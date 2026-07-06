«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bo‘stonliq tumanidagi «Katta Chimyon» tog‘ida sayr qilayotgan fuqarolardan biri jarohat olib, mustaqil yura olmay qoldi. Unga Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi qutqaruvchilari amaliy yordam ko‘rsatdi.
Soat 16:35 da «112» xizmatiga uch nafar fuqaro tog‘ga chiqqan vaqtda ulardan birining oyog‘i lat yegani haqida xabar berilgan.
Qutqaruvchilar zudlik bilan hududga yo‘l olgan va jabrlangan fuqaroni topish uchun qidiruv ishlarini boshlagan.
Unga birinchi zarur yordam ko‘rsatilib, xavfsiz joyga olib tushilgan.
FVV ma’lum qilishicha, fuqaroning hozirgi ahvoli qoniqarli.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…