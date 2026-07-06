Jud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldi
Angliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem JCH-2026 1/8 finalidan o‘rin olgan Meksikaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
«Uch sherlar» keskin va gollarga boy uchrashuvda 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Angliyaning muvaffaqiyatida «Real» futbolchisi hal qiluvchi rol o‘ynadi.
Bellinghem dubl qayd etdi
Meksikaga qarshi bahsda Jud Bellinghem raqib darvozasiga ikki bor yo‘l topdi.
Uning dubli Angliyaga qiyin vaziyatdan chiqib, chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritishda katta yordam berdi. Uchrashuv yakunlariga ko‘ra, yarimhimoyachi haqli ravishda maydonning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Ikkinchi bor eng yaxshi futbolchi
E’tiborlisi, Bellinghem ushbu mundialda ikkinchi marta shunday e’tirofga sazovor bo‘ldi.
U avval Ganaga qarshi bellashuvda ham uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Bu natija Judning Angliya tarkibidagi yetakchilik roli yanada ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Chorakfinalda raqib — Norvegiya
Angliya milliy jamoasi JCH-2026 chorakfinalida Norvegiyaga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 12 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da boshlanishi rejalashtirilgan.
Endi muxlislar Bellinghemdan yana bir katta o‘yin kutmoqda. Raqib Norvegiya, sahna esa yanada katta — xullas, Jud uchun navbatdagi imtihon tayyor.
…