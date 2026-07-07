IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdi

·31·Texno
IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdi

IBM kompaniyasi kvant hisoblash texnologiyalari tarixida yangi sahifa ochdi: brendning kvant kompyuteri ilk bor termoyadroviy energetika uchun zarur boʻlgan materiallar tarkibini hisoblab chiqdi. AQSHning Ok-Ridj milliy laboratoriyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ushbu tadqiqot kelajakda "tuganmas energiya" manbai hisoblangan termoyadroviy reaktorlarni yaratish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olimlar kvant tizimi yordamida tritiy ishlab chiqarishda istiqbolli hisoblangan materialning toʻqqiz xil molekulyar konfiguratsiyasini modellashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Tritiy aksariyat zamonaviy termoyadroviy reaktor loyihalari uchun asosiy yoqilgʻi turlaridan biri sanaladi. IBM vakillarining taʼkidlashicha, bu kvant kompyuterining bunday murakkab amaliy vazifani bajargan dunyodagi ilk holatidir.

Yangi avlod materiallari va gibrid yondashuv

Tadqiqot markazida FLiBe deb nomlanuvchi erigan tuz aralashmasi (litiy, berilliy va ftor birikmalari) turibdi. Ushbu modda termoyadroviy reaktorlarda tritiyni qayta tiklash va ajratib olish uchun eng qulay materiallardan biri sifatida koʻrilmoqda. Biroq uning molekulyar darajadagi xususiyatlarini oʻrganish anʼanaviy texnologiyalar uchun juda murakkab vazifa edi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur natijaga erishish uchun tadqiqotchilar gibrid uslubdan foydalanishgan. Bunda kvant hisoblashlari, Sunʼiy intellekt tizimlari va ekzaflops darajasidagi superkompyuterlar quvvati birlashtirildi. Bunday sinergiya murakkab molekulalarning xatti-harakatini anʼanaviy usullarga qaraganda ancha aniqroq bashorat qilish imkonini berdi.

IBM mutaxassislarining tushuntirishicha, modellashtirilayotgan molekulalar hajmi va murakkabligi ortib borgani sayin, klassik kompyuterlar uchun hisob-kitoblar geometrik progressiyada qiyinlashib boradi. Kvant kompyuterlari esa oʻzining tabiatiga koʻra atom va molekulalar darajasidagi jarayonlarni simulyatsiya qilishga moslashgan boʻlib, bu kabi tadqiqotlarni oʻn yillab tezlashtirishi mumkin.

Kelajak energetikasi sari qadam

Ushbu yutuq faqatgina laboratoriya tajribasi emas, balki tijoriy termoyadroviy elektr stansiyalarini qurishni yaqinlashtiruvchi omildir. Tritiyni samarali ishlab chiqarish texnologiyasi yaratilishi energetika mustaqilligi va ekologik toza energiya manbalariga oʻtishda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Oʻzbekiston kabi energetika barqarorligiga intilayotgan davlatlar uchun ham global miqyosdagi bunday texnologik sakrashlar uzoq istiqbolda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kvant texnologiyalarining real sanoat va energetika muammolarini hal qila boshlashi, ushbu sohaning nazariy nazariyalardan amaliy qoʻllanish bosqichiga oʻtganidan dalolat beradi. IBM va uning hamkorlari endilikda hisob-kitoblar koʻlamini yanada kengaytirishni va yanada murakkab kimyoviy jarayonlarni modellashtirishni rejalashtirmoqda.

IBMKvant KompyuteriTermoyadroviy EnergetikaTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiGigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiBugun, 01:22Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariVercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariBugun, 00:54Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi