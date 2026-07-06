Harri Keyn Linekerning JCH pley-off rekordini takrorladi
Angliya milliy jamoasi sardori Harri Keyn 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Meksikaga qarshi bahsda tarixiy natija qayd etdi.
«Bavariya» hujumchisi penaltidan gol urib, Angliyaning jahon chempionatlari pley-off bosqichidagi eng yaxshi to‘purarlari ro‘yxatida Gari Linekerga tenglashdi.
Keynning goli g‘alabani ta’minladi
Keskin kechgan uchrashuvning 60-daqiqasida Angliya penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
To‘p oldiga kelgan Harri Keyn zarbani aniq amalga oshirib, jamoasining uchinchi golini kiritdi. Mazkur to‘p yakunda «uch sherlar»ga g‘alaba olib keldi.
Qolgan vaqtda Meksika bitta gol bilan javob qaytargan bo‘lsa-da, mag‘lubiyatdan qutula olmadi. Uchrashuv Angliyaning 3:2 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Meksika o‘z uyidagi mundial bilan xayrlashdi
Mezbon Meksika oxirigacha kurashdi, ammo hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘lmadi.
Shu tariqa, meksikaliklar o‘z maydonida o‘tayotgan jahon chempionatidagi ishtirokini 1/8 final bosqichida yakunladi. Angliya esa chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Keyn Gari Linekerga tenglashdi
Squawka ma’lumotiga ko‘ra, Harri Keyn jahon chempionatlari pley-off bosqichida Angliya uchun urgan gollari sonini 6 taga yetkazdi.
Xuddi shunday natija avvalgi rekord sohibi Gari Linekerda ham bor edi. Endi Keyn navbatdagi goli bilan ushbu rekordni yakka o‘zi egallab olishi mumkin.
Chorakfinalda raqib — Norvegiya
Angliya milliy jamoasi JCH-2026 chorakfinalida Norvegiyaga qarshi maydonga tushadi.
Keyn uchun bu bahs nafaqat yarimfinal yo‘llanmasi, balki milliy jamoa tarixida yangi rekord o‘rnatish imkoniyati ham bo‘ladi.
…