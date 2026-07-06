Britaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildi
Buyuk Britaniyaning STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) loyihasi muhandislari kelajakdagi termoyadroviy elektr stansiyalariga xizmat koʻrsatishni tubdan osonlashtiradigan yangi vakuum kamerasi konsepsiyasini taqdim etishdi. Ushbu texnologiya energetika sohasidagi eng murakkab muammolardan biri — reaktor ichidagi nosozliklarni bartaraf etish vaqtida stansiyani uzoq muddatga toʻxtatib qoʻymaslik masalasini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi yondashuv anʼanaviy yaxlit payvandlangan vakuum kameralaridan voz kechishni koʻzda tutadi. Buning oʻrniga STEP mutaxassislari bir-birining ustiga joylashtiriladigan alohida halqasimon seksiyalardan iborat modulli arxitekturani taklif qilishmoqda. Bu tizim reaktorni xuddi bolalar konstruktori kabi qismlarga ajratish va yigʻish imkonini beradi.
Har bir modul vakuum kamerasining bir qismini va reaktorning ichki tuzilmasi elementlarini oʻz ichiga oladi. Agar biron bir segment ishdan chiqsa, butun qurilmani toʻliq qismlarga ajratmasdan, faqat oʻsha qismni chiqarib olish va yangisiga almashtirish mumkin boʻladi. Ishlab chiquvchilarning fikricha, bu reaktorning toʻxtab qolish vaqtini radikal tarzda qisqartiradi, bu esa tijoriy termoyadroviy energetika uchun juda muhimdir.
Texnologik murakkablik va germetiklik muammosiBunday modulli yondashuvning eng katta muhandislik qiyinchiligi modullar orasidagi germetiklikni saqlab qolishdir. Oʻta yuqori vakuum va ekstremal harorat sharoitida har qanday mikroskopik sizib chiqish butun jarayonni toʻxtatib qoʻyishi mumkin. Shu sababli, STEP jamoasi ikkita yangi patent arizasida maxsus adaptiv zichlagichlar tizimini tavsiflab berdi.
Ushbu tizim reaktor ishlayotgan vaqtda metall konstruksiyalarning issiqlikdan kengayishi va deformatsiyalanishi sharoitida ham toʻliq germetiklikni saqlab qolishga qodir. Bu texnologiya reaktorning ichki tizimlariga kirishni qulaylashtiradi va taʼmirlash vaqtida ajratilishi kerak boʻlgan murakkab ulanishlar sonini sezilarli darajada kamaytiradi.
STEP Fusion vakillarining taʼkidlashicha, xizmat koʻrsatishning soddaligi va tezligi termoyadroviy sintezning iqtisodiy samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri boʻladi. Hozirgi monolit konstruksiyali loyihalarda taʼmirlash ishlari oylab, hatto yillab davom etishi mumkin boʻlgan bir paytda, modulli tizim stansiyaning uzluksiz ishlash koeffitsientini oshiradi.
Ushbu yangilik nafaqat Britaniya, balki butun dunyo energetikasi uchun muhim ahamiyatga ega. Agar termoyadroviy reaktorlar xuddi oddiy texnikalar kabi oson servis qilinsa, insoniyat cheksiz va toza energiya manbasiga yanada tezroq erishishi mumkin boʻladi. Hozirda loyiha ustida ishlar davom etmoqda va ushbu yechimlar kelajakdagi prototiplarda sinovdan oʻtkaziladi.
…