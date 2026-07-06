Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»
JCH-2026 1/8 finalida katta sensatsiya qayd etildi. Norvegiya milliy jamoasi Braziliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, chorakfinalga yo‘l oldi.
Uchrashuvning bosh qahramoni Erling Xoland bo‘ldi. Norvegiyalik hujumchi ikki gol urdi, uning 90-daqiqadagi hal qiluvchi to‘pi esa Braziliyaning mundialdagi yurishiga nuqta qo‘ydi.
Xoland ikki gol bilan tarix yozdi
Bahs davomida Braziliya katta bosim o‘tkazgan bo‘lsa-da, Norvegiya o‘z imkoniyatlaridan samarali foydalandi.
Erling Xoland raqib darvozasiga ikki bor yo‘l topdi. Ayniqsa, 90-daqiqada kiritilgan ikkinchi gol skandinaviyaliklarga tarixiy g‘alabani taqdim etdi.
Yakuniy hisob — Norvegiya 2:1 Braziliya.
«Mening hayotim — gol urish»
Uchrashuvdan keyin Xoland yana bir bor asosiy vazifasi nima ekanini ochiq aytdi.
«Har safar yangi cho‘qqiga chiqyapman. Doimo diqqatimni yo‘qotmaslikka va qo‘limdan kelgan barcha ishni qilishga harakat qilaman. Mening hayotim — gol urish», — dedi hujumchi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, ba’zi vaziyatlarda harakatlarini o‘zi ham to‘liq anglab yetmaydi — imkoniyat paydo bo‘lishi bilan instinkt ishga tushadi.
«Nima qilayotganimni doim ham ongli ravishda anglamayman, shunchaki shunday insonman. Eng muhimi — diqqatni jamlash. Imkon paydo bo‘lganda esa nima qilishim kerakligini aniq bilaman», — deya Xolandning so‘zlarini Fabritsio Romano keltirdi.
Braziliya mundialni tark etdi
Braziliya turnir favoritlaridan biri sifatida baholangan edi. Biroq «pentakampeonlar» hal qiluvchi vaziyatlarda Norvegiya hujumini to‘xtata olmadi.
Xolandning kechki goli braziliyaliklarni musobaqadan chiqarib yubordi va JCH-2026ning eng katta sensatsiyalaridan biriga aylandi.
Norvegiyani Angliya kutmoqda
Norvegiya chorakfinalda Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Inglizlar 1/8 finalda Meksikani 3:2 hisobida mag‘lub etgan edi.
Endi Xoland va Harri Keyn boshchiligidagi ikki kuchli hujum chizig‘i yarimfinal yo‘llanmasi uchun to‘qnashadi. Qisqasi, darvozabonlar uchun oson kecha bo‘lmaydi.
…