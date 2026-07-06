Jud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldi

·34·Sport
Jud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldi

Angliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem JCH-2026 1/8 finalidan o‘rin olgan Meksikaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

«Uch sherlar» keskin va gollarga boy uchrashuvda 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Angliyaning muvaffaqiyatida «Real» futbolchisi hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Bellinghem dubl qayd etdi

Meksikaga qarshi bahsda Jud Bellinghem raqib darvozasiga ikki bor yo‘l topdi.

Uning dubli Angliyaga qiyin vaziyatdan chiqib, chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritishda katta yordam berdi. Uchrashuv yakunlariga ko‘ra, yarimhimoyachi haqli ravishda maydonning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Ikkinchi bor eng yaxshi futbolchi

E’tiborlisi, Bellinghem ushbu mundialda ikkinchi marta shunday e’tirofga sazovor bo‘ldi.

U avval Ganaga qarshi bellashuvda ham uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Bu natija Judning Angliya tarkibidagi yetakchilik roli yanada ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Chorakfinalda raqib — Norvegiya

Angliya milliy jamoasi JCH-2026 chorakfinalida Norvegiyaga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv 12 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da boshlanishi rejalashtirilgan.

Endi muxlislar Bellinghemdan yana bir katta o‘yin kutmoqda. Raqib Norvegiya, sahna esa yanada katta — xullas, Jud uchun navbatdagi imtihon tayyor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07Makgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiMakgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiBugun, 09:49Vinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiVinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiBugun, 09:39Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Bugun, 09:36Karlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiKarlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi