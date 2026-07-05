Xitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdi

·41·Texno
Xitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdi

Xitoylik muhandislar koinot texnologiyalari sohasida navbatdagi muhim qadamni tashladilar. Mamlakatning eng yirik kommunikatsiya, harbiy va uzoq kosmik apparatlarini belgilangan orbitalarga tezroq va ishonchliroq olib chiqish imkonini beruvchi, rekord darajadagi xizmat muddatiga ega sunʼiy yoʻldosh dvigateli muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Ushbu ishlanma global kosmik sanoatda Gʻarb davlatlari bilan raqobatni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

South China Morning Post nashrining xabar berishicha, Siandagi Xitoy aerokosmik dvigatel qurilmalari akademiyasi tomonidan ishlab chiqilgan modernizatsiya qilingan dvigatel 750 nyuton tortish kuchiga ega. Iyun oyi oxirida amalga oshirilgan ilk parvoz davomida ushbu qurilma Communications Technology Experiment Satellite 26A sunʼiy yoʻldoshini Yer sathidan 35 800 kilometr balandlikdagi orbitaga olib chiqish uchun 11 617 soniya (taxminan 3,2 soat) davomida uzluksiz ishladi.

Yer ustidagi laboratoriya sinovlarida esa ushbu dvigatel hayratlanarli natija koʻrsatib, 14 soatdan ortiq toʻxtovsiz ishlashga bardosh berdi. Vaholanki, loyihalashtirish bosqichida uning maksimal ish vaqti 10 soat atrofida boʻlishi taxmin qilingan edi. Bunday yuqori chidamlilikka yuqori harorat va oksidlanishga chidamli yangi turdagi himoya qoplamasi qoʻllanilishi natijasida erishilgan.

Gʻarbiy raqobatchilar bilan solishtirganda samaradorlik

Samaradorlik koʻrsatkichlari boʻyicha Xitoyning yangi dvigateli dunyoning eng ilgʻor namunalariga ancha yaqinlashib qoldi. Qurilmaning solishtirma impulsi taxminan 320 soniyani tashkil etadi. Taqqoslash uchun, Yevropaning mashhur LEROS-1B dvigateli 317 soniya, AQSHning R-42DM modeli esa 327 soniya atrofidagi koʻrsatkichga ega. Bu esa Xitoy texnologiyasi allaqachon jahon standartlari darajasida ekanligini anglatadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, 750 N tortish kuchiga ega dvigatel ogʻir vaznli sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish vaqtini avvalgi 400 N quvvatli Xitoy dvigatellariga nisbatan 30 foizga qisqartirish imkonini beradi. Bu nafaqat vaqtni tejash, balki kosmik missiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish va yoqilgʻi sarfini optimallashtirishda ham muhim rol oʻynaydi.

Xitoylik olimlar ushbu yutuq bilan toʻxtab qolmoqchi emaslar. Dasturning navbatdagi bosqichi sifatida yanada kuchliroq, yaʼni 5000 N tortish kuchiga ega boʻlgan dvigatellarni yaratish rejalashtirilgan. Bunday ulkan quvvat yirik kosmik stansiyalar, orbital shatakchilar va uzoq masofali kosmik ekspeditsiyalar uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Ushbu texnologik yutuq Oʻzbekiston kabi kosmik tadqiqotlarga qiziqish bildirayotgan va sunʼiy yoʻldosh xizmatlaridan foydalanadigan mamlakatlar uchun ham ahamiyatli. Koinotga yuk chiqarish tannarxining pasayishi va texnologiyalarning ishonchliligi oshishi kelajakda mintaqaviy aloqa va monitoring loyihalarini amalga oshirishni osonlashtirishi mumkin.

XitoyKoinotTexnologiyaSunʼiy YoʻldoshRaketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiAQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiBugun, 14:26Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiThermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiBugun, 13:56Xitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiXitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiBugun, 12:54Hindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlatHindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlatBugun, 12:25Huawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiHuawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiBugun, 07:54Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiHavodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiBugun, 07:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda