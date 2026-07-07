Chelsi Alejandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyor: Londonliklar transfer narxini belgiladi
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasida jamoa tarkibida katta tozalash ishlarini olib borishni rejalashtirmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi islohotlar doirasida argentinalik iqtidorli vinger Alejandro Garnacho sotuvga qoʻyilishi kutilmoqda. Manchester Yunayted safidan katta umidlar bilan olib kelingan futbolchi Stamford Bridgeʼda oʻz oʻrnini topa olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football London nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Chelsi rahbariyati atigi bir mavsumdan soʻng 22 yoshli futbolchi borasidagi takliflarni tinglashga tayyor. Oʻtgan yili 40 million funt sterling evaziga transfer qilingan Garnacho klub loyihasining uzoq muddatli qismi boʻla olishini isbotlay olmadi. Vaholanki, u bilan 2032-yilgacha moʻljallangan oʻta uzoq muddatli shartnoma imzolangan edi.
Omadsiz mavsum va beqarorlikGarnacho oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, asosiy tarkibning muqim aʼzosiga aylana olmadi. Murabbiylar almashinuvi va jamoadagi beqaror muhit uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Futbolchi butun mavsum davomida barcha turnirlarda atigi 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, shundan faqat bittasi Angliya Premer-ligasi hissasiga toʻgʻri keladi.
Klub rahbariyatini nafaqat gollar sonining kamligi, balki futbolchining oʻyinidagi umumiy beqarorlik ham tashvishga solmoqda. Goal.com xabariga koʻra, Chelsi rahbariyati uni sotish orqali dastlabki sarmoyani qaytarib olishni koʻzlamoqda. Shuningdek, futbolchining transferidan Manchester Yunayted ham 10 foiz ulush olishi belgilangan, bu esa londonliklarni yuqoriroq narx soʻrashga majbur qiladi.
Italiya klublari navbatdaGarnachoning Angliyadagi ishlari yurishmagan boʻlsa-da, uning Yevropa bozoridagi nufuzi hamon yuqori. Ayni damda Italiya A Seriyasi vakillari futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Xususan, Napoli, Yuventus va Milan klublari vingerning holatini kuzatib bormoqda. Roma esa futbolchini ijaraga olish variantini koʻrib chiqmoqda.
Biroq, Chelsi rahbariyati ijaraga berish boʻyicha har qanday taklifni rad etishini maʼlum qildi. Klub faqat toʻliq transfer boʻyicha muzokaralarga kirishmoqchi. Londonliklar futbolchining yoshi va salohiyati sababli transfer bozori qizigan pallada uning uchun munosib narx taklif qilinishiga ishonch bildirmoqda.
Ushbu transfer amalga oshsa, bu Chelsi uchun navbatdagi qimmatbaho xatoni tuzatishga urinish boʻladi. Garnacho uchun esa bu oʻz faoliyatini qayta tiklash va yuqori darajadagi oʻyinini koʻrsatish uchun yangi imkoniyatdir. Hozircha rasmiy muzokaralar boshlanmagan boʻlsa-da, yoz oxiriga qadar ushbu masala hal etilishi kutilmoqda.
…