Karlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdi
Jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida boʻlib oʻtadigan Braziliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv oldidan kutilmagan bayonotlar yangramoqda. Braziliyaliklar ustozi Karlo Anchelotti turnirning eng xavfli hujumchilaridan biri Erling Xolandga qarshi maxsus taktika ishlab chiqilmaganini maʼlum qildi. Ushbu qarama-qarshilik nafaqat ikki jamoaning chorak final yoʻllanmasi uchun kurashi, balki dunyoning eng yaxshi hujumchisi va eng mustahkam himoya chiziqlaridan birining toʻqnashuvi sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Erling Xoland joriy turnirda allaqachon beshta gol urishga ulgurgan va Norvegiya terma jamoasining asosiy quroli hisoblanadi. Shunga qaramay, tajribali italiyalik mutaxassis Karlo Anchelotti oʻz shogirdlarining mahoratiga toʻliq ishonch bildirdi. Uning fikricha, Braziliya himoyachilari Yevropaning eng yuqori saviyadagi musobaqalarida Manchester Siti yulduziga qarshi bir necha bor maydonga tushishgan va uning oʻyin uslubini juda yaxshi bilishadi.
Anchelottining himoyachilarga ishonchi va taktik yondashuv"Men 'anti-Xoland' rejasi degan narsa bor deb oʻylamayman. Himoyachilarimga unga qarshi qanday oʻynash kerakligini tushuntirishga hojat yoʻq, chunki ular oʻzaro koʻp bor toʻqnash kelishgan. Jamoamiz optimal holatda, ammo biz yanada oʻsishda davom etishimiz kerak. Erlingning qanday harakat qilishini hamma biladi. Mening vazifam unga qarshi individual koʻrsatma berish emas, balki butun jamoaning umumiy oʻyinini shakllantirishdir", — dedi Anchelotti oʻyin oldi matbuot anjumanida.
Nyu-Jersidagi "MetLife Stadium"da boʻlib oʻtadigan ushbu bahsda Angliya Premer-ligasidagi raqobat xalqaro maydonga koʻchadi. Xususan, Arsenal himoyachisi Gabriel Magalhaes Braziliya himoya chizigʻida yetakchilik qilishi kutilmoqda. U Angliya chempionatida Xoland bilan muntazam ravishda kurashib keladi. Anchelotti aynan mana shu tanishlik va tajriba besh karra jahon chempionlariga chorak final yoʻlida qoʻl kelishiga amin.
Tarkibdagi yoʻqotishlar va qaytishlarBraziliya terma jamoasi ushbu bosqichga Yaponiya ustidan qozonilgan dramatik gʻalabadan soʻng yetib keldi. Oʻsha oʻyinda Gabriel Martinelli tomonidan soʻnggi daqiqalarda urilgan gol jamoaga gʻalaba keltirgan edi. Biroq, tarkibda yoʻqotishlar ham mavjud. Yarim himoyachi Lucas Paqueta jarohati sababli Norvegiyaga qarshi bahsni oʻtkazib yuboradi. Bu esa Selecao maydon markazida maʼlum qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.
Ijobiy yangiliklardan biri shundaki, Barselona hujumchisi Raphinha jarohatidan forigʻ boʻlib, safga qaytishi kutilmoqda. Uning qaytishi Anchelottiga hujum chizigʻida koʻproq tanlov imkoniyatini beradi. Norvegiya tomonida esa himoyachilar Julian Ryerson va Holmgren Pedersenning holati soʻroq ostida turibdi. Shunga qaramay, Stale Solbakken boshchiligidagi jamoa Braziliyaning kuchli bosimiga dosh berishga tayyorlanmoqda.
Ushbu uchrashuv gʻolibi chorak finalda Angliya yoki Meksika terma jamoalari oʻrtasidagi bahs gʻolibi bilan toʻqnash keladi. Norvegiya tartibli oʻyin va kuchli intizomga tayanayotgan boʻlsa, Braziliya oʻzining individual mahorati va taktik tajribasiga ishonmoqda. Anchelotti shogirdlari Yaponiya bilan oʻyindagi xatolardan xulosa chiqargan holda, turnirning asosiy favoritlaridan biri ekanliklarini isbotlashga harakat qilishadi.
…