Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladi
Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Mikel Oyarsabal 2026 yilgi jahon chempionatida kimni eng yaxshi hujumchi deb hisoblashini aytdi.
Ispaniyalik futbolchi bu borada Lionel Messini tanladi va argentinalik yulduzni oddiy hujumchi doirasiga sig‘dirish qiyinligini ta’kidladi.
«Messi — futbolning o‘ziga xos mohiyati»
Oyarsabalning fikricha, Messini faqat hujumchi sifatida baholash to‘g‘ri emas.
«Men Lionel Messini to‘g‘ridan to‘g‘ri hujumchi deb aytmasdim, chunki u futbolning o‘ziga xos mohiyatini ifodalaydi. Lekin baribir tanlovim Messi bo‘ladi», — deya uning so‘zlarini COPE keltirdi.
Messi musobaqada yetakchilik qilmoqda
Hozirgi paytda Argentina terma jamoasi yetakchisi 2026 yilgi jahon chempionatining eng samarali futbolchisi bo‘lib turibdi.
39 yoshli forvard to‘rtta uchrashuvda maydonga tushib, yettita gol urishga muvaffaq bo‘lgan.
Bu natija Messini mundial to‘purarlari poygasining asosiy favoritiga aylantirdi.
Oyarsabal ham yuqori natija qayd etmoqda
Mikel Oyarsabalning o‘zi ham musobaqada samarali harakat qilmoqda.
Ispaniyalik hujumchi to‘rtta o‘yinda to‘rtta gol urgan va jahon chempionati to‘purarlari ro‘yxatida beshinchi o‘rinni egallab turibdi.
Shunga qaramay, Oyarsabal eng yaxshi hujumchi nomini o‘z raqiblaridan biri — Lionel Messiga munosib ko‘rdi.
…