini beradi. Shunday qilib, tizim yigʻuvchisi quvvat bloki parametrlarni toʻgʻri aniqlayotganiga va videokartaga kerakli miqdordagi energiya uzatilayotganiga ishonch hosil qilishi mumkin.
Shuni alohida taʼkidlash kerakki, ishlab chiqaruvchi ushbu mahsulotni videokartalar uchun yuklama testerni (load tester) emas, balki diagnostika vositasi ekanligini uqtirmoqda. Dr. Power III Pro asosan interfeyslarning holatini, kuchlanish darajasini va ulanishlarning toʻgʻriligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun uni quvvat blokining maksimal unumdorligini sinaydigan vosita sifatida ishlatish tavsiya etilmaydi.
Keng qamrovli diagnostika imkoniyatlariQurilma kompyuterning deyarli barcha muhim tugunlarini tekshirish imkoniyatiga ega. U quyidagi ulagichlar bilan ishlashni qoʻllab-quvvatlaydi:
- Ona platalar uchun 24-kontaktli ATX ulagichi;
- Protsessor quvvati uchun 4 va 8-kontaktli ulagichlar;
- Videokartalar uchun 6 va 8-kontaktli quvvat konnektorlari;
- SATA va IDE (Molex) maʼlumot tashuvchi hamda periferik qurilmalar ulagichlari.
Dr. Power III Pro ikkita ish rejimiga ega: qoʻlda boshqarish va avtomatik rejim. Avtomatik rejimda tester barcha interfeyslarni ketma-ketlikda tekshirib chiqadi. Agar tizimda biror nosozlik yoki kuchlanish ogʻishi aniqlansa, ekranda qizil rangli ogohlantirish belgisi paydo boʻladi va maxsus tovushli signal yangraydi. Bu funksiya, ayniqsa, murakkab nosozliklarni izlash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Oʻzbekiston bozorida yuqori unumdorlikka ega oʻyin kompyuterlari va grafik stansiyalarga talab ortib borayotgan bir paytda, bunday diagnostika asboblari qimmatbaho butlovchi qismlarning xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Thermaltake kompaniyasining ushbu yangiligi yaqin orada xalqaro savdo maydonchalari orqali mahalliy foydalanuvchilar uchun ham taqdim etilishi kutilmoqda.
…