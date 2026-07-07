Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?

·71·Sport
Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?

Futbol olamida besh karra jahon chempioni hisoblangan Braziliya terma jamoasi uchun navbatdagi yirik turnir haqiqiy dahshatga aylandi. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatining nimchorak finalida Norvegiya terma jamoasidan uchralgan magʻlubiyat va Erling Xolandning gollari "pentakampeonlar"ning turnirni erta tark etishiga sabab boʻldi. Bu magʻlubiyat nafaqat muxlislar, balki mutaxassislar orasida ham jamoaning kelajagi va bosh murabbiy Carlo Ancelotti borasida jiddiy savollarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tahliliga koʻra, Braziliya terma jamoasi butun turnir davomida oʻz oʻyinini topa olmadi. Jamoaning asosiy yuklamasi Vinicius Junior zimmasiga tushib qolgani va tarkibdagi nomutanosiblik yaqqol koʻzga tashlandi. Bir yil avval Braziliyani yana jahon futboli choʻqqisiga qaytarish uchun kelgan italiyalik tajribali mutaxassis Carlo Ancelotti endilikda isteʼfo yoqasida turibdi. Garchi murabbiyning oʻzi bu inqiroz emas, balki "yangi siklning boshlanishi" ekanini taʼkidlayotgan boʻlsa-da, Braziliya jamoatchiligi keskin oʻzgarishlarni talab qilmoqda.

Keksa tarkib va taktik xatolar

Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablaridan biri sifatida Carlo Ancelotti tomonidan tanlangan tarkib koʻrsatilmoqda. Murabbiy yangi iqtidorlarni jalb qilish oʻrniga, yoshi oʻtib qolgan va avvalgi darajasini yoʻqotgan faxriy futbolchilarga haddan tashqari koʻp ishonch bildirdi. Masalan, jamoa darvozabonlarining oʻrtacha yoshi 34 ni tashkil etgan boʻlsa, himoya chizigʻidagi futbolchilarning aksariyati 31 yoshdan oshgan edi. Xususan, Danilo va Alex Sandro kabi himoyachilarning zamonaviy futbol tezligiga dosh bera olmagani Braziliyaning zaif nuqtasiga aylandi.

Yarim himoyada ham ahvol maqtanarli emasdi. 34 yoshli Casemiro va 32 yoshli Fabinho jamoaning tayanch nuqtasi sifatida harakat qildi, biroq ularning jismoniy holati yuqori tempdagi oʻyinlarda pand berdi. Garchi Rayan va Danilo kabi yosh futbolchilar tarkibga jalb etilgan boʻlsa-da, ular asosiy tarkibda yetarlicha oʻrin egallay olmadi. Ancelotti magʻlubiyatdan soʻng bergan intervyusida Braziliya futboliga zudlik bilan "yangi qon" va yuqori saviyadagi yosh iqtidorlar kerakligini tan oldi.

Kelajak sari qadam

Braziliya terma jamoasining bu qadar erta turnirdan chiqib ketishi mamlakatda katta norozilik toʻlqinini keltirib chiqardi. Ekspertlar jamoaning oʻyin uslubi va tarkibni shakllantirish tamoyillari eskirganini taʼkidlashmoqda. Quyida jamoaning asosiy muammolari sanab oʻtilgan:

  • Tarkibning haddan tashqari keksayib ketgani va tezkor hujumlarga qarshi ojizligi;
  • Hujumda faqat Vinicius Juniorning individual mahoratiga tayanib qolish;
  • Markaziy yarim himoyada kreativlikning yetishmasligi;
  • Himoya chizigʻidagi pozitsion xatolar va Erling Xoland kabi hujumchilarni toʻxtata olmaslik.
Hozirda Braziliya futbol federatsiyasi Carlo Ancelotti bilan hamkorlikni davom ettirish yoki yangi murabbiy izlash borasida bir qarorga kelishi kerak. Italiyalik mutaxassis jamoada mustahkam poydevor borligiga ishonsa-da, muxlislar va OAV uchun natija birinchi oʻrinda turibdi. Braziliya kabi futbol mamlakati uchun Jahon chempionatining 1/8 finalida toʻxtash — bu shunchaki omadsizlik emas, balki tizimli inqiroz belgisidir.

BraziliyaCarlo AncelottiJahon ChempionatiErling HaalandFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordi«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordiBugun, 14:12Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiBugun, 13:52JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiJCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiBugun, 12:37Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariCristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariBugun, 11:59Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Bugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi