Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...
Braziliya milliy jamoasi sardori Markinios 2026 yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin jamoa natijasi uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.
«Pentakampeonlar» 1/8 finalda Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirni kutilganidan ancha erta tark etdi.
«Mas’uliyatni biz olishimiz kerak»
Markiniosning aytishicha, mag‘lubiyat uchun eng avvalo jamoaning sardori va tajribali futbolchilari javob berishi lozim.
«Biz bu mag‘lubiyat uchun mas’uliyatni o‘z bo‘ynimizga olishimiz kerak. Men sardor sifatida va boshqa tajribali futbolchilar ham javobgarlikni zimmamizga olishimiz lozim», — dedi u.
Himoyachining ta’kidlashicha, bu yondashuv yosh futbolchilarga bosimsiz va xotirjam holda yangi bosqichni boshlash imkonini beradi.
Hal qiluvchi vaziyatlarda xatolar qilindi
Markinios Braziliya turnir davomida muayyan ijobiy natijalarga erishganini, ammo eng muhim pallada imkoniyatlardan foydalana olmaganini tan oldi.
«Biz ko‘p narsaga erishdik, ammo hal qiluvchi pallalarda samarali harakat qila olmadik va xatolarga yo‘l qo‘ydik», — dedi sardor.
Uning fikricha, endi jamoa mag‘lubiyat sabablarini chuqur tahlil qilishi va tegishli xulosalar chiqarishi kerak.
«Braziliya xalqidan uzr so‘rash vaqti keldi»
Markinios milliy jamoaning erta chiqib ketgani uchun muxlislardan uzr so‘radi va ularni qo‘llab-quvvatlashda davom etishga chaqirdi.
«Endi xulosa chiqarish va Braziliya xalqidan uzr so‘rash vaqti keldi. Muxlislardan bizni qo‘llab-quvvatlashlarini so‘rayman», — dedi u Globo Esporte nashriga bergan intervyusida.
Keyingi to‘rt yil uchun va’da
Braziliya sardori jamoa navbatdagi jahon chempionatigacha yanada kuchli bo‘lish uchun ishlashini ta’kidladi.
«Kelasi to‘rt yil davomida jamoa yanada katta yutuqlarga erishish uchun ishlaydi va navbatdagi jahon chempionatida o‘zini ko‘rsatishga harakat qiladi», — dedi Markinios.
Braziliya milliy jamoasi 1990 yilgi jahon chempionatidan buyon ilk bor chorakfinalga chiqa olmadi. Endi jamoa oldida muxlislar ishonchini qaytarish va yangi avlod bilan qayta qurilishni boshlash vazifasi turibdi.
…