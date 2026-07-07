Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?
Futbol olamida besh karra jahon chempioni hisoblangan Braziliya terma jamoasi uchun navbatdagi yirik turnir haqiqiy dahshatga aylandi. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatining nimchorak finalida Norvegiya terma jamoasidan uchralgan magʻlubiyat va Erling Xolandning gollari "pentakampeonlar"ning turnirni erta tark etishiga sabab boʻldi. Bu magʻlubiyat nafaqat muxlislar, balki mutaxassislar orasida ham jamoaning kelajagi va bosh murabbiy Carlo Ancelotti borasida jiddiy savollarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tahliliga koʻra, Braziliya terma jamoasi butun turnir davomida oʻz oʻyinini topa olmadi. Jamoaning asosiy yuklamasi Vinicius Junior zimmasiga tushib qolgani va tarkibdagi nomutanosiblik yaqqol koʻzga tashlandi. Bir yil avval Braziliyani yana jahon futboli choʻqqisiga qaytarish uchun kelgan italiyalik tajribali mutaxassis Carlo Ancelotti endilikda isteʼfo yoqasida turibdi. Garchi murabbiyning oʻzi bu inqiroz emas, balki "yangi siklning boshlanishi" ekanini taʼkidlayotgan boʻlsa-da, Braziliya jamoatchiligi keskin oʻzgarishlarni talab qilmoqda.
Keksa tarkib va taktik xatolarMuvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablaridan biri sifatida Carlo Ancelotti tomonidan tanlangan tarkib koʻrsatilmoqda. Murabbiy yangi iqtidorlarni jalb qilish oʻrniga, yoshi oʻtib qolgan va avvalgi darajasini yoʻqotgan faxriy futbolchilarga haddan tashqari koʻp ishonch bildirdi. Masalan, jamoa darvozabonlarining oʻrtacha yoshi 34 ni tashkil etgan boʻlsa, himoya chizigʻidagi futbolchilarning aksariyati 31 yoshdan oshgan edi. Xususan, Danilo va Alex Sandro kabi himoyachilarning zamonaviy futbol tezligiga dosh bera olmagani Braziliyaning zaif nuqtasiga aylandi.
Yarim himoyada ham ahvol maqtanarli emasdi. 34 yoshli Casemiro va 32 yoshli Fabinho jamoaning tayanch nuqtasi sifatida harakat qildi, biroq ularning jismoniy holati yuqori tempdagi oʻyinlarda pand berdi. Garchi Rayan va Danilo kabi yosh futbolchilar tarkibga jalb etilgan boʻlsa-da, ular asosiy tarkibda yetarlicha oʻrin egallay olmadi. Ancelotti magʻlubiyatdan soʻng bergan intervyusida Braziliya futboliga zudlik bilan "yangi qon" va yuqori saviyadagi yosh iqtidorlar kerakligini tan oldi.
Kelajak sari qadamBraziliya terma jamoasining bu qadar erta turnirdan chiqib ketishi mamlakatda katta norozilik toʻlqinini keltirib chiqardi. Ekspertlar jamoaning oʻyin uslubi va tarkibni shakllantirish tamoyillari eskirganini taʼkidlashmoqda. Quyida jamoaning asosiy muammolari sanab oʻtilgan:
- Tarkibning haddan tashqari keksayib ketgani va tezkor hujumlarga qarshi ojizligi;
- Hujumda faqat Vinicius Juniorning individual mahoratiga tayanib qolish;
- Markaziy yarim himoyada kreativlikning yetishmasligi;
- Himoya chizigʻidagi pozitsion xatolar va Erling Xoland kabi hujumchilarni toʻxtata olmaslik.
…