Bolalar oromgohiga yo‘llanmani 50% chegirmada olish mumkin
Endi bolalar sog‘lomlashtirish oromgohlariga yo‘llanma olish uchun idorama-idora yurish shart emas. Ota-onalar My.gov.uz portali orqali oromgohni tanlab, joyni band qilishi va elektron yo‘llanmani masofadan turib rasmiylashtirishi mumkin.
Eng muhimi, O‘zbekiston fuqarolari uchun yo‘llanma qiymatining 50 foizi maxsus jamg‘arma hisobidan qoplanadi.
Portaldagi narxga chegirma kiritilgan
Bolalar oromgohiga yo‘llanma xarid qilishda O‘zbekiston fuqarolariga 50 foizlik imtiyoz beriladi.
My.gov.uz portalida ko‘rsatilgan narxlar ushbu chegirma hisobga olingan holda shakllantirilgan. Ya’ni foydalanuvchi sahifada to‘lashi lozim bo‘lgan yakuniy summani ko‘radi.
To‘lov uchun 30 daqiqa beriladi
Oromgoh va mavsum tanlanib, joy band qilingach, to‘lovni 30 daqiqa ichida amalga oshirish talab etiladi.
Belgilangan vaqt ichida to‘lov qilinmasa:
buyurtma avtomatik ravishda bekor qilinadi;
band qilingan joy erkin sotuvga qaytariladi;
boshqa foydalanuvchilar uni xarid qilishi mumkin bo‘ladi.
Shu sabab joyni band qilishdan oldin to‘lovga tayyor turish tavsiya etiladi.
Yo‘llanmani qanday rasmiylashtirish mumkin?
Jarayon uchta asosiy bosqichdan iborat:
My.gov.uz portalida bola va mos oromgoh tanlanadi.
Kerakli mavsum belgilanib, joy band qilinadi.
To‘lov amalga oshirilib, elektron yo‘llanma yuklab olinadi.
Barcha jarayon onlayn tarzda bajariladi va qo‘shimcha ravishda davlat idoralariga borish talab etilmaydi.
Ota-onalar uchun vaqt va mablag‘ tejaladi
Mazkur xizmat orqali ota-onalar oromgohlar haqidagi ma’lumotlarni bir joyda ko‘rishi, mos mavsumni tanlashi va navbat kutmasdan yo‘llanma rasmiylashtirishi mumkin.
50 foizlik chegirma esa bolalarning yozgi ta’tili va sog‘lomlashtirish dam olishini oilalar uchun yanada hamyonbop qiladi.
…