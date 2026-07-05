Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...
Kabo-Verde milliy jamoasi darvozaboni Jozimar Vozinya ijtimoiy tarmoqlardagi mashhurlik bo‘yicha tarixiy natija qayd etdi.
Uning obunachilari soni 25,2 million nafardan oshib, Vozinya darvozabonlar orasida yangi rekord o‘rnatdi.
Kasilyasning natijasi yangilandi
Vozinya ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha «Real», «Portu» va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Iker Kasilyasni ortda qoldirdi.
Kasilyasning ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilari soni 20,5 million nafarni tashkil qiladi.
Shu tariqa, Kabo-Verde posboni nafaqat amaldagi, balki sobiq darvozabonlar orasida ham eng mashhur futbolchiga aylandi.
Kurtua — eng yaqin ta’qibchi
Hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan darvozabonlar orasida Vozinyaga eng yaqin ko‘rsatkich Tibo Kurtuaga tegishli.
«Real» va Belgiya terma jamoasi darvozabonini ijtimoiy tarmoqlarda 18 million nafar foydalanuvchi kuzatib boradi.
Ispaniyaga qarshi o‘yin uni mashhur qildi
Vozinya 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichida Ispaniyaga qarshi o‘yindan keyin futbol jamoatchiligining katta e’tiborini qozongan edi.
U bahs davomida 7 ta seyv amalga oshirib, Kabo-Verdega 0:0 hisobidagi durangni saqlab qolishga yordam berdi.
Darvozabon o‘sha uchrashuvning asosiy qahramonlaridan biriga aylandi.
Kabo-Verde pley-offgacha yetib bordi
Ispaniyaga qarshi muhim natijadan so‘ng Kabo-Verde guruhdan chiqishga muvaffaq bo‘ldi.
Jamoa 1/16 final bosqichida Argentinaga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatdi, ammo qo‘shimcha bo‘limlarda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.
Shunga qaramay, Vozinyaning seyvlari va tarixiy ishtiroki unga millionlab yangi muxlislar olib keldi.
…