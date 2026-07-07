Kylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildi
Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Paragvaylik senator Seleste Amarilla tomonidan yoʻllangan irqchi haqoratlarga keskin javob qaytardi. Jaxon chempionati-2026 nimchorak finalida Fransiya va Paragvay jamoalari oʻrtasidagi oʻyindan soʻng yuzaga kelgan ushbu mojaro xalqaro miqyosda katta rezonans keltirib chiqardi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) ushbu holat boʻyicha jinoiy ish qoʻzgʻatish va sudga murojaat qilishini rasman eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqealar rivoji Fransiya terma jamoasining Paragvay ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabasidan soʻng boshlandi. Magʻlubiyatni hazm qila olmagan senator Amarilla ijtimoiy tarmoqlarda Mbappe va uning kelib chiqishiga nisbatan oʻta qoʻpol va nafratga toʻla fikrlarni bildirdi. Xususan, u futbolchini "fransuz boʻlishga intilayotgan mustamlaka qilingan kamerunlik" deb atadi va uning taʼlim-tarbiyasini kamsituvchi iboralarni ishlatdi.
Mbappening keskin munosabatiKylian Mbappe oʻziga nisbatan qilingan bu hujumlarni javobsiz qoldirmadi. U senatorning oʻz lavozimiga loyiq emasligini va uning xatti-harakatlari butun bir mamlakat obroʻsiga putur yetkazayotganini taʼkidladi. "Siz nafratga loyiq va egallab turgan lavozimingizga noloyiq ayolsiz. Siz butun musobaqa davomida sharaf bilan kurashgan Paragvay xalqini ifodalamaysiz", — deb yozdi futbolchi oʻz bayonotida.
Mbappe oʻz soʻzida davom etib, senatorning irqchiligi tufayli dunyo jamoatchiligi Paragvay terma jamoasining tarixiy natijalarini unutib, faqatgina ushbu noxush holatni muhokama qilayotganidan afsusda ekanligini bildirdi. U bunday insonlarga dunyo boʻylab nafrat urugʻini sochishga hech qachon yoʻl qoʻymasligini qatʼiy taʼkidlab oʻtdi.
Siyosatchining ayblovlari va huquqiy oqibatlarSenator Amarilla oʻz chiqishlarida nafaqat irqchi soʻzlarni ishlatgan, balki futbol maydonida Mbappega nisbatan jismoniy kuch ishlatilmaganidan ham afsusda ekanini bildirgan. U futbolchini "yangi boyigan, takabbur va xunuk" deb atab, uning madaniyati haqida haqoratli qiyoslashlarni amalga oshirgan. Bu kabi bayonotlar sport etikasi va inson huquqlari doirasidan mutlaqo chiqib ketgan deb baholanmoqda.
Fransiya futbol federatsiyasi ushbu vaziyatni oʻta jiddiy qabul qildi. Federatsiya bayonotida aytilishicha, senatorning soʻzlari jinoiy xarakterga ega va jazolanishi shart. FFF oʻz sardorini himoya qilish uchun barcha huquqiy vositalarni ishga solishini va xalqaro sud instansiyalariga murojaat qilishini tasdiqladi.
Ushbu voqea futbol olamidagi irqchilik muammosi hali ham dolzarb ekanligini koʻrsatmoqda. Mbappening jasoratli javobi va federatsiyaning qatʼiy pozitsiyasi sportchilarning huquqlarini himoya qilishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Hozirda xalqaro sport jamoatchiligi ushbu huquqiy jarayonning natijasini diqqat bilan kuzatmoqda.
…