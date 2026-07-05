Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladi

·22·Sport
Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladi

Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Mikel Oyarsabal 2026 yilgi jahon chempionatida kimni eng yaxshi hujumchi deb hisoblashini aytdi.

Ispaniyalik futbolchi bu borada Lionel Messini tanladi va argentinalik yulduzni oddiy hujumchi doirasiga sig‘dirish qiyinligini ta’kidladi.

«Messi — futbolning o‘ziga xos mohiyati»

Oyarsabalning fikricha, Messini faqat hujumchi sifatida baholash to‘g‘ri emas.

«Men Lionel Messini to‘g‘ridan to‘g‘ri hujumchi deb aytmasdim, chunki u futbolning o‘ziga xos mohiyatini ifodalaydi. Lekin baribir tanlovim Messi bo‘ladi», — deya uning so‘zlarini COPE keltirdi.

Messi musobaqada yetakchilik qilmoqda

Hozirgi paytda Argentina terma jamoasi yetakchisi 2026 yilgi jahon chempionatining eng samarali futbolchisi bo‘lib turibdi.

39 yoshli forvard to‘rtta uchrashuvda maydonga tushib, yettita gol urishga muvaffaq bo‘lgan.

Bu natija Messini mundial to‘purarlari poygasining asosiy favoritiga aylantirdi.

Oyarsabal ham yuqori natija qayd etmoqda

Mikel Oyarsabalning o‘zi ham musobaqada samarali harakat qilmoqda.

Ispaniyalik hujumchi to‘rtta o‘yinda to‘rtta gol urgan va jahon chempionati to‘purarlari ro‘yxatida beshinchi o‘rinni egallab turibdi.

Shunga qaramay, Oyarsabal eng yaxshi hujumchi nomini o‘z raqiblaridan biri — Lionel Messiga munosib ko‘rdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Bugun, 14:14Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiSherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiBugun, 14:12Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Bugun, 14:10Kylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldiKylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldiBugun, 13:58Alex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiAlex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi