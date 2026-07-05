Kylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldi
Fransiya terma jamoasi va Real Madrid klubining yulduzli hujumchisi Kylian Mbappe Paragvayga qarshi kechgan qiyin bahsda oʻzining sovuqqonligini namoyish etdi. Raqib futbolchilarining provokatsiyalariga qaramay, u hal qiluvchi golni urib, jamoasini gʻalabaga yetakladi va musobaqaning chorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Filadelfiyadagi "Linkoln Faynenshl Fild" stadionida kechgan uchrashuv oʻta keskin va jismoniy kurashlarga boy ruhda oʻtdi. Oʻyinning 70-daqiqasida Desire Doue jarima maydonchasi ichida yiqitilgach, hakam Paragvay darvozasiga penalti belgiladi. Aynan shu vaziyatda maydonda gʻalati holat kuzatildi: raqib jamoa futbolchilari Mbappening ruhiyatiga taʼsir oʻtkazish maqsadida penalti nuqtasini oyoqlari bilan kovlab, chimni shikastlashga urinishdi.
Mbappening javobi va Lionel Messi bilan raqobatGoal.com nashrining xabar berishicha, Paragvayliklarning bu hiylasi kutilgan natijani bermadi. Kylian Mbappe nuqtaga yaqinlashib, zarbani aniq amalga oshirdi va hisobni 1:0 koʻrinishiga keltirdi. Goldan soʻng hujumchi oʻziga nisbatan pastkashlik qilgan raqib futbolchilarining koʻziga qarab, golni aynan ularning qarshisida nishonlash orqali javob qaytardi.
Ushbu gol Mbappe uchun turnirdagi yettinchi gol boʻldi. Natijada u toʻpurarlar poygasida argentinalik afsona Lionel Messi bilan tenglashib oldi. Hozirda har ikki futbolchi "Oltin butsa" sovrini uchun asosiy daʼvogar boʻlib turishibdi. Fransiyalik yulduzning bunday barqarorligi uning jahon futbolidagi yetakchiligini yana bir bor isbotlamoqda.
Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps oʻyindan soʻng oʻz shogirdlarining bosiqligini yuqori baholadi. Murabbiyning fikricha, Paragvay futbol oʻynashdan koʻra koʻproq agressiya va turli oʻyin oʻyinlariga tayanib harakat qilgan. "Bu muxlislarni stadionga chorlaydigan futbol emas, lekin biz eng muhim vazifani bajardik — keyingi bosqichga chiqdik", — dedi mutaxassis.
Endilikda Fransiya chorak final bosqichida Marokash terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu qarama-qarshilik 2022-yilgi Jahon chempionati yarim finalidagi raqobatning mantiqiy davomi boʻlishi kutilmoqda. Mbappe va uning jamoadoshlari turnir bosh sovrini sari yurishni davom ettirishmoqda.
…