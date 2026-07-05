Kylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldi

·40·Sport
Kylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldi

Fransiya terma jamoasi va Real Madrid klubining yulduzli hujumchisi Kylian Mbappe Paragvayga qarshi kechgan qiyin bahsda oʻzining sovuqqonligini namoyish etdi. Raqib futbolchilarining provokatsiyalariga qaramay, u hal qiluvchi golni urib, jamoasini gʻalabaga yetakladi va musobaqaning chorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Filadelfiyadagi "Linkoln Faynenshl Fild" stadionida kechgan uchrashuv oʻta keskin va jismoniy kurashlarga boy ruhda oʻtdi. Oʻyinning 70-daqiqasida Desire Doue jarima maydonchasi ichida yiqitilgach, hakam Paragvay darvozasiga penalti belgiladi. Aynan shu vaziyatda maydonda gʻalati holat kuzatildi: raqib jamoa futbolchilari Mbappening ruhiyatiga taʼsir oʻtkazish maqsadida penalti nuqtasini oyoqlari bilan kovlab, chimni shikastlashga urinishdi.

Mbappening javobi va Lionel Messi bilan raqobat

Goal.com nashrining xabar berishicha, Paragvayliklarning bu hiylasi kutilgan natijani bermadi. Kylian Mbappe nuqtaga yaqinlashib, zarbani aniq amalga oshirdi va hisobni 1:0 koʻrinishiga keltirdi. Goldan soʻng hujumchi oʻziga nisbatan pastkashlik qilgan raqib futbolchilarining koʻziga qarab, golni aynan ularning qarshisida nishonlash orqali javob qaytardi.

Ushbu gol Mbappe uchun turnirdagi yettinchi gol boʻldi. Natijada u toʻpurarlar poygasida argentinalik afsona Lionel Messi bilan tenglashib oldi. Hozirda har ikki futbolchi "Oltin butsa" sovrini uchun asosiy daʼvogar boʻlib turishibdi. Fransiyalik yulduzning bunday barqarorligi uning jahon futbolidagi yetakchiligini yana bir bor isbotlamoqda.

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps oʻyindan soʻng oʻz shogirdlarining bosiqligini yuqori baholadi. Murabbiyning fikricha, Paragvay futbol oʻynashdan koʻra koʻproq agressiya va turli oʻyin oʻyinlariga tayanib harakat qilgan. "Bu muxlislarni stadionga chorlaydigan futbol emas, lekin biz eng muhim vazifani bajardik — keyingi bosqichga chiqdik", — dedi mutaxassis.

Endilikda Fransiya chorak final bosqichida Marokash terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu qarama-qarshilik 2022-yilgi Jahon chempionati yarim finalidagi raqobatning mantiqiy davomi boʻlishi kutilmoqda. Mbappe va uning jamoadoshlari turnir bosh sovrini sari yurishni davom ettirishmoqda.

FransiyaKylian MbappeLionel MessiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Bugun, 14:14Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiSherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiBugun, 14:12Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Bugun, 14:10Alex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiAlex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi