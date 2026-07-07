Chelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladi

·27·Sport
Chelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladi

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasida jamoa tarkibida katta tozalash ishlarini olib borishni rejalashtirmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi islohotlar doirasida argentinalik iqtidorli vinger Alejandro Garnacho sotuvga qoʻyilishi kutilmoqda. Manchester Yunayted safidan katta umidlar bilan olib kelingan futbolchi Stamford Bridgeʼda oʻz oʻrnini topa olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football London nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Chelsi rahbariyati atigi bir mavsumdan soʻng 22 yoshli futbolchi borasidagi takliflarni tinglashga tayyor. Oʻtgan yili 40 million funt sterling evaziga transfer qilingan Garnacho klub loyihasining uzoq muddatli qismi boʻla olishini isbotlay olmadi. Vaholanki, u bilan 2032-yilgacha moʻljallangan oʻta uzoq muddatli shartnoma imzolangan edi.

Omadsiz mavsum va beqarorlik

Garnacho oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, asosiy tarkibning muqim aʼzosiga aylana olmadi. Murabbiylar almashinuvi va jamoadagi beqaror muhit uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Futbolchi butun mavsum davomida barcha turnirlarda atigi 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, shundan faqat bittasi Angliya Premer-ligasi hissasiga toʻgʻri keladi.

Klub rahbariyatini nafaqat gollar sonining kamligi, balki futbolchining oʻyinidagi umumiy beqarorlik ham tashvishga solmoqda. Goal.com xabariga koʻra, Chelsi rahbariyati uni sotish orqali dastlabki sarmoyani qaytarib olishni koʻzlamoqda. Shuningdek, futbolchining transferidan Manchester Yunayted ham 10 foiz ulush olishi belgilangan, bu esa londonliklarni yuqoriroq narx soʻrashga majbur qiladi.

Italiya klublari navbatda

Garnachoning Angliyadagi ishlari yurishmagan boʻlsa-da, uning Yevropa bozoridagi nufuzi hamon yuqori. Ayni damda Italiya A Seriyasi vakillari futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Xususan, Napoli, Yuventus va Milan klublari vingerning holatini kuzatib bormoqda. Roma esa futbolchini ijaraga olish variantini koʻrib chiqmoqda.

Biroq, Chelsi rahbariyati ijaraga berish boʻyicha har qanday taklifni rad etishini maʼlum qildi. Klub faqat toʻliq transfer boʻyicha muzokaralarga kirishmoqchi. Londonliklar futbolchining yoshi va salohiyati sababli transfer bozori qizigan pallada uning uchun munosib narx taklif qilinishiga ishonch bildirmoqda.

Ushbu transfer amalga oshsa, bu Chelsi uchun navbatdagi qimmatbaho xatoni tuzatishga urinish boʻladi. Garnacho uchun esa bu oʻz faoliyatini qayta tiklash va yuqori darajadagi oʻyinini koʻrsatish uchun yangi imkoniyatdir. Hozircha rasmiy muzokaralar boshlanmagan boʻlsa-da, yoz oxiriga qadar ushbu masala hal etilishi kutilmoqda.

ChelsiAlejandro GarnachoTransferFutbolAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarPortugaliya – Ispaniya: futbolchilarga qo‘yilgan ballarBugun, 02:11Ispaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiIspaniya Ronalduni uyiga jo‘natdiBugun, 02:08«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdi«Nasaf» O‘zbekiston U23 jamoasini mag‘lub etdiBugun, 02:03Ispaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiIspaniya Portugaliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etdiBugun, 02:03Kylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiKylian Mbappe irqchilikka uchradi: Fransiya futbol federatsiyasi sudga murojaat qildiBugun, 00:52Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarVirgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi