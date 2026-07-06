Xitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladi

·0·Texno
Xitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladi

AQSH tomonidan kiritilayotgan qatʼiy sanksiyalar va texnologik cheklovlarga qaramay, Xitoy oʻzining yarimoʻtkazgichlar sanoatini jadal rivojlantirishda davom etmoqda. Dunyoning eng yirik mikrosxemalarni qadoqlash va sinovdan oʻtkazish xizmatlarini yetkazib beruvchilaridan biri boʻlgan JCET (Jiangsu Changjiang Electronics Technology) kompaniyasi Shanxayda yangi yuqori texnologiyali korxona qurilishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha Pekinning texnologik mustaqillikka erishish yoʻlidagi navbatdagi strategik qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi zavod Shanxaydagi Lingang maxsus iqtisodiy zonasida joylashadi. Loyihaning umumiy qiymati taxminan 8,2 milliard yuanni (taxminan 1,15 milliard dollar) tashkil etadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilish ishlari ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi navbatdagi ishlab chiqarish binolarini qurish va zarur uskunalar bilan jihozlash ishlari 2028-yilning ikkinchi yarmida yakunlanishi rejalashtirilgan.

Mur qonunining sekinlashuvi va yangi yechimlar

Hozirgi vaqtda protsessorlar unumdorligini oshirishning anʼanaviy usullari, yaʼni tranzistorlar hajmini kichraytirish jarayoni oʻzining fizik chegaralariga yaqinlashmoqda. Shu sababli, zamonaviy mikroelektronikada mikrosxemalarni ilgʻor usulda qadoqlash (advanced packaging) texnologiyasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Bu usul bir nechta kristallarni yagona tizimga birlashtirish orqali qurilmaning quvvatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

JCET kompaniyasining yangi korxonasi aynan mana shu yoʻnalishga ixtisoslashadi. Ilgʻor qadoqlash texnologiyalari bir korpus ichida bir nechta ixtisoslashgan chiplarni joylashtirish, maʼlumotlar almashinuvi tezligini oshirish va energiya sarfini kamaytirishga xizmat qiladi. Bunday yechimlar ayniqsa sunʼiy intellekt (AI) tezlatkichlari, yirik maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari va yuqori unumdorlikka ega hisoblash tizimlari uchun oʻta muhimdir.

Texnologik mustaqillik sari strategik qadam

AQSHning eksport cheklovlari Xitoy kompaniyalarining eng zamonaviy chiplarni ishlab chiqarish uskunalariga kirishini qiyinlashtirmoqda. Biroq, Pekin oʻz raqobatbardoshligini oshirish mumkin boʻlgan sohalarga, jumladan, chiplarni yigʻish va qadoqlash jarayonlariga katta sarmoya kiritmoqda. Bu yoʻnalish apparat taʼminoti samaradorligini oshirishda xuddi chiplarning oʻzini ishlab chiqarish kabi muhim omilga aylanib bormoqda.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi korxonada keyingi avlod texnologiyalari ishlab chiqiladi. Bu texnologiyalar mikrosxemalarning yanada zich integratsiyalashuvini va komponentlarning oʻta aniqlik bilan ulanishini taʼminlaydi. Shuningdek, kontakt maydonchalarining gʻadir-budirligini kamaytiradigan yangi sirt ishlov berish usullari joriy etiladi, bu esa tayyor mahsulotlarning ishonchliligi va samaradorligini oshiradi.

Xitoyning ushbu tashabbusi global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirishi kutilmoqda. Gʻarb sanksiyalari Xitoyning rivojlanishini toʻxtatish oʻrniga, mamlakat ichidagi innovatsion jarayonlarni va mahalliy ishlab chiqarish zanjirlarini yaratishni tezlashtirmoqda. Shanxaydagi yangi zavod nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki jahon bozorida Xitoyning texnologik yetakchiligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XitoyMikrosxemaTexnologiyaJCETYarimoʻtkazgichlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBritaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBugun, 09:26Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinSanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinBugun, 09:00Yevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaYevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaBugun, 08:21Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaRosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaBugun, 07:22Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiTesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiBugun, 06:51Dronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiDronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiBugun, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi