«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordi
Myunxenning «Bavariya» klubi «Real Madrid» hujumkor futbolchisi Vinisius Junior transferi bo‘yicha rasmiy so‘rov yo‘lladi.
Insayder Ekrem Konur ma’lumotiga ko‘ra, braziliyalik yulduz yozgi transfer oynasida sotuvga qo‘yilishi mumkin. Bunga futbolchining yangi shartnoma bo‘yicha talablari va amaldagi kelishuv muddati sabab bo‘layotgani aytilmoqda.
«Real» takliflarni ko‘rib chiqishga tayyor
Manbaga ko‘ra, Madrid klubi Vinisius uchun kelib tushadigan takliflarni o‘rganishga qarshi emas.
«Real» rahbariyati futbolchini keyinchalik tekinga yo‘qotib qo‘yishni istamayapti. Chunki Vinisius 2027 yilning 1 yanvaridan boshlab erkin agent sifatida boshqa klublar bilan muzokara o‘tkazish huquqiga ega bo‘ladi.
Shu sababli yangi shartnoma bo‘yicha kelishuvga erishilmasa, yozgi transfer oynasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
Asosiy muammo — maosh masalasi
Marca nashri avvalroq «Real» va futbolchi tomoni jahon chempionati yakunlanganidan keyin yangi shartnoma muzokaralarini qayta boshlashga kelishib olganini xabar qilgan edi.
Bu qaror Vinisiusning mundialdagi ishtirokiga xalaqit bermaslik uchun qabul qilingani aytilgan.
Biroq tomonlar o‘rtasidagi asosiy kelishmovchilik moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda. Hozirda futbolchining yillik maoshi taxminan 20 million yevroni tashkil etadi.
Vinisius tomoni esa bu miqdorni 30 million yevro atrofiga oshirishni talab qilmoqda. «Real» rahbariyati bunday shartni qabul qilish qiyin ekanini bildirmoqda.
«Bavariya» vaziyatni kuzatmoqda
Myunxen klubining rasmiy so‘rov yuborgani Vinisius atrofidagi transfer gap-so‘zlarini yanada kuchaytirdi.
Hozircha «Bavariya» tomonidan aniq summa taklif qilingani haqida ma’lumot yo‘q. Shuningdek, «Real» futbolchini qanday narxda sotishga tayyor ekani ham ochiqlanmagan.
Ammo shartnoma muzokaralari yana muvaffaqiyatsiz yakunlansa, Germaniya giganti vaziyatdan foydalanishga harakat qilishi mumkin.
Vinisiusning o‘tgan mavsumdagi statistikasi
Braziliyalik futbolchi 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda jami 53 ta uchrashuvda maydonga tushgan.
U ushbu bahslarda:
22 ta gol urgan;
14 ta golli uzatmani amalga oshirgan.
Vinisius «Real»ning eng muhim hujumkor futbolchilaridan biri bo‘lib qolmoqda. Endi asosiy savol — tomonlar yangi shartnoma bo‘yicha kelisha oladimi yoki «Bavariya» katta transferni amalga oshiradimi?
…