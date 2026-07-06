Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»

·61·Sport
Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»

Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu 2026 yilgi jahon chempionati uning faoliyatida alohida o‘rin tutishini aytdi.

41 yoshli futbolchi bu mundial uning so‘nggi jahon chempionati bo‘lishini tasdiqlab, turnirning har bir lahzasidan maksimal darajada zavq olishni istashini ta’kidladi.

«Har bir lahzadan zavq olish kerak»

Ronaldu uchun navbatdagi o‘yinlar oddiy pley-off bahslari emas. Portugaliya sardori jahon chempionatidagi so‘nggi imkoniyatini to‘liq his qilib o‘tkazmoqchi.

«Har bir lahzadan zavq olish kerak. Ha, bu mening so‘nggi jahon chempionatim bo‘ladi. Shu turnirdan maksimal darajada bahra olishni istayapman», — deya Ronalduning so‘zlarini AS nashri keltirdi.

Portugaliya Xorvatiya to‘sig‘idan o‘tdi

Roberto Martines boshchiligidagi Portugaliya pley-offning avvalgi bosqichida Xorvatiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi.

Ushbu g‘alaba portugaliyaliklarga JCH-2026 1/8 finali yo‘llanmasini taqdim etdi.

Endi raqib — Ispaniya

Portugaliya navbatdagi bosqichda Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Iberiya derbisi nafaqat chorakfinal yo‘llanmasi, balki Ronalduning jahon chempionatlaridagi faoliyati davom etishi uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Olti mundialda qatnashgan afsona

Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlari tarixida oltita turnirda ishtirok etgan futbolchilardan biri hisoblanadi.

Ushbu rekordni u Lionel Messi va meksikalik darvozabon Gilermo Ochoa bilan bo‘lishib turibdi.

Endi Ronalduning asosiy maqsadi — so‘nggi mundialini imkon qadar uzoq davom ettirish. Ammo oldindagi to‘siq juda jiddiy: Ispaniya.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 12:12Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariGarri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariBugun, 11:35De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»Bugun, 11:27Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Bugun, 11:22Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Bugun, 11:08Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi