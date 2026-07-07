Kylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildi

·56·Sport
Kylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildi

Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Paragvaylik senator Seleste Amarilla tomonidan yoʻllangan irqchi haqoratlarga keskin javob qaytardi. Jaxon chempionati-2026 nimchorak finalida Fransiya va Paragvay jamoalari oʻrtasidagi oʻyindan soʻng yuzaga kelgan ushbu mojaro xalqaro miqyosda katta rezonans keltirib chiqardi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) ushbu holat boʻyicha jinoiy ish qoʻzgʻatish va sudga murojaat qilishini rasman eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqealar rivoji Fransiya terma jamoasining Paragvay ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabasidan soʻng boshlandi. Magʻlubiyatni hazm qila olmagan senator Amarilla ijtimoiy tarmoqlarda Mbappe va uning kelib chiqishiga nisbatan oʻta qoʻpol va nafratga toʻla fikrlarni bildirdi. Xususan, u futbolchini "fransuz boʻlishga intilayotgan mustamlaka qilingan kamerunlik" deb atadi va uning taʼlim-tarbiyasini kamsituvchi iboralarni ishlatdi.

Mbappening keskin munosabati

Kylian Mbappe oʻziga nisbatan qilingan bu hujumlarni javobsiz qoldirmadi. U senatorning oʻz lavozimiga loyiq emasligini va uning xatti-harakatlari butun bir mamlakat obroʻsiga putur yetkazayotganini taʼkidladi. "Siz nafratga loyiq va egallab turgan lavozimingizga noloyiq ayolsiz. Siz butun musobaqa davomida sharaf bilan kurashgan Paragvay xalqini ifodalamaysiz", — deb yozdi futbolchi oʻz bayonotida.

Mbappe oʻz soʻzida davom etib, senatorning irqchiligi tufayli dunyo jamoatchiligi Paragvay terma jamoasining tarixiy natijalarini unutib, faqatgina ushbu noxush holatni muhokama qilayotganidan afsusda ekanligini bildirdi. U bunday insonlarga dunyo boʻylab nafrat urugʻini sochishga hech qachon yoʻl qoʻymasligini qatʼiy taʼkidlab oʻtdi.

Siyosatchining ayblovlari va huquqiy oqibatlar

Senator Amarilla oʻz chiqishlarida nafaqat irqchi soʻzlarni ishlatgan, balki futbol maydonida Mbappega nisbatan jismoniy kuch ishlatilmaganidan ham afsusda ekanini bildirgan. U futbolchini "yangi boyigan, takabbur va xunuk" deb atab, uning madaniyati haqida haqoratli qiyoslashlarni amalga oshirgan. Bu kabi bayonotlar sport etikasi va inson huquqlari doirasidan mutlaqo chiqib ketgan deb baholanmoqda.

Fransiya futbol federatsiyasi ushbu vaziyatni oʻta jiddiy qabul qildi. Federatsiya bayonotida aytilishicha, senatorning soʻzlari jinoiy xarakterga ega va jazolanishi shart. FFF oʻz sardorini himoya qilish uchun barcha huquqiy vositalarni ishga solishini va xalqaro sud instansiyalariga murojaat qilishini tasdiqladi.

Ushbu voqea futbol olamidagi irqchilik muammosi hali ham dolzarb ekanligini koʻrsatmoqda. Mbappening jasoratli javobi va federatsiyaning qatʼiy pozitsiyasi sportchilarning huquqlarini himoya qilishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Hozirda xalqaro sport jamoatchiligi ushbu huquqiy jarayonning natijasini diqqat bilan kuzatmoqda.

Kylian MbappeReal MadridIrqchilikFutbolFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiIspaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiBugun, 02:08«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdi«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdiBugun, 02:03Ispaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiIspaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiBugun, 02:03Chelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiChelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladiBugun, 00:57Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarVirgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarBugun, 00:12Belletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosBelletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi