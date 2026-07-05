Karlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdi

·88·Sport
Karlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdi

Jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida boʻlib oʻtadigan Braziliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv oldidan kutilmagan bayonotlar yangramoqda. Braziliyaliklar ustozi Karlo Anchelotti turnirning eng xavfli hujumchilaridan biri Erling Xolandga qarshi maxsus taktika ishlab chiqilmaganini maʼlum qildi. Ushbu qarama-qarshilik nafaqat ikki jamoaning chorak final yoʻllanmasi uchun kurashi, balki dunyoning eng yaxshi hujumchisi va eng mustahkam himoya chiziqlaridan birining toʻqnashuvi sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Erling Xoland joriy turnirda allaqachon beshta gol urishga ulgurgan va Norvegiya terma jamoasining asosiy quroli hisoblanadi. Shunga qaramay, tajribali italiyalik mutaxassis Karlo Anchelotti oʻz shogirdlarining mahoratiga toʻliq ishonch bildirdi. Uning fikricha, Braziliya himoyachilari Yevropaning eng yuqori saviyadagi musobaqalarida Manchester Siti yulduziga qarshi bir necha bor maydonga tushishgan va uning oʻyin uslubini juda yaxshi bilishadi.

Anchelottining himoyachilarga ishonchi va taktik yondashuv

"Men 'anti-Xoland' rejasi degan narsa bor deb oʻylamayman. Himoyachilarimga unga qarshi qanday oʻynash kerakligini tushuntirishga hojat yoʻq, chunki ular oʻzaro koʻp bor toʻqnash kelishgan. Jamoamiz optimal holatda, ammo biz yanada oʻsishda davom etishimiz kerak. Erlingning qanday harakat qilishini hamma biladi. Mening vazifam unga qarshi individual koʻrsatma berish emas, balki butun jamoaning umumiy oʻyinini shakllantirishdir", — dedi Anchelotti oʻyin oldi matbuot anjumanida.

Nyu-Jersidagi "MetLife Stadium"da boʻlib oʻtadigan ushbu bahsda Angliya Premer-ligasidagi raqobat xalqaro maydonga koʻchadi. Xususan, Arsenal himoyachisi Gabriel Magalhaes Braziliya himoya chizigʻida yetakchilik qilishi kutilmoqda. U Angliya chempionatida Xoland bilan muntazam ravishda kurashib keladi. Anchelotti aynan mana shu tanishlik va tajriba besh karra jahon chempionlariga chorak final yoʻlida qoʻl kelishiga amin.

Tarkibdagi yoʻqotishlar va qaytishlar

Braziliya terma jamoasi ushbu bosqichga Yaponiya ustidan qozonilgan dramatik gʻalabadan soʻng yetib keldi. Oʻsha oʻyinda Gabriel Martinelli tomonidan soʻnggi daqiqalarda urilgan gol jamoaga gʻalaba keltirgan edi. Biroq, tarkibda yoʻqotishlar ham mavjud. Yarim himoyachi Lucas Paqueta jarohati sababli Norvegiyaga qarshi bahsni oʻtkazib yuboradi. Bu esa Selecao maydon markazida maʼlum qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ijobiy yangiliklardan biri shundaki, Barselona hujumchisi Raphinha jarohatidan forigʻ boʻlib, safga qaytishi kutilmoqda. Uning qaytishi Anchelottiga hujum chizigʻida koʻproq tanlov imkoniyatini beradi. Norvegiya tomonida esa himoyachilar Julian Ryerson va Holmgren Pedersenning holati soʻroq ostida turibdi. Shunga qaramay, Stale Solbakken boshchiligidagi jamoa Braziliyaning kuchli bosimiga dosh berishga tayyorlanmoqda.

Ushbu uchrashuv gʻolibi chorak finalda Angliya yoki Meksika terma jamoalari oʻrtasidagi bahs gʻolibi bilan toʻqnash keladi. Norvegiya tartibli oʻyin va kuchli intizomga tayanayotgan boʻlsa, Braziliya oʻzining individual mahorati va taktik tajribasiga ishonmoqda. Anchelotti shogirdlari Yaponiya bilan oʻyindagi xatolardan xulosa chiqargan holda, turnirning asosiy favoritlaridan biri ekanliklarini isbotlashga harakat qilishadi.

BraziliyaNorvegiyaErling HaalandKarlo AnchelottiJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqatLamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqatBugun, 15:52Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Bugun, 14:14Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiSherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiBugun, 14:12Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Bugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi