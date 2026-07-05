Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadi

·38·Texno
Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadi

Joriy yilning 6-iyul kuni Yer sayyorasi oʻz orbitasining Quyoshdan eng uzoqlashgan nuqtasi — afeliy nuqtasidan oʻtadi. Ushbu astronomik hodisa natijasida sayyoramizning koinotdagi harakat tezligi yil davomidagi eng past koʻrsatkichga tushadi. Bu jarayon tabiat qonuniyatlarining bir qismi boʻlib, har yili iyul oyining boshida kuzatiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TASS agentligining Moskva planetariysi maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, shu kuni Yer va Quyosh oʻrtasidagi masofa taxminan 152,1 million kilometrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, yanvar oyida sayyoramiz Quyoshga eng yaqin kelganida (perigeliy nuqtasi), bu masofa 147 million kilometrgacha qisqaradi. Masofaning ortishi sayyoramizning orbital tezligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Tezlikning pasayishi va Keppler qonuni

6-iyul kuni Yerning orbital tezligi soniyasiga 29,27–29,29 kilometrgacha pasayadi. Yanvar oyidagi koʻrsatkichlar bilan solishtirganda, bu sezilarli farqdir — oʻshanda tezlik soniyasiga 30,27–30,29 kilometrni tashkil etgan edi. Bunday oʻzgarishlar nemis astronomi Iogann Kepplerning ikkinchi qonuni bilan tushuntiriladi: sayyora Quyoshga qanchalik yaqin boʻlsa, u shunchalik tez harakatlanadi va aksincha.

Yer orbitasi mukammal aylana emas, balki choʻzilgan ellips shakliga ega boʻlgani sababli, yil davomida Quyoshgacha boʻlgan masofa oʻzgarib turadi. Afeliy paytida Yer Quyoshdan uzoqlashgani bois, quyosh gravitatsiyasining taʼsiri biroz kamayadi va bu sayyoraning sekinlashishiga olib keladi.

Quyoshning koʻrinishidagi oʻzgarishlar

Masofaning maksimal darajaga yetishi natijasida 6-iyul kuni Quyoshning osmondagi koʻrinadigan diametri yil davomidagi eng kichik oʻlchamda boʻladi. Albatta, bu oʻzgarishni oddiy koʻz bilan ilgʻash qiyin, biroq maxsus astronomik uskunalar yordamida Quyosh gardishining kichrayganini qayd etish mumkin.

Koʻpchilikda Quyoshdan uzoqlashish ob-havoning sovishiga olib kelishi kerak degan notoʻgʻri tushuncha mavjud. Aslida, Shimoliy yarim sharda, jumladan Oʻzbekistonda ham ayni paytda yozgi issiq pallasining kuzatilishi Yer oʻqining ogʻish burchagi bilan bogʻliq. Masofaning bir necha million kilometrga ortishi fasllar almashinuviga qaraganda kamroq taʼsir koʻrsatadi.

Ushbu hodisa astronomlar va koinot ishqibozlari uchun sayyoramizning murakkab mexanizmlarini oʻrganishda muhim hisoblanadi. Yerning sekinlashishi va uzoqlashishi insoniyat salomatligi yoki kundalik hayotiga hech qanday xavf tugʻdirmaydi, balki koinotdagi muvozanatning bir qismidir.

YerQuyoshAstronomiyaAfeliyKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 15:29Nokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiNokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiBugun, 15:15AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiAQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiBugun, 14:26Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiThermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiBugun, 13:56Xitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda