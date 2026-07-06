Vinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdi

·86·Sport
Vinisius penaltini nega Gimaraesh tepganini tushuntirdi

Braziliya milliy jamoasi vingeri Vinisius Junior JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyadan uchralgan 1:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng amalga oshirilmagan penalti haqida fikr bildirdi.

Futbolchining aytishicha, penaltini Bruno Gimaraesh tepishi tasodifiy qaror emasdi — bu tanlov uchrashuvdan oldin murabbiylar shtabi tomonidan belgilangan.

Penaltini kim tepishi oldindan aniq edi

Vinisiusning ta’kidlashicha, hal qiluvchi vaziyatda to‘p oldiga kim kelishi o‘yin davomida emas, balki avvaldan belgilanadi.

«Penalti tepuvchi o‘yindan oldin aniqlanadi. Murabbiy Brunoni tanladi, chunki u so‘nggi kunlardagi mashg‘ulotlarda juda yaxshi ko‘rindi», — dedi Vinisius.

Shu sababli Gimaraeshning zarba berishga kirishishi jamoa ichida oldindan kelishilgan qaror bo‘lgan.

«Bu uning termadagi faoliyatiga ta’sir qilmasligi kerak»

Bruno Gimaraesh penaltidan gol ura olmadi va ushbu vaziyat Braziliya uchun juda qimmatga tushdi.

Shunga qaramay, Vinisius jamoadoshini qo‘llab-quvvatlab, birgina xato uning milliy jamoadagi kelajagiga ta’sir qilmasligi kerakligini aytdi.

«Afsuski, u gol ura olmadi. Lekin bu holat Gimaraeshning milliy jamoadagi faoliyatiga salbiy ta’sir qilmasligiga umid qilaman», — dedi u.

Vinisius mas’uliyatdan qochmaganini aytdi

Ayrim muxlislar penaltini nega Vinisius tepmagani haqida savol bergan edi.

Futbolchi esa mas’uliyatdan qochmaganini va har doim jamoa manfaatini birinchi o‘ringa qo‘yishini ta’kidladi.

«Men hech qachon mas’uliyatdan qochmayman va doimo jamoa manfaati uchun harakat qilaman. Bugun maydonda bo‘lganlar orasida Bruno eng yaxshi penalti tepuvchi edi», — dedi Vinisius Brasil Football nashriga bergan intervyusida.

Braziliya mundialni tark etdi

Braziliya milliy jamoasi Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, JCH-2026dagi ishtirokini 1/8 final bosqichida yakunladi.

Amalga oshmagan penalti esa uchrashuvning eng ko‘p muhokama qilingan vaziyatlaridan biriga aylandi. Ammo Vinisiusning so‘zlariga ko‘ra, bu qaror jamoaviy bo‘lgan va aybni faqat bir futbolchiga yuklash to‘g‘ri emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiHarri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladiBugun, 10:07Jud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiJud Bellinghem Meksikaga qarshi o‘yin qahramoni bo‘ldiBugun, 09:56Makgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiMakgregor Holloueyni nokaut qilishni va’da qildiBugun, 09:49Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Markinios mag‘lubiyatdan keyin Braziliya xalqidan uzr so‘radi...Bugun, 09:36Karlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiKarlo Anchelotti Braziliyadan ketmasligini ma’lum qildiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi