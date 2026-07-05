Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldi

·34·Sport
Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldi

Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Rayan Sherki Paragvayga qarshi o‘yindan so‘ng kutilmagan obrazda ko‘rinish berdi.

Futbolchi Napoleon Bonapart kiygan mashhur ikki tomonlama bosh kiyim — bikornni boshiga qo‘yib, muxlislar va suratkashlar e’tiborini o‘ziga tortdi.

Fransiya minimal hisobda g‘alaba qozondi

2026 yilgi jahon chempionati 1/8 final bosqichida Fransiya Paragvayga qarshi maydonga tushdi.

Keskin o‘tgan uchrashuv «uch ranglilar»ning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.

Bellashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe kiritdi. Fransiya sardori 70-daqiqada belgilangan penaltini aniq amalga oshirib, jamoasini chorakfinalga olib chiqdi.

Sherki zaxiradan o‘yinga qo‘shildi

Rayan Sherki uchrashuvning 84-daqiqasida zaxiradan maydonga tushdi.

U qisqa vaqt ichida gol yoki golli uzatma bilan ajralib turmadi. Biroq uchrashuvdan keyingi g‘ayrioddiy obrazi bilan ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar markaziga aylandi.

Sherkining Napoleon uslubidagi bosh kiyimda ko‘rinish berishi muxlislar orasida turli hazil va memlarga sabab bo‘ldi.

Chorakfinalda raqib — Marokash

Fransiya terma jamoasi jahon chempionati chorakfinalida Marokashga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv 9 iyuldan 10 iyulga o‘tar kechasi AQSHning Foksboro shahrida joylashgan «Jillett» stadionida bo‘lib o‘tadi.

Endi muxlislar Fransiyadan nafaqat navbatdagi g‘alabani, balki Sherkidan yana qanday obraz bo‘lishini ham kutishmoqda.

FransiyaParagvayKilian MbappeMarokkoAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Bugun, 14:14Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Bugun, 14:10Kylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldiKylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldiBugun, 13:58Alex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiAlex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi