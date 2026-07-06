Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?
O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishi Qozog‘iston futbolida eski bahsni yana jonlantirdi: mamlakat UYEFAdan chiqib, Osiyo futbol konfederatsiyasiga qaytishi kerakmi?
Qozog‘iston futbol federatsiyasi huzuridagi professional klublar musobaqalarini o‘tkazish direksiyasi rahbari Yerjan Musabekov bu chaqiriqlarga keskin munosabat bildirib, Yevropada qolishning asosiy afzalliklarini sanab o‘tdi.
«O‘zbekistonning yutug‘idan biz ham xursandmiz»
O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo‘lib jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganidan so‘ng, Qozog‘istonning Osiyoga qaytishi kerakligi haqidagi fikrlar ko‘paydi.
Biroq Musabekov bu ikki masalani bir-biriga taqqoslash to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.
«O‘zbekiston jahon chempionatida o‘ynaganidan hozir hamma xursand, biz ham xursandmiz. Lekin ular 30 yil ichida ilk bor Portugaliya va Kolumbiya kabi yuqori darajadagi terma jamoalarga qarshi rasmiy o‘yin o‘tkazmoqda», — dedi u.
Qozog‘iston Yevropada nimani qo‘lga kiritmoqda?
Musabekovning aytishicha, Qozog‘iston UYEFA tarkibida bo‘lgani uchun har yili Yevropaning kuchli terma jamoalari va klublariga qarshi bahs o‘tkazish imkoniyatiga ega.
Bu faqat milliy terma jamoaga emas, balki:
yoshlar termalariga;
ayollar milliy jamoasiga;
professional klublarga ham taalluqli.
«Biz har yili shunday darajadagi jamoalarga qarshi maydonga tushyapmiz. Bundan tashqari, bu o‘yinlar uchun pul ham olamiz», — dedi Musabekov.
Uning fikricha, yuqori raqobat, moliyaviy imkoniyatlar va kuchli futbol muhiti Qozog‘istonning Yevropada qolishi uchun asosiy sabablardan hisoblanadi.
Qozog‘iston UYEFAga qachon o‘tgan?
Qozog‘iston 2001 yilda Osiyo futbol konfederatsiyasi tarkibidan ixtiyoriy ravishda chiqqan.
2002 yil 25 aprel kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida bo‘lib o‘tgan UYEFA kongressida mamlakat Yevropa futbol ittifoqiga qabul qilindi va tashkilotning 52-a’zosiga aylandi.
Qarorga bir nechta omil turtki bo‘lgan:
Yevropada raqobat darajasining yuqoriligi;
teletranslyatsiya va turnirlardan tushadigan daromad;
zamonaviy futbol infratuzilmasi;
kuchli klublar va terma jamoalarga qarshi muntazam o‘ynash imkoniyati.
Geografiya ham muhim rol o‘ynagan
Qozog‘istonning UYEFA tarkibiga qabul qilinishida geografik omil ham hisobga olingan.
Mamlakat hududining taxminan 14 foizi Ural daryosining g‘arbiy qismida, ya’ni Yevropa qit’asida joylashgan.
Qozog‘iston futbol rahbariyati UYEFA va FIFA vakillari bilan uzoq muzokaralar o‘tkazgan. Shundan so‘ng yevropalik delegatlar mamlakatning arizasini ma’qullagan.
Jahon chempionati yoki kuchli raqobat?
Osiyoga qaytish Qozog‘istonning jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini oshirishi mumkin, degan qarashlar bor. Biroq federatsiya vakili uchun masala faqat mundial yo‘llanmasi bilan cheklanmaydi.
Yevropada qolish — har yili kuchli raqiblar, katta musobaqalar, yuqori daromad va jiddiy raqobat degani.
O‘zbekistonning tarixiy natijasi qo‘shni mamlakatda bahslarni kuchaytirdi, ammo Qozog‘iston futbol mutasaddilari hozircha Yevropa yo‘lidan qaytishni o‘ylamayapti.
…