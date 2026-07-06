Britaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildi

·29·Texno
Britaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildi

Buyuk Britaniyaning STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) loyihasi muhandislari kelajakdagi termoyadroviy elektr stansiyalariga xizmat koʻrsatishni tubdan osonlashtiradigan yangi vakuum kamerasi konsepsiyasini taqdim etishdi. Ushbu texnologiya energetika sohasidagi eng murakkab muammolardan biri — reaktor ichidagi nosozliklarni bartaraf etish vaqtida stansiyani uzoq muddatga toʻxtatib qoʻymaslik masalasini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi yondashuv anʼanaviy yaxlit payvandlangan vakuum kameralaridan voz kechishni koʻzda tutadi. Buning oʻrniga STEP mutaxassislari bir-birining ustiga joylashtiriladigan alohida halqasimon seksiyalardan iborat modulli arxitekturani taklif qilishmoqda. Bu tizim reaktorni xuddi bolalar konstruktori kabi qismlarga ajratish va yigʻish imkonini beradi.

Har bir modul vakuum kamerasining bir qismini va reaktorning ichki tuzilmasi elementlarini oʻz ichiga oladi. Agar biron bir segment ishdan chiqsa, butun qurilmani toʻliq qismlarga ajratmasdan, faqat oʻsha qismni chiqarib olish va yangisiga almashtirish mumkin boʻladi. Ishlab chiquvchilarning fikricha, bu reaktorning toʻxtab qolish vaqtini radikal tarzda qisqartiradi, bu esa tijoriy termoyadroviy energetika uchun juda muhimdir.

Texnologik murakkablik va germetiklik muammosi

Bunday modulli yondashuvning eng katta muhandislik qiyinchiligi modullar orasidagi germetiklikni saqlab qolishdir. Oʻta yuqori vakuum va ekstremal harorat sharoitida har qanday mikroskopik sizib chiqish butun jarayonni toʻxtatib qoʻyishi mumkin. Shu sababli, STEP jamoasi ikkita yangi patent arizasida maxsus adaptiv zichlagichlar tizimini tavsiflab berdi.

Ushbu tizim reaktor ishlayotgan vaqtda metall konstruksiyalarning issiqlikdan kengayishi va deformatsiyalanishi sharoitida ham toʻliq germetiklikni saqlab qolishga qodir. Bu texnologiya reaktorning ichki tizimlariga kirishni qulaylashtiradi va taʼmirlash vaqtida ajratilishi kerak boʻlgan murakkab ulanishlar sonini sezilarli darajada kamaytiradi.

STEP Fusion vakillarining taʼkidlashicha, xizmat koʻrsatishning soddaligi va tezligi termoyadroviy sintezning iqtisodiy samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri boʻladi. Hozirgi monolit konstruksiyali loyihalarda taʼmirlash ishlari oylab, hatto yillab davom etishi mumkin boʻlgan bir paytda, modulli tizim stansiyaning uzluksiz ishlash koeffitsientini oshiradi.

Ushbu yangilik nafaqat Britaniya, balki butun dunyo energetikasi uchun muhim ahamiyatga ega. Agar termoyadroviy reaktorlar xuddi oddiy texnikalar kabi oson servis qilinsa, insoniyat cheksiz va toza energiya manbasiga yanada tezroq erishishi mumkin boʻladi. Hozirda loyiha ustida ishlar davom etmoqda va ushbu yechimlar kelajakdagi prototiplarda sinovdan oʻtkaziladi.

EnergetikaTexnologiyaSTEPTermoyadroviy SintezInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiXitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiBugun, 10:24Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinSanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinBugun, 09:00Yevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaYevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaBugun, 08:21Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaRosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaBugun, 07:22Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiTesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiBugun, 06:51Dronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiDronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiBugun, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi