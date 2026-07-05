Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldi
Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Rayan Sherki Paragvayga qarshi o‘yindan so‘ng kutilmagan obrazda ko‘rinish berdi.
Futbolchi Napoleon Bonapart kiygan mashhur ikki tomonlama bosh kiyim — bikornni boshiga qo‘yib, muxlislar va suratkashlar e’tiborini o‘ziga tortdi.
Fransiya minimal hisobda g‘alaba qozondi
2026 yilgi jahon chempionati 1/8 final bosqichida Fransiya Paragvayga qarshi maydonga tushdi.
Keskin o‘tgan uchrashuv «uch ranglilar»ning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Bellashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe kiritdi. Fransiya sardori 70-daqiqada belgilangan penaltini aniq amalga oshirib, jamoasini chorakfinalga olib chiqdi.
Sherki zaxiradan o‘yinga qo‘shildi
Rayan Sherki uchrashuvning 84-daqiqasida zaxiradan maydonga tushdi.
U qisqa vaqt ichida gol yoki golli uzatma bilan ajralib turmadi. Biroq uchrashuvdan keyingi g‘ayrioddiy obrazi bilan ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar markaziga aylandi.
Sherkining Napoleon uslubidagi bosh kiyimda ko‘rinish berishi muxlislar orasida turli hazil va memlarga sabab bo‘ldi.
Chorakfinalda raqib — Marokash
Fransiya terma jamoasi jahon chempionati chorakfinalida Marokashga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 9 iyuldan 10 iyulga o‘tar kechasi AQSHning Foksboro shahrida joylashgan «Jillett» stadionida bo‘lib o‘tadi.
Endi muxlislar Fransiyadan nafaqat navbatdagi g‘alabani, balki Sherkidan yana qanday obraz bo‘lishini ham kutishmoqda.
…