Microsoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqda

·27·Texno
Microsoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqda

Texnologiya olamining giganti Microsoft oʻzining oʻyin boʻlinmasi — Xbox tarixidagi eng yirik tarkibiy oʻzgarishlarni eʼlon qildi. Kompaniya nafaqat minglab xodimlarni qisqartirishni, balki toʻrtta yirik oʻyin studiyasini sotish yoki mustaqil boshqaruvga oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Bu qadam global oʻyin bozoridagi raqobatning kuchayishi va kutilgan moliyaviy natijalarga erishilmagani bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, rejalashtirilgan restrukturizatsiya natijasida jami 4 800 nafar xodim ishdan boʻshatiladi, shundan 1 600 nafari bevosita Xbox boʻlinmasi vakillaridir. Xbox rahbari Asha Sharma xodimlarga yoʻllagan murojaatida, 2027-yilning iyuliga qadar boʻlinma shtati qariyb 15 foizga qisqarishini tasdiqladi. Bu jarayon Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard va Mojang kabi yirik brendlarni ham chetlab oʻtmaydi.

Studiyalar taqdiri va yangi egalar

Islohotlarning eng shov-shuvli qismi toʻrtta taniqli studiyaning Microsoft tarkibidan chiqishi boʻldi. Xususan, Double Fine Productions va Compulsion Games studiyalari yana mustaqil boshqaruvga qaytadi. Ularning asoschilari Tim Schafer va Guillaume Provost jamoalarni oʻz nazoratiga olib, loyihalarni mustaqil davom ettiradi. Studiyalar oʻzlarining intellektual mulki va oʻyinlar katalogini saqlab qoladi.

Shuningdek, Hellblade turkumini yaratgan Ninja Theory hamda State of Decay muallifi Undead Labs studiyalari sotilishi boʻyicha kelishuvlarga erishilgan. Yangi egalar Senua va State of Decay 3 kabi kutilayotgan loyihalarni yakuniga yetkazish masʼuliyatini oʻz zimmasiga oladi. Blade oʻyini ustida ishlayotgan Arkane studiyasining kelajagi esa hozircha soʻroq ostida qolmoqda; uning taqdiri bir necha oylik maslahatlashuvlardan soʻng hal boʻladi.

Moliyaviy inqiroz va strategiya oʻzgarishi

Asha Sharmaning taʼkidlashicha, bunday keskin choralarga Xbox boʻlinmasining moliyaviy koʻrsatkichlari yomonlashgani sabab boʻlgan. Maʼlum qilinishicha, boʻlinmaning rentabellik darajasi boshqa raqobatchi platformalardan 3–10 baravar past boʻlib chiqdi. Microsoft oʻz vaqtida Game Pass obunasi va studiyalarni ommaviy sotib olishga katta tikish qilgan edi, biroq bu yoʻnalishlar kutilgan oʻsish surʼatlarini koʻrsata olmadi.

Tahlillarga koʻra, Xbox har bir yoʻnaltirilgan dollardan oʻrtacha 64 sent zarar koʻrayotgan edi. Endilikda Microsoft miqdordan koʻra sifatga eʼtibor qaratmoqchi. Kompaniya oʻzining eng yirik oʻyin franchizalari va platformalarini rivojlantirishga diqqat qaratadi. Minecraft yaratuvchisi Mojang va Candy Crush muallifi King studiyalari endi bevosita Asha Sharmaga boʻysunadi, chunki ular allaqachon ulkan auditoriyaga ega mustaqil platformalarga aylanib ulgurgan.

Oʻzbekistondagi geymerlar va soha mutaxassislari uchun bu yangilik kutilmagan boʻlishi mumkin, chunki Xbox studiyalari tomonidan ishlab chiqilayotgan koʻplab loyihalar mintaqamizda ham mashhur. Shunga qaramay, Microsoft hozircha birorta eʼlon qilingan oʻyin loyihasi bekor qilinmasligini va barcha majburiyatlar bajarilishini vaʼda qilmoqda.

MicrosoftXboxOʻyinlarBiznesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26Ukraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiUkraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiBugun, 14:21Redmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaRedmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaBugun, 13:25Rossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaRossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaBugun, 12:55Xitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiXitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiBugun, 10:24Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiRedmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi