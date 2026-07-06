Vinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdi
Braziliya milliy jamoasi vingeri Vinisius Junior JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyadan uchralgan 1:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng amalga oshirilmagan penalti haqida fikr bildirdi.
Futbolchining aytishicha, penaltini Bruno Gimaraesh tepishi tasodifiy qaror emasdi — bu tanlov uchrashuvdan oldin murabbiylar shtabi tomonidan belgilangan.
Penaltini kim tepishi oldindan aniq edi
Vinisiusning ta’kidlashicha, hal qiluvchi vaziyatda to‘p oldiga kim kelishi o‘yin davomida emas, balki avvaldan belgilanadi.
«Penalti tepuvchi o‘yindan oldin aniqlanadi. Murabbiy Brunoni tanladi, chunki u so‘nggi kunlardagi mashg‘ulotlarda juda yaxshi ko‘rindi», — dedi Vinisius.
Shu sababli Gimaraeshning zarba berishga kirishishi jamoa ichida oldindan kelishilgan qaror bo‘lgan.
«Bu uning termadagi faoliyatiga ta’sir qilmasligi kerak»
Bruno Gimaraesh penaltidan gol ura olmadi va ushbu vaziyat Braziliya uchun juda qimmatga tushdi.
Shunga qaramay, Vinisius jamoadoshini qo‘llab-quvvatlab, birgina xato uning milliy jamoadagi kelajagiga ta’sir qilmasligi kerakligini aytdi.
«Afsuski, u gol ura olmadi. Lekin bu holat Gimaraeshning milliy jamoadagi faoliyatiga salbiy ta’sir qilmasligiga umid qilaman», — dedi u.
Vinisius mas’uliyatdan qochmaganini aytdi
Ayrim muxlislar penaltini nega Vinisius tepmagani haqida savol bergan edi.
Futbolchi esa mas’uliyatdan qochmaganini va har doim jamoa manfaatini birinchi o‘ringa qo‘yishini ta’kidladi.
«Men hech qachon mas’uliyatdan qochmayman va doimo jamoa manfaati uchun harakat qilaman. Bugun maydonda bo‘lganlar orasida Bruno eng yaxshi penalti tepuvchi edi», — dedi Vinisius Brasil Football nashriga bergan intervyusida.
Braziliya mundialni tark etdi
Braziliya milliy jamoasi Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, JCH-2026dagi ishtirokini 1/8 final bosqichida yakunladi.
Amalga oshmagan penalti esa uchrashuvning eng ko‘p muhokama qilingan vaziyatlaridan biriga aylandi. Ammo Vinisiusning so‘zlariga ko‘ra, bu qaror jamoaviy bo‘lgan va aybni faqat bir futbolchiga yuklash to‘g‘ri emas.
…