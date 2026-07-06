Makgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildi
UFC'ning ikki vazn toifasidagi sobiq chempioni Konor Makgregor UFC 329 turnirida Maks Holloueyga qarshi jang oldidan o‘ziga bo‘lgan ishonchini yashirmadi.
Irlandiyalik jangchi amerikalik raqibini istalgan vaziyatda nokautga uchrata olishini aytib, oktagonga butunlay yangilangan holda qaytishini ta’kidladi.
«Men ancha tajribaliroqman»
Makgregorning fikricha, katta janglarda to‘plagan tajribasi unga jiddiy ustunlik beradi.
«Men ancha tajribaliroqman. Sen men bilan oktagonga chiqishni istamaysan. Men har qanday vaziyatda ham xavfliman», — dedi u.
Sobiq chempion raqibini faqat tik turgan holatda emas, jangning istalgan nuqtasida xavf ostida qoldirishini aytdi.
Asosiy reja — nokaut
Makgregor Holloueyga qarshi jangda hakamlar qarorigacha borishni istamayotganini ochiq bildirdi.
«Istalgan nuqtadan seni nokautga uchrata olaman va aynan shuni qilishni rejalashtirganman», — dedi irlandiyalik jangchi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Hollouey oktagonda avvalgi Makgregor bilan emas, ancha kuchli va tajribali raqib bilan to‘qnashadi.
«U butunlay boshqa jangchini ko‘radi»
Konor jang oldidan raqibiga yana bir ogohlantirish yo‘lladi.
«Maks Hollouey qarshisida endi butunlay boshqa jangchi turadi. U buni to‘liq his qiladi», — dedi Makgregor.
Shu tariqa, UFC 329 oldidan psixologik jang allaqachon boshlandi. Endi savol bitta: Makgregorning bu keskin bayonotlari oktagonda ham tasdiqlanadimi?
…