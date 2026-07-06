Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...

·52·Sport
Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...

Braziliya milliy jamoasi sardori Markinios 2026 yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin jamoa natijasi uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.

«Pentakampeonlar» 1/8 finalda Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirni kutilganidan ancha erta tark etdi.

«Mas’uliyatni biz olishimiz kerak»

Markiniosning aytishicha, mag‘lubiyat uchun eng avvalo jamoaning sardori va tajribali futbolchilari javob berishi lozim.

«Biz bu mag‘lubiyat uchun mas’uliyatni o‘z bo‘ynimizga olishimiz kerak. Men sardor sifatida va boshqa tajribali futbolchilar ham javobgarlikni zimmamizga olishimiz lozim», — dedi u.

Himoyachining ta’kidlashicha, bu yondashuv yosh futbolchilarga bosimsiz va xotirjam holda yangi bosqichni boshlash imkonini beradi.

Hal qiluvchi vaziyatlarda xatolar qilindi

Markinios Braziliya turnir davomida muayyan ijobiy natijalarga erishganini, ammo eng muhim pallada imkoniyatlardan foydalana olmaganini tan oldi.

«Biz ko‘p narsaga erishdik, ammo hal qiluvchi pallalarda samarali harakat qila olmadik va xatolarga yo‘l qo‘ydik», — dedi sardor.

Uning fikricha, endi jamoa mag‘lubiyat sabablarini chuqur tahlil qilishi va tegishli xulosalar chiqarishi kerak.

«Braziliya xalqidan uzr so‘rash vaqti keldi»

Markinios milliy jamoaning erta chiqib ketgani uchun muxlislardan uzr so‘radi va ularni qo‘llab-quvvatlashda davom etishga chaqirdi.

«Endi xulosa chiqarish va Braziliya xalqidan uzr so‘rash vaqti keldi. Muxlislardan bizni qo‘llab-quvvatlashlarini so‘rayman», — dedi u Globo Esporte nashriga bergan intervyusida.

Keyingi to‘rt yil uchun va’da

Braziliya sardori jamoa navbatdagi jahon chempionatigacha yanada kuchli bo‘lish uchun ishlashini ta’kidladi.

«Kelasi to‘rt yil davomida jamoa yanada katta yutuqlarga erishish uchun ishlaydi va navbatdagi jahon chempionatida o‘zini ko‘rsatishga harakat qiladi», — dedi Markinios.

Braziliya milliy jamoasi 1990 yilgi jahon chempionatidan buyon ilk bor chorakfinalga chiqa olmadi. Endi jamoa oldida muxlislar ishonchini qaytarish va yangi avlod bilan qayta qurilishni boshlash vazifasi turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07Jud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiJud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiBugun, 09:56Makgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiMakgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiBugun, 09:49Vinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiVinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiBugun, 09:39Karlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiKarlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi