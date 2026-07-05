AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildi

·0·Texno
AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildi

AQShning Torus kompaniyasi energiya saqlash texnologiyalari sohasida inqilobiy yangilik — kimyoviy elementlarsiz ishlaydigan poʻlat maxovikli modulli tizimni taqdim etdi. Ushbu qurilma sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlari va elektrotarmoqlar uchun moʻljallangan boʻlib, anʼanaviy litiy-ionli akkumulyatorlardan tubdan farq qiladi. Yangi texnologiya energiyani kimyoviy reaksiyalar orqali emas, balki ogʻir poʻlat rotorni aylantirish orqali kinetik koʻrinishda saqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Platformaning asosi Nova Spin deb nomlangan energiya jamlagichi hisoblanadi. Qurilmaning ichki qismida germetik vakuumli kamera joylashgan boʻlib, uning ichida poʻlat maxovik magnitli podshipniklar yordamida deyarli ishqalanishsiz aylanadi. Tarmoqda ortiqcha elektr energiyasi paydo boʻlganda, tizim rotorni yuqori tezlikda aylantiradi va elektr energiyasini kinetik harakatga aylantiradi. Zarurat tugʻilganda esa jarayon teskari yoʻnalishda amalga oshiriladi.

Texnologik ustunlik va chidamlilik

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu tizim anʼanaviy akkumulyatorlarga qaraganda 20 baravargacha koʻproq quvvat berish imkoniyatiga ega. Eng muhimi, maxovik soniyaning ulushlari ichida ishga tushib, yuklamaning keskin ortishini kompensatsiya qila oladi. Toʻliq quvvatlanish va qayta energiya berish sikli bor-yoʻgʻi 12 daqiqa davom etadi, bu esa yuqori dinamikali tizimlar uchun juda muhim koʻrsatkichdir.

Litiyli batareyalardan farqli oʻlaroq, Torus ishlanmasi vaqt oʻtishi bilan oʻz xususiyatlarini yoʻqotmaydi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, tizimning xizmat qilish muddati 25 yilni tashkil etadi. Bu davr mobaynida qurilmaning samaradorligi deyarli pasaymaydi, chunki unda degradatsiyaga uchraydigan kimyoviy moddalar mavjud emas. Bu esa yirik infratuzilma loyihalari uchun iqtisodiy jihatdan juda foydalidir.

Sunʼiy intellekt va zamonaviy infratuzilma uchun yechim

Yangi ishlanma birinchi navbatda NVIDIA GPU kabi kuchli grafik protsessorlar bilan jihozlangan zamonaviy AI maʼlumotlar markazlariga moʻljallangan. Bunday markazlarda energiya isteʼmoli bir necha soniya ichida oʻnlab megavattga oʻzgarishi mumkin. Maxovikli tizim 800 V oʻzgarmas tok kuchlanishida ishlaydi, bu esa zamonaviy server stoykalari standarti bilan bir xil boʻlib, energiyani aylantirishdagi yoʻqotishlarni kamaytiradi.

Torus texnologiyasining afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • 25 yillik uzoq muddatli ekspluatatsiya davri;
  • Atrof-muhit uchun zararli kimyoviy chiqindilarning yoʻqligi;
  • Yuqori quvvatli yuklamalarga lahzali reaksiya bildirish qobiliyati;
  • Minimal darajadagi texnik xizmat koʻrsatish talabi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday qurilmalar nafaqat maʼlumotlar markazlarida, balki umumiy elektrotarmoqlarni barqarorlashtirishda ham qoʻllanilishi mumkin. Bu mavjud infratuzilmani keng koʻlamli modernizatsiya qilmasdan, energiya taʼminoti ishonchliligini oshirish va choʻqqi yuklamalarni silliqlash imkonini beradi. Oʻzbekiston kabi energiya tizimi modernizatsiya qilinayotgan hududlar uchun ham kelajakda bunday barqarorlashtiruvchi texnologiyalar dolzarb ahamiyat kasb etishi mumkin.

TorusEnergiyaTexnologiyaSunʼiy IntellektInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiThermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiBugun, 13:56Xitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 13:26Xitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiXitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiBugun, 12:54Hindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlatHindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlatBugun, 12:25Huawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiHuawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiBugun, 07:54Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiHavodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiBugun, 07:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda