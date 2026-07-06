Karlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildi

·143·Sport
Karlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildi

Braziliya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi yurishi 1/8 finalda yakunlandi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Karlo Anchelotti lavozimini tark etmasligini va jamoa bilan ishlashda davom etishini bildirdi.

Italiyalik mutaxassis Norvegiyadan uchralgan mag‘lubiyatni yakuniy nuqta emas, balki yangi bosqichning boshlanishi deb baholadi.

«Bu mag‘lubiyat yakun emas»

Anchelotti Braziliya terma jamoasi xatolardan xulosa chiqarib, yanada kuchli bo‘lib qaytishi kerakligini ta’kidladi.

«Biz ishlashda davom etishimiz, yanada kuchayishimiz va yangi g‘oyalarni izlashimiz kerak. Menimcha, bu mag‘lubiyat yakun emas, aksincha, yangi bosqichning boshlanishidir», — dedi murabbiy.

Bu so‘zlar Anchelottining terma jamoa bilan uzoq muddatli rejalarini davom ettirish niyatida ekanini ko‘rsatdi.

Braziliya 1/8 finalda to‘xtadi

Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi maydonga tushdi.

Keskin kechgan uchrashuv skandinaviyaliklarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Shu tariqa, besh karra jahon chempionlari musobaqani kutilganidan ancha erta tark etdi.

Norvegiya chorakfinalga yo‘l oldi

Norvegiya terma jamoasi ushbu g‘alaba orqali jahon chempionatining chorakfinaliga chiqdi.

Endi Erling Holand yetakchiligidagi jamoa yarimfinal yo‘llanmasi uchun Meksika — Angliya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Braziliyada yangi bosqich boshlanadimi?

Jahon chempionatidan chiqib ketish Braziliya futbolida jiddiy tahlil va o‘zgarishlarni talab qilishi aniq. Anchelotti esa jamoani tashlab ketish o‘rniga, yangi g‘oyalar va kuchliroq tarkib bilan ishlashni davom ettirmoqchi.

Endi asosiy savol — u Braziliyani navbatdagi yirik turnirgacha qayta tiklab, muxlislar ishonchini qaytarishga muvaffaq bo‘ladimi?

Karlo AncelottiBrazilNorwayErling HaalandMexico
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07Jud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiJud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiBugun, 09:56Makgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiMakgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiBugun, 09:49Vinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiVinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiBugun, 09:39Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Bugun, 09:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi