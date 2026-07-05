Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...

·728·Sport
Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham Kilian Mbappening jamoadagi o‘rni, sardorlik mas’uliyati va yetakchilik fazilatlari haqida gapirdi.

Mutaxassisning aytishicha, matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda Mbappe haqida yaratilgan «diktator» obrazi futbolchining haqiqiy xarakteriga mutlaqo mos kelmaydi.

«Bu obraz haqiqatdan juda uzoq»

Deshamdan Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori bo‘lish uchun yetarlicha yetilib ulgurgani haqida so‘raldi.

Bosh murabbiy hujumchining yig‘inlar boshlangan birinchi kundanoq jamoaga to‘g‘ri munosabatda bo‘lganini ta’kidladi.

«Unga nisbatan ba’zan go‘yo “diktator” degan obraz yaratiladi. Lekin bu Kilianning haqiqiy qiyofasiga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi. U birinchi kundanoq to‘g‘ri kayfiyat va munosabat bilan ishga kirishdi», — dedi Desham.

Mbappe faqat o‘zi uchun gapirmaydi

Fransiya murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, Mbappe jamoa oldida gapirganida shaxsiy manfaatlarini emas, barcha futbolchilarning fikrini ifoda etadi.

U jamoadoshlarining muammolarini ham murabbiylar shtabiga yetkazib turadi. Hatto bu masalalar Mbappening o‘ziga bevosita bog‘liq bo‘lmasa ham, u chetda turmaydi.

«U menga o‘yinchilarning muammolarini yetkazadi. Agar sen boshqalar haqida qayg‘urmoqchi bo‘lsang, avval o‘zingda muammo bo‘lmasligi kerak. Jamoada muammosiz futbolchi bor desak, u — Kilian», — dedi mutaxassis.

«Hamma unga ergashmoqda»

Desham Mbappening jamoada katta obro‘ga ega ekanini va boshqa futbolchilar uning ortidan ergashayotganini qayd etdi.

Uning fikricha, Fransiya terma jamoasida yaxshi muhit shakllangan va bunday sharoitda Mbappeni sardor sifatida tanlash tabiiy qaror bo‘lgan.

«Hamma unga ergashyapti. Bizda juda yaxshi jamoa shakllangan. Shunday vaziyatda uni sardor etib tanlaganim tabiiy hol», — dedi Desham.

«Diktator Mbappe» hazili jamoaga ham kirib bordi

Qizig‘i, ijtimoiy tarmoqlarda ommalashgan «diktator Mbappe» haqidagi hazil va memlar endi Fransiya terma jamoasi futbolchilari orasida ham aylanib yuribdi.

Muxlislar esa vaziyatga hazil bilan yondashib, «Mbappe terma jamoani ham qo‘lga oldi, endi navbat Deshamga yetdi», deya izohlar qoldirmoqda.

Biroq Deshamning so‘zlariga qaraganda, Mbappe jamoani boshqarishga urinayotgan «diktator» emas, balki futbolchilar manfaatini himoya qiladigan haqiqiy yetakchi.

Didier DeschampsKylian MbappeFrantsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Bugun, 14:14Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiSherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiBugun, 14:12Kylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldiKylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldiBugun, 13:58Alex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiAlex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi