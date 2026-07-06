Karlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildi
Braziliya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi yurishi 1/8 finalda yakunlandi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Karlo Anchelotti lavozimini tark etmasligini va jamoa bilan ishlashda davom etishini bildirdi.
Italiyalik mutaxassis Norvegiyadan uchralgan mag‘lubiyatni yakuniy nuqta emas, balki yangi bosqichning boshlanishi deb baholadi.
«Bu mag‘lubiyat yakun emas»
Anchelotti Braziliya terma jamoasi xatolardan xulosa chiqarib, yanada kuchli bo‘lib qaytishi kerakligini ta’kidladi.
«Biz ishlashda davom etishimiz, yanada kuchayishimiz va yangi g‘oyalarni izlashimiz kerak. Menimcha, bu mag‘lubiyat yakun emas, aksincha, yangi bosqichning boshlanishidir», — dedi murabbiy.
Bu so‘zlar Anchelottining terma jamoa bilan uzoq muddatli rejalarini davom ettirish niyatida ekanini ko‘rsatdi.
Braziliya 1/8 finalda to‘xtadi
Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi maydonga tushdi.
Keskin kechgan uchrashuv skandinaviyaliklarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Shu tariqa, besh karra jahon chempionlari musobaqani kutilganidan ancha erta tark etdi.
Norvegiya chorakfinalga yo‘l oldi
Norvegiya terma jamoasi ushbu g‘alaba orqali jahon chempionatining chorakfinaliga chiqdi.
Endi Erling Holand yetakchiligidagi jamoa yarimfinal yo‘llanmasi uchun Meksika — Angliya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Braziliyada yangi bosqich boshlanadimi?
Jahon chempionatidan chiqib ketish Braziliya futbolida jiddiy tahlil va o‘zgarishlarni talab qilishi aniq. Anchelotti esa jamoani tashlab ketish o‘rniga, yangi g‘oyalar va kuchliroq tarkib bilan ishlashni davom ettirmoqchi.
Endi asosiy savol — u Braziliyani navbatdagi yirik turnirgacha qayta tiklab, muxlislar ishonchini qaytarishga muvaffaq bo‘ladimi?
…