AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildi
AQShning Torus kompaniyasi energiya saqlash texnologiyalari sohasida inqilobiy yangilik — kimyoviy elementlarsiz ishlaydigan poʻlat maxovikli modulli tizimni taqdim etdi. Ushbu qurilma sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlari va elektrotarmoqlar uchun moʻljallangan boʻlib, anʼanaviy litiy-ionli akkumulyatorlardan tubdan farq qiladi. Yangi texnologiya energiyani kimyoviy reaksiyalar orqali emas, balki ogʻir poʻlat rotorni aylantirish orqali kinetik koʻrinishda saqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Platformaning asosi Nova Spin deb nomlangan energiya jamlagichi hisoblanadi. Qurilmaning ichki qismida germetik vakuumli kamera joylashgan boʻlib, uning ichida poʻlat maxovik magnitli podshipniklar yordamida deyarli ishqalanishsiz aylanadi. Tarmoqda ortiqcha elektr energiyasi paydo boʻlganda, tizim rotorni yuqori tezlikda aylantiradi va elektr energiyasini kinetik harakatga aylantiradi. Zarurat tugʻilganda esa jarayon teskari yoʻnalishda amalga oshiriladi.
Texnologik ustunlik va chidamlilikixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu tizim anʼanaviy akkumulyatorlarga qaraganda 20 baravargacha koʻproq quvvat berish imkoniyatiga ega. Eng muhimi, maxovik soniyaning ulushlari ichida ishga tushib, yuklamaning keskin ortishini kompensatsiya qila oladi. Toʻliq quvvatlanish va qayta energiya berish sikli bor-yoʻgʻi 12 daqiqa davom etadi, bu esa yuqori dinamikali tizimlar uchun juda muhim koʻrsatkichdir.
Litiyli batareyalardan farqli oʻlaroq, Torus ishlanmasi vaqt oʻtishi bilan oʻz xususiyatlarini yoʻqotmaydi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, tizimning xizmat qilish muddati 25 yilni tashkil etadi. Bu davr mobaynida qurilmaning samaradorligi deyarli pasaymaydi, chunki unda degradatsiyaga uchraydigan kimyoviy moddalar mavjud emas. Bu esa yirik infratuzilma loyihalari uchun iqtisodiy jihatdan juda foydalidir.
Sunʼiy intellekt va zamonaviy infratuzilma uchun yechimYangi ishlanma birinchi navbatda NVIDIA GPU kabi kuchli grafik protsessorlar bilan jihozlangan zamonaviy AI maʼlumotlar markazlariga moʻljallangan. Bunday markazlarda energiya isteʼmoli bir necha soniya ichida oʻnlab megavattga oʻzgarishi mumkin. Maxovikli tizim 800 V oʻzgarmas tok kuchlanishida ishlaydi, bu esa zamonaviy server stoykalari standarti bilan bir xil boʻlib, energiyani aylantirishdagi yoʻqotishlarni kamaytiradi.
Torus texnologiyasining afzalliklari quyidagilardan iborat:
- 25 yillik uzoq muddatli ekspluatatsiya davri;
- Atrof-muhit uchun zararli kimyoviy chiqindilarning yoʻqligi;
- Yuqori quvvatli yuklamalarga lahzali reaksiya bildirish qobiliyati;
- Minimal darajadagi texnik xizmat koʻrsatish talabi.
…