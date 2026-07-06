Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?

·69·Sport
Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?

O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishi Qozog‘iston futbolida eski bahsni yana jonlantirdi: mamlakat UYEFAdan chiqib, Osiyo futbol konfederatsiyasiga qaytishi kerakmi?

Qozog‘iston futbol federatsiyasi huzuridagi professional klublar musobaqalarini o‘tkazish direksiyasi rahbari Yerjan Musabekov bu chaqiriqlarga keskin munosabat bildirib, Yevropada qolishning asosiy afzalliklarini sanab o‘tdi.

«O‘zbekistonning yutug‘idan biz ham xursandmiz»

O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo‘lib jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganidan so‘ng, Qozog‘istonning Osiyoga qaytishi kerakligi haqidagi fikrlar ko‘paydi.

Biroq Musabekov bu ikki masalani bir-biriga taqqoslash to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.

«O‘zbekiston jahon chempionatida o‘ynaganidan hozir hamma xursand, biz ham xursandmiz. Lekin ular 30 yil ichida ilk bor Portugaliya va Kolumbiya kabi yuqori darajadagi terma jamoalarga qarshi rasmiy o‘yin o‘tkazmoqda», — dedi u.

Qozog‘iston Yevropada nimani qo‘lga kiritmoqda?

Musabekovning aytishicha, Qozog‘iston UYEFA tarkibida bo‘lgani uchun har yili Yevropaning kuchli terma jamoalari va klublariga qarshi bahs o‘tkazish imkoniyatiga ega.

Bu faqat milliy terma jamoaga emas, balki:

  • yoshlar termalariga;

  • ayollar milliy jamoasiga;

  • professional klublarga ham taalluqli.

«Biz har yili shunday darajadagi jamoalarga qarshi maydonga tushyapmiz. Bundan tashqari, bu o‘yinlar uchun pul ham olamiz», — dedi Musabekov.

Uning fikricha, yuqori raqobat, moliyaviy imkoniyatlar va kuchli futbol muhiti Qozog‘istonning Yevropada qolishi uchun asosiy sabablardan hisoblanadi.

Qozog‘iston UYEFAga qachon o‘tgan?

Qozog‘iston 2001 yilda Osiyo futbol konfederatsiyasi tarkibidan ixtiyoriy ravishda chiqqan.

2002 yil 25 aprel kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida bo‘lib o‘tgan UYEFA kongressida mamlakat Yevropa futbol ittifoqiga qabul qilindi va tashkilotning 52-a’zosiga aylandi.

Qarorga bir nechta omil turtki bo‘lgan:

  • Yevropada raqobat darajasining yuqoriligi;

  • teletranslyatsiya va turnirlardan tushadigan daromad;

  • zamonaviy futbol infratuzilmasi;

  • kuchli klublar va terma jamoalarga qarshi muntazam o‘ynash imkoniyati.

Geografiya ham muhim rol o‘ynagan

Qozog‘istonning UYEFA tarkibiga qabul qilinishida geografik omil ham hisobga olingan.

Mamlakat hududining taxminan 14 foizi Ural daryosining g‘arbiy qismida, ya’ni Yevropa qit’asida joylashgan.

Qozog‘iston futbol rahbariyati UYEFA va FIFA vakillari bilan uzoq muzokaralar o‘tkazgan. Shundan so‘ng yevropalik delegatlar mamlakatning arizasini ma’qullagan.

Jahon chempionati yoki kuchli raqobat?

Osiyoga qaytish Qozog‘istonning jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini oshirishi mumkin, degan qarashlar bor. Biroq federatsiya vakili uchun masala faqat mundial yo‘llanmasi bilan cheklanmaydi.

Yevropada qolish — har yili kuchli raqiblar, katta musobaqalar, yuqori daromad va jiddiy raqobat degani.

O‘zbekistonning tarixiy natijasi qo‘shni mamlakatda bahslarni kuchaytirdi, ammo Qozog‘iston futbol mutasaddilari hozircha Yevropa yo‘lidan qaytishni o‘ylamayapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 12:12Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariGarri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariBugun, 11:35De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»Bugun, 11:27Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Bugun, 11:22Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Bugun, 11:04Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi