Makgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildi

·43·Sport
Makgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildi

UFC'ning ikki vazn toifasidagi sobiq chempioni Konor Makgregor UFC 329 turnirida Maks Holloueyga qarshi jang oldidan o‘ziga bo‘lgan ishonchini yashirmadi.

Irlandiyalik jangchi amerikalik raqibini istalgan vaziyatda nokautga uchrata olishini aytib, oktagonga butunlay yangilangan holda qaytishini ta’kidladi.

«Men ancha tajribaliroqman»

Makgregorning fikricha, katta janglarda to‘plagan tajribasi unga jiddiy ustunlik beradi.

«Men ancha tajribaliroqman. Sen men bilan oktagonga chiqishni istamaysan. Men har qanday vaziyatda ham xavfliman», — dedi u.

Sobiq chempion raqibini faqat tik turgan holatda emas, jangning istalgan nuqtasida xavf ostida qoldirishini aytdi.

Asosiy reja — nokaut

Makgregor Holloueyga qarshi jangda hakamlar qarorigacha borishni istamayotganini ochiq bildirdi.

«Istalgan nuqtadan seni nokautga uchrata olaman va aynan shuni qilishni rejalashtirganman», — dedi irlandiyalik jangchi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Hollouey oktagonda avvalgi Makgregor bilan emas, ancha kuchli va tajribali raqib bilan to‘qnashadi.

«U butunlay boshqa jangchini ko‘radi»

Konor jang oldidan raqibiga yana bir ogohlantirish yo‘lladi.

«Maks Hollouey qarshisida endi butunlay boshqa jangchi turadi. U buni to‘liq his qiladi», — dedi Makgregor.

Shu tariqa, UFC 329 oldidan psixologik jang allaqachon boshlandi. Endi savol bitta: Makgregorning bu keskin bayonotlari oktagonda ham tasdiqlanadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07Jud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiJud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiBugun, 09:56Vinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiVinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiBugun, 09:39Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Bugun, 09:36Karlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiKarlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi