Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladi

·23·Avto
Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladi

Yaponiya avtosanoati giganti Toyota oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Corolla oilasining 60 yillik yubileyi munosabati bilan Corolla Cross krossoverining yangilangan talqinini taqdim etdi. Ushbu yangilanishning eng diqqatga sazovor jihati shundaki, ixcham krossover endilikda afsonaviy Land Cruiser yoʻltanlamaslariga xos boʻlgan agressiv va mustahkam dizayn elementlariga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model Z Adventure maxsus seriyasi nomi ostida sotuvga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu versiya nafaqat vizual oʻzgarishlar, balki boyitilgan funksionalligi bilan ham ajralib turadi. Avtomobilning tashqi koʻrinishida AQSH bozori uchun moʻljallangan modellar uslubidagi radiator panjarasi, himoya qoplamalari va alyuminiy dekorativ elementlar paydo boʻlgan. Shuningdek, 17 dyuymli mat rangli kulrang disklar va 60th Anniversary maxsus belgilari uning yubiley nashri ekanligini anglatib turadi.

Land Cruiser uslubidagi dizayn va interyer oʻzgarishlari

Mijozlar uchun qoʻshimcha haq evaziga Z Adventure Set paketi ham taklif etilmoqda. Ushbu toʻplam radiator panjarasiga Land Cruiser modellariga xos boʻlgan yirik Toyota yozuvini qoʻshadi va plastik kuzov qismlarini toʻq rangli ishlov bilan bezaydi. Bu krossoverga yanada jiddiy va yoʻltanlamas qiyofasini baxsh etadi, bu esa Oʻzbekiston kabi krossoverlar ommalashgan bozorlarda xaridorlar eʼtiborini tortishi tabiiy.

Avtomobil salonida ham sezilarli yangilanishlar amalga oshirilgan. Ichki qismda sunʼiy charm va mato uygʻunligidagi qoplamalar ishlatilgan boʻlib, ularga kontrastli choklar hamrohlik qiladi. Rul gʻildiragi, old panel va uzatmalar qutisi selektorida Smoke Silver Metallic rangidagi dekorativ qoʻshimchalar qoʻllanilgan. Bu oʻzgarishlar salonning umumiy koʻrinishini yanada zamonaviy va qimmatroq koʻrsatishga xizmat qiladi.

Texnologik yangilanishlar va xavfsizlik

Faqatgina tashqi koʻrinish emas, balki texnologik jihozlanish ham eʼtibordan chetda qolmagan. Eng yuqori komplektatsiyalar hisoblangan HEV Z va HEV GR Sport versiyalari endilikda standart ravishda quyidagi funksiyalar bilan taʼminlanadi:

  • Rul gʻildiragini isitish tizimi;
  • Koʻrinmas zonalarni monitoring qilish tizimi;
  • Eshiklarni xavfsiz ochish tizimi;
  • Atrof-muhitni 360 darajali koʻrish kamerasi;
  • Takomillashtirilgan avtomatik parkovka yordamchisi.
Texnik qismga kelsak, Toyota muhandislari ishonchli tizimni oʻzgarishsiz qoldirishga qaror qilishdi. Yaponiya bozorida Corolla Cross faqatgina 1,8 litrli benzinli dvigatelga asoslangan gibrid kuch qurilmasi bilan taklif etiladi. Old uzatmali modellar bitta elektromotor bilan jihozlangan boʻlsa, E-Four toʻliq uzatmali modifikatsiyalari orqa oʻqda qoʻshimcha elektr dvigateliga ega.

Hozirda yangilangan krossoverning Yaponiyadagi savdolari boshlab yuborilgan. Bazaviy Corolla Cross narxi taxminan 22,4 ming dollardan boshlanadi, Land Cruiser uslubidagi yubiley versiyasi esa qariyb 24,3 ming dollarga baholanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Toyota brendining gibrid krossoverlariga talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu model tez orada parallel import orqali yurtimiz yoʻllarida ham koʻrinish berishi mumkin.

ToyotaCorolla CrossLand CruiserAvtoGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaRange Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaBugun, 09:21Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiTank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiBugun, 07:55AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiAQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiBugun, 05:57Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiBugun, 00:57BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 00:29Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiDakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi