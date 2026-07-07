«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordi

·86·Sport
«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordi

Myunxenning «Bavariya» klubi «Real Madrid» hujumkor futbolchisi Vinisius Junior transferi bo‘yicha rasmiy so‘rov yo‘lladi.

Insayder Ekrem Konur ma’lumotiga ko‘ra, braziliyalik yulduz yozgi transfer oynasida sotuvga qo‘yilishi mumkin. Bunga futbolchining yangi shartnoma bo‘yicha talablari va amaldagi kelishuv muddati sabab bo‘layotgani aytilmoqda.

«Real» takliflarni ko‘rib chiqishga tayyor

Manbaga ko‘ra, Madrid klubi Vinisius uchun kelib tushadigan takliflarni o‘rganishga qarshi emas.

«Real» rahbariyati futbolchini keyinchalik tekinga yo‘qotib qo‘yishni istamayapti. Chunki Vinisius 2027 yilning 1 yanvaridan boshlab erkin agent sifatida boshqa klublar bilan muzokara o‘tkazish huquqiga ega bo‘ladi.

Shu sababli yangi shartnoma bo‘yicha kelishuvga erishilmasa, yozgi transfer oynasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.

Asosiy muammo — maosh masalasi

Marca nashri avvalroq «Real» va futbolchi tomoni jahon chempionati yakunlanganidan keyin yangi shartnoma muzokaralarini qayta boshlashga kelishib olganini xabar qilgan edi.

Bu qaror Vinisiusning mundialdagi ishtirokiga xalaqit bermaslik uchun qabul qilingani aytilgan.

Biroq tomonlar o‘rtasidagi asosiy kelishmovchilik moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda. Hozirda futbolchining yillik maoshi taxminan 20 million yevroni tashkil etadi.

Vinisius tomoni esa bu miqdorni 30 million yevro atrofiga oshirishni talab qilmoqda. «Real» rahbariyati bunday shartni qabul qilish qiyin ekanini bildirmoqda.

«Bavariya» vaziyatni kuzatmoqda

Myunxen klubining rasmiy so‘rov yuborgani Vinisius atrofidagi transfer gap-so‘zlarini yanada kuchaytirdi.

Hozircha «Bavariya» tomonidan aniq summa taklif qilingani haqida ma’lumot yo‘q. Shuningdek, «Real» futbolchini qanday narxda sotishga tayyor ekani ham ochiqlanmagan.

Ammo shartnoma muzokaralari yana muvaffaqiyatsiz yakunlansa, Germaniya giganti vaziyatdan foydalanishga harakat qilishi mumkin.

Vinisiusning o‘tgan mavsumdagi statistikasi

Braziliyalik futbolchi 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda jami 53 ta uchrashuvda maydonga tushgan.

U ushbu bahslarda:

  • 22 ta gol urgan;

  • 14 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

Vinisius «Real»ning eng muhim hujumkor futbolchilaridan biri bo‘lib qolmoqda. Endi asosiy savol — tomonlar yangi shartnoma bo‘yicha kelisha oladimi yoki «Bavariya» katta transferni amalga oshiradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiJon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiBugun, 14:30«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiBugun, 13:52Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Bugun, 13:18JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiJCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiBugun, 12:37Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariCristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi