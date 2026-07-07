Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida yetakchi brendlardan biri hisoblangan Gigabyte kompaniyasi oʻzining yangi Eagle GL6J modelini namoyish etdi. Ushbu noutbuk oʻyin ishqibozlari uchun hamyonbop yechim sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, u zamonaviy dizayn va oʻtgan avlod apparat taʼminotining oʻziga xos uygʻunligini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning eng eʼtiborli jihati uning grafik quvvatida namoyon boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Eagle GL6J modeli foydalanuvchilarga ikki xil video karta tanlovini taklif etadi: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop yoki birmuncha eskirgan GeForce RTX 3050 Laptop. Taʼkidlash joizki, RTX 4050 varianti nafaqat yuqori unumdorligi, balki kadrlar generatsiyasi (DLSS 3) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi bilan ham ustunlikka ega.
Texnik xususiyatlar va unumdorlikNoutbukning "yuragi" vazifasini AMD kompaniyasining Ryzen 5 7533HS protsessori bajaradi. Garchi bu protsessor Zen 3 arxitekturasiga asoslangan va eng soʻnggi avlod hisoblanmasa-da, u oʻyinlar va kundalik vazifalar uchun yetarli quvvatni taʼminlay oladi. Qurilma 16 dyuymli, 1200p aniqlikdagi displey bilan jihozlangan boʻlib, 165 Gs yangilanish chastotasi oʻyin jarayonining silliq kechishini kafolatlaydi.
Xotira masalasida Gigabyte ancha saxovatli yondashgan. Foydalanuvchilar operativ xotirani (RAM) 64 GB gacha, doimiy SSD xotirani esa 4 TB gacha kengaytirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu kabi koʻrsatkichlar odatda yuqori segmentdagi noutbuklarga xos boʻlib, Eagle GL6J ning raqobatbardoshligini oshiradi.
Korpus va ulanish imkoniyatlariNoutbukning ogʻirligi 2,2 kg ni tashkil etadi, qalinligi esa 20 mm dan 24 mm gacha oʻzgarib turadi. 61 W/soat sigʻimli akkumulyator qurilmaning avtonom ishlashini taʼminlaydi. Tashqi qurilmalarni ulash uchun quyidagi portlar mavjud:
- RJ45 tarmoq porti;
- HDMI video chiqishi;
- Ikkita USB 3.2 va bitta USB 2.0 porti;
- Zamonaviy USB-C 3.2 porti.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Gigabyte Eagle GL6J oʻta kuchli boʻlmagan, lekin ishonchli va kengaytirish imkoniyati yuqori boʻlgan noutbuk qidirayotganlar uchun moʻljallangan. Eskiroq komponentlarning qoʻllanilishi qurilma narxini pasaytirishga xizmat qilgan, bu esa hozirgi iqtisodiy sharoitda koʻplab xaridorlar uchun hal qiluvchi omil boʻlishi mumkin.
…