Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdi

·20·Texno
Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida yetakchi brendlardan biri hisoblangan Gigabyte kompaniyasi oʻzining yangi Eagle GL6J modelini namoyish etdi. Ushbu noutbuk oʻyin ishqibozlari uchun hamyonbop yechim sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, u zamonaviy dizayn va oʻtgan avlod apparat taʼminotining oʻziga xos uygʻunligini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning eng eʼtiborli jihati uning grafik quvvatida namoyon boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Eagle GL6J modeli foydalanuvchilarga ikki xil video karta tanlovini taklif etadi: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop yoki birmuncha eskirgan GeForce RTX 3050 Laptop. Taʼkidlash joizki, RTX 4050 varianti nafaqat yuqori unumdorligi, balki kadrlar generatsiyasi (DLSS 3) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi bilan ham ustunlikka ega.

Texnik xususiyatlar va unumdorlik

Noutbukning "yuragi" vazifasini AMD kompaniyasining Ryzen 5 7533HS protsessori bajaradi. Garchi bu protsessor Zen 3 arxitekturasiga asoslangan va eng soʻnggi avlod hisoblanmasa-da, u oʻyinlar va kundalik vazifalar uchun yetarli quvvatni taʼminlay oladi. Qurilma 16 dyuymli, 1200p aniqlikdagi displey bilan jihozlangan boʻlib, 165 Gs yangilanish chastotasi oʻyin jarayonining silliq kechishini kafolatlaydi.

Xotira masalasida Gigabyte ancha saxovatli yondashgan. Foydalanuvchilar operativ xotirani (RAM) 64 GB gacha, doimiy SSD xotirani esa 4 TB gacha kengaytirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu kabi koʻrsatkichlar odatda yuqori segmentdagi noutbuklarga xos boʻlib, Eagle GL6J ning raqobatbardoshligini oshiradi.

Korpus va ulanish imkoniyatlari

Noutbukning ogʻirligi 2,2 kg ni tashkil etadi, qalinligi esa 20 mm dan 24 mm gacha oʻzgarib turadi. 61 W/soat sigʻimli akkumulyator qurilmaning avtonom ishlashini taʼminlaydi. Tashqi qurilmalarni ulash uchun quyidagi portlar mavjud:

  • RJ45 tarmoq porti;
  • HDMI video chiqishi;
  • Ikkita USB 3.2 va bitta USB 2.0 porti;
  • Zamonaviy USB-C 3.2 porti.
Simsiz aloqa uchun Wi-Fi 6E standarti joriy etilgan boʻlib, bu internet tezligining barqaror boʻlishini taʼminlaydi. Oʻzbekiston bozorida ushbu noutbuk oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan talabalar va byudjetli oʻyin qurilmasini qidirayotgan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Gigabyte Eagle GL6J oʻta kuchli boʻlmagan, lekin ishonchli va kengaytirish imkoniyati yuqori boʻlgan noutbuk qidirayotganlar uchun moʻljallangan. Eskiroq komponentlarning qoʻllanilishi qurilma narxini pasaytirishga xizmat qilgan, bu esa hozirgi iqtisodiy sharoitda koʻplab xaridorlar uchun hal qiluvchi omil boʻlishi mumkin.

GigabyteNoutbukNVIDIAGeForce RTXTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiIBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiBugun, 00:54Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariVercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariBugun, 00:54Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi