Xitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladi
AQSH tomonidan kiritilayotgan qatʼiy sanksiyalar va texnologik cheklovlarga qaramay, Xitoy oʻzining yarimoʻtkazgichlar sanoatini jadal rivojlantirishda davom etmoqda. Dunyoning eng yirik mikrosxemalarni qadoqlash va sinovdan oʻtkazish xizmatlarini yetkazib beruvchilaridan biri boʻlgan JCET (Jiangsu Changjiang Electronics Technology) kompaniyasi Shanxayda yangi yuqori texnologiyali korxona qurilishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha Pekinning texnologik mustaqillikka erishish yoʻlidagi navbatdagi strategik qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi zavod Shanxaydagi Lingang maxsus iqtisodiy zonasida joylashadi. Loyihaning umumiy qiymati taxminan 8,2 milliard yuanni (taxminan 1,15 milliard dollar) tashkil etadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilish ishlari ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi navbatdagi ishlab chiqarish binolarini qurish va zarur uskunalar bilan jihozlash ishlari 2028-yilning ikkinchi yarmida yakunlanishi rejalashtirilgan.
Mur qonunining sekinlashuvi va yangi yechimlarHozirgi vaqtda protsessorlar unumdorligini oshirishning anʼanaviy usullari, yaʼni tranzistorlar hajmini kichraytirish jarayoni oʻzining fizik chegaralariga yaqinlashmoqda. Shu sababli, zamonaviy mikroelektronikada mikrosxemalarni ilgʻor usulda qadoqlash (advanced packaging) texnologiyasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Bu usul bir nechta kristallarni yagona tizimga birlashtirish orqali qurilmaning quvvatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
JCET kompaniyasining yangi korxonasi aynan mana shu yoʻnalishga ixtisoslashadi. Ilgʻor qadoqlash texnologiyalari bir korpus ichida bir nechta ixtisoslashgan chiplarni joylashtirish, maʼlumotlar almashinuvi tezligini oshirish va energiya sarfini kamaytirishga xizmat qiladi. Bunday yechimlar ayniqsa sunʼiy intellekt (AI) tezlatkichlari, yirik maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari va yuqori unumdorlikka ega hisoblash tizimlari uchun oʻta muhimdir.
Texnologik mustaqillik sari strategik qadamAQSHning eksport cheklovlari Xitoy kompaniyalarining eng zamonaviy chiplarni ishlab chiqarish uskunalariga kirishini qiyinlashtirmoqda. Biroq, Pekin oʻz raqobatbardoshligini oshirish mumkin boʻlgan sohalarga, jumladan, chiplarni yigʻish va qadoqlash jarayonlariga katta sarmoya kiritmoqda. Bu yoʻnalish apparat taʼminoti samaradorligini oshirishda xuddi chiplarning oʻzini ishlab chiqarish kabi muhim omilga aylanib bormoqda.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi korxonada keyingi avlod texnologiyalari ishlab chiqiladi. Bu texnologiyalar mikrosxemalarning yanada zich integratsiyalashuvini va komponentlarning oʻta aniqlik bilan ulanishini taʼminlaydi. Shuningdek, kontakt maydonchalarining gʻadir-budirligini kamaytiradigan yangi sirt ishlov berish usullari joriy etiladi, bu esa tayyor mahsulotlarning ishonchliligi va samaradorligini oshiradi.
Xitoyning ushbu tashabbusi global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirishi kutilmoqda. Gʻarb sanksiyalari Xitoyning rivojlanishini toʻxtatish oʻrniga, mamlakat ichidagi innovatsion jarayonlarni va mahalliy ishlab chiqarish zanjirlarini yaratishni tezlashtirmoqda. Shanxaydagi yangi zavod nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki jahon bozorida Xitoyning texnologik yetakchiligini mustahkamlashga xizmat qiladi.
…