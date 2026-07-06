Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladi
Yaponiya avtosanoati giganti Toyota oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Corolla oilasining 60 yillik yubileyi munosabati bilan Corolla Cross krossoverining yangilangan talqinini taqdim etdi. Ushbu yangilanishning eng diqqatga sazovor jihati shundaki, ixcham krossover endilikda afsonaviy Land Cruiser yoʻltanlamaslariga xos boʻlgan agressiv va mustahkam dizayn elementlariga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model Z Adventure maxsus seriyasi nomi ostida sotuvga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu versiya nafaqat vizual oʻzgarishlar, balki boyitilgan funksionalligi bilan ham ajralib turadi. Avtomobilning tashqi koʻrinishida AQSH bozori uchun moʻljallangan modellar uslubidagi radiator panjarasi, himoya qoplamalari va alyuminiy dekorativ elementlar paydo boʻlgan. Shuningdek, 17 dyuymli mat rangli kulrang disklar va 60th Anniversary maxsus belgilari uning yubiley nashri ekanligini anglatib turadi.
Land Cruiser uslubidagi dizayn va interyer oʻzgarishlariMijozlar uchun qoʻshimcha haq evaziga Z Adventure Set paketi ham taklif etilmoqda. Ushbu toʻplam radiator panjarasiga Land Cruiser modellariga xos boʻlgan yirik Toyota yozuvini qoʻshadi va plastik kuzov qismlarini toʻq rangli ishlov bilan bezaydi. Bu krossoverga yanada jiddiy va yoʻltanlamas qiyofasini baxsh etadi, bu esa Oʻzbekiston kabi krossoverlar ommalashgan bozorlarda xaridorlar eʼtiborini tortishi tabiiy.
Avtomobil salonida ham sezilarli yangilanishlar amalga oshirilgan. Ichki qismda sunʼiy charm va mato uygʻunligidagi qoplamalar ishlatilgan boʻlib, ularga kontrastli choklar hamrohlik qiladi. Rul gʻildiragi, old panel va uzatmalar qutisi selektorida Smoke Silver Metallic rangidagi dekorativ qoʻshimchalar qoʻllanilgan. Bu oʻzgarishlar salonning umumiy koʻrinishini yanada zamonaviy va qimmatroq koʻrsatishga xizmat qiladi.
Texnologik yangilanishlar va xavfsizlikFaqatgina tashqi koʻrinish emas, balki texnologik jihozlanish ham eʼtibordan chetda qolmagan. Eng yuqori komplektatsiyalar hisoblangan HEV Z va HEV GR Sport versiyalari endilikda standart ravishda quyidagi funksiyalar bilan taʼminlanadi:
- Rul gʻildiragini isitish tizimi;
- Koʻrinmas zonalarni monitoring qilish tizimi;
- Eshiklarni xavfsiz ochish tizimi;
- Atrof-muhitni 360 darajali koʻrish kamerasi;
- Takomillashtirilgan avtomatik parkovka yordamchisi.
Hozirda yangilangan krossoverning Yaponiyadagi savdolari boshlab yuborilgan. Bazaviy Corolla Cross narxi taxminan 22,4 ming dollardan boshlanadi, Land Cruiser uslubidagi yubiley versiyasi esa qariyb 24,3 ming dollarga baholanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Toyota brendining gibrid krossoverlariga talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu model tez orada parallel import orqali yurtimiz yoʻllarida ham koʻrinish berishi mumkin.
…