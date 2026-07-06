Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»

·25·Sport
Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»

JCH-2026 1/8 finalida katta sensatsiya qayd etildi. Norvegiya milliy jamoasi Braziliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, chorakfinalga yo‘l oldi.

Uchrashuvning bosh qahramoni Erling Xoland bo‘ldi. Norvegiyalik hujumchi ikki gol urdi, uning 90-daqiqadagi hal qiluvchi to‘pi esa Braziliyaning mundialdagi yurishiga nuqta qo‘ydi.

Xoland ikki gol bilan tarix yozdi

Bahs davomida Braziliya katta bosim o‘tkazgan bo‘lsa-da, Norvegiya o‘z imkoniyatlaridan samarali foydalandi.

Erling Xoland raqib darvozasiga ikki bor yo‘l topdi. Ayniqsa, 90-daqiqada kiritilgan ikkinchi gol skandinaviyaliklarga tarixiy g‘alabani taqdim etdi.

Yakuniy hisob — Norvegiya 2:1 Braziliya.

«Mening hayotim — gol urish»

Uchrashuvdan keyin Xoland yana bir bor asosiy vazifasi nima ekanini ochiq aytdi.

«Har safar yangi cho‘qqiga chiqyapman. Doimo diqqatimni yo‘qotmaslikka va qo‘limdan kelgan barcha ishni qilishga harakat qilaman. Mening hayotim — gol urish», — dedi hujumchi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, ba’zi vaziyatlarda harakatlarini o‘zi ham to‘liq anglab yetmaydi — imkoniyat paydo bo‘lishi bilan instinkt ishga tushadi.

«Nima qilayotganimni doim ham ongli ravishda anglamayman, shunchaki shunday insonman. Eng muhimi — diqqatni jamlash. Imkon paydo bo‘lganda esa nima qilishim kerakligini aniq bilaman», — deya Xolandning so‘zlarini Fabritsio Romano keltirdi.

Braziliya mundialni tark etdi

Braziliya turnir favoritlaridan biri sifatida baholangan edi. Biroq «pentakampeonlar» hal qiluvchi vaziyatlarda Norvegiya hujumini to‘xtata olmadi.

Xolandning kechki goli braziliyaliklarni musobaqadan chiqarib yubordi va JCH-2026ning eng katta sensatsiyalaridan biriga aylandi.

Norvegiyani Angliya kutmoqda

Norvegiya chorakfinalda Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Inglizlar 1/8 finalda Meksikani 3:2 hisobida mag‘lub etgan edi.

Endi Xoland va Harri Keyn boshchiligidagi ikki kuchli hujum chizig‘i yarimfinal yo‘llanmasi uchun to‘qnashadi. Qisqasi, darvozabonlar uchun oson kecha bo‘lmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07Jud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiJud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiBugun, 09:56Makgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiMakgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiBugun, 09:49Vinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiVinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdiBugun, 09:39Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Bugun, 09:36Karlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiKarlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi