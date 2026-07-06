Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»
Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu 2026 yilgi jahon chempionati uning faoliyatida alohida o‘rin tutishini aytdi.
41 yoshli futbolchi bu mundial uning so‘nggi jahon chempionati bo‘lishini tasdiqlab, turnirning har bir lahzasidan maksimal darajada zavq olishni istashini ta’kidladi.
«Har bir lahzadan zavq olish kerak»
Ronaldu uchun navbatdagi o‘yinlar oddiy pley-off bahslari emas. Portugaliya sardori jahon chempionatidagi so‘nggi imkoniyatini to‘liq his qilib o‘tkazmoqchi.
«Har bir lahzadan zavq olish kerak. Ha, bu mening so‘nggi jahon chempionatim bo‘ladi. Shu turnirdan maksimal darajada bahra olishni istayapman», — deya Ronalduning so‘zlarini AS nashri keltirdi.
Portugaliya Xorvatiya to‘sig‘idan o‘tdi
Roberto Martines boshchiligidagi Portugaliya pley-offning avvalgi bosqichida Xorvatiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
Ushbu g‘alaba portugaliyaliklarga JCH-2026 1/8 finali yo‘llanmasini taqdim etdi.
Endi raqib — Ispaniya
Portugaliya navbatdagi bosqichda Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Iberiya derbisi nafaqat chorakfinal yo‘llanmasi, balki Ronalduning jahon chempionatlaridagi faoliyati davom etishi uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Olti mundialda qatnashgan afsona
Krishtianu Ronaldu jahon chempionatlari tarixida oltita turnirda ishtirok etgan futbolchilardan biri hisoblanadi.
Ushbu rekordni u Lionel Messi va meksikalik darvozabon Gilermo Ochoa bilan bo‘lishib turibdi.
Endi Ronalduning asosiy maqsadi — so‘nggi mundialini imkon qadar uzoq davom ettirish. Ammo oldindagi to‘siq juda jiddiy: Ispaniya.
…