Bolalar oromgohiga yo‘llanmani 50% chegirmada olish mumkin

·29·Jamiyat
Bolalar oromgohiga yo‘llanmani 50% chegirmada olish mumkin

Endi bolalar sog‘lomlashtirish oromgohlariga yo‘llanma olish uchun idorama-idora yurish shart emas. Ota-onalar My.gov.uz portali orqali oromgohni tanlab, joyni band qilishi va elektron yo‘llanmani masofadan turib rasmiylashtirishi mumkin.

Eng muhimi, O‘zbekiston fuqarolari uchun yo‘llanma qiymatining 50 foizi maxsus jamg‘arma hisobidan qoplanadi.

Portaldagi narxga chegirma kiritilgan

Bolalar oromgohiga yo‘llanma xarid qilishda O‘zbekiston fuqarolariga 50 foizlik imtiyoz beriladi.

My.gov.uz portalida ko‘rsatilgan narxlar ushbu chegirma hisobga olingan holda shakllantirilgan. Ya’ni foydalanuvchi sahifada to‘lashi lozim bo‘lgan yakuniy summani ko‘radi.

To‘lov uchun 30 daqiqa beriladi

Oromgoh va mavsum tanlanib, joy band qilingach, to‘lovni 30 daqiqa ichida amalga oshirish talab etiladi.

Belgilangan vaqt ichida to‘lov qilinmasa:

  • buyurtma avtomatik ravishda bekor qilinadi;

  • band qilingan joy erkin sotuvga qaytariladi;

  • boshqa foydalanuvchilar uni xarid qilishi mumkin bo‘ladi.

Shu sabab joyni band qilishdan oldin to‘lovga tayyor turish tavsiya etiladi.

Yo‘llanmani qanday rasmiylashtirish mumkin?

Jarayon uchta asosiy bosqichdan iborat:

  1. My.gov.uz portalida bola va mos oromgoh tanlanadi.

  2. Kerakli mavsum belgilanib, joy band qilinadi.

  3. To‘lov amalga oshirilib, elektron yo‘llanma yuklab olinadi.

Barcha jarayon onlayn tarzda bajariladi va qo‘shimcha ravishda davlat idoralariga borish talab etilmaydi.

Ota-onalar uchun vaqt va mablag‘ tejaladi

Mazkur xizmat orqali ota-onalar oromgohlar haqidagi ma’lumotlarni bir joyda ko‘rishi, mos mavsumni tanlashi va navbat kutmasdan yo‘llanma rasmiylashtirishi mumkin.

50 foizlik chegirma esa bolalarning yozgi ta’tili va sog‘lomlashtirish dam olishini oilalar uchun yanada hamyonbop qiladi.

O'zbekistonMy.gov.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Bugun, 12:08Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Bugun, 11:36Magistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiMagistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiBugun, 11:19«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildi«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildiBugun, 10:57Olimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladiOlimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladiKecha, 22:3819 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandi19 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandiKecha, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi