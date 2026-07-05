Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?
“Real” yarim himoyachisi Eduardu Kamavinganing kelajagi atrofidagi savollar hali ham ochiqligicha qolmoqda. Fransiyalik futbolchiga bir qator Yevropa grandlari qiziqish bildirgan bo‘lsa-da, uning o‘zi Madridda qolish niyatida.
Bu haqda taniqli jurnalist Mario Kortegana klubdagi manbalariga tayanib ma’lum qildi.
“Manchester Siti” bilan muzokara bo‘lgan
Avvalroq “Real” mutasaddilari Kamavinganing xizmatlarini “Manchester Siti”ga taklif qilgani va tomonlar o‘rtasida muzokaralar boshlangani xabar qilingan edi.
Biroq Kortegananing aytishicha, futbolchining pozitsiyasi o‘zgarmagan.
“Men klubdagi manbalardan Kamavinga va 'Manchester Siti' haqida so‘radim. Ular yana bir bor Kamavinga 'Real'da qolishni xohlashini aytdi”, — dedi jurnalist.
“Real” avval futbolchi sotishi kerak
Madrid klubi tarkibni yana bir yarim himoyachi bilan kuchaytirish rejasini ma’qullamoqda.
Ammo yangi transfer amalga oshishi uchun “Real” avval amaldagi futbolchilardan birini sotishi kerak bo‘ladi.
“Muammo shundaki, hozirgi futbolchilardan hech biri ketishni istamayapti”, — dedi Kortegana.
Shu sabab Kamavinganing kelajagi ham klubdagi boshqa transfer qarorlariga bog‘liq bo‘lib turibdi.
Kamavinganing mavsumdagi natijalari
Eduardu Kamavinga 2021 yilda “Renn”dan 31 million yevro evaziga “Real”ga ko‘chib o‘tgan edi.
Fransiyalik yarim himoyachi 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalar doirasida:
43 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
2 ta gol urdi;
1 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Hozircha Kamavinga Madridni tark etish niyatida emas. Biroq “Real” yangi yarim himoyachi olishga qaror qilsa, transfer bozorida vaziyat tez o‘zgarishi mumkin.
…