Microsoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqda
Texnologiya olamining giganti Microsoft oʻzining oʻyin boʻlinmasi — Xbox tarixidagi eng yirik tarkibiy oʻzgarishlarni eʼlon qildi. Kompaniya nafaqat minglab xodimlarni qisqartirishni, balki toʻrtta yirik oʻyin studiyasini sotish yoki mustaqil boshqaruvga oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Bu qadam global oʻyin bozoridagi raqobatning kuchayishi va kutilgan moliyaviy natijalarga erishilmagani bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, rejalashtirilgan restrukturizatsiya natijasida jami 4 800 nafar xodim ishdan boʻshatiladi, shundan 1 600 nafari bevosita Xbox boʻlinmasi vakillaridir. Xbox rahbari Asha Sharma xodimlarga yoʻllagan murojaatida, 2027-yilning iyuliga qadar boʻlinma shtati qariyb 15 foizga qisqarishini tasdiqladi. Bu jarayon Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard va Mojang kabi yirik brendlarni ham chetlab oʻtmaydi.
Studiyalar taqdiri va yangi egalarIslohotlarning eng shov-shuvli qismi toʻrtta taniqli studiyaning Microsoft tarkibidan chiqishi boʻldi. Xususan, Double Fine Productions va Compulsion Games studiyalari yana mustaqil boshqaruvga qaytadi. Ularning asoschilari Tim Schafer va Guillaume Provost jamoalarni oʻz nazoratiga olib, loyihalarni mustaqil davom ettiradi. Studiyalar oʻzlarining intellektual mulki va oʻyinlar katalogini saqlab qoladi.
Shuningdek, Hellblade turkumini yaratgan Ninja Theory hamda State of Decay muallifi Undead Labs studiyalari sotilishi boʻyicha kelishuvlarga erishilgan. Yangi egalar Senua va State of Decay 3 kabi kutilayotgan loyihalarni yakuniga yetkazish masʼuliyatini oʻz zimmasiga oladi. Blade oʻyini ustida ishlayotgan Arkane studiyasining kelajagi esa hozircha soʻroq ostida qolmoqda; uning taqdiri bir necha oylik maslahatlashuvlardan soʻng hal boʻladi.
Moliyaviy inqiroz va strategiya oʻzgarishiAsha Sharmaning taʼkidlashicha, bunday keskin choralarga Xbox boʻlinmasining moliyaviy koʻrsatkichlari yomonlashgani sabab boʻlgan. Maʼlum qilinishicha, boʻlinmaning rentabellik darajasi boshqa raqobatchi platformalardan 3–10 baravar past boʻlib chiqdi. Microsoft oʻz vaqtida Game Pass obunasi va studiyalarni ommaviy sotib olishga katta tikish qilgan edi, biroq bu yoʻnalishlar kutilgan oʻsish surʼatlarini koʻrsata olmadi.
Tahlillarga koʻra, Xbox har bir yoʻnaltirilgan dollardan oʻrtacha 64 sent zarar koʻrayotgan edi. Endilikda Microsoft miqdordan koʻra sifatga eʼtibor qaratmoqchi. Kompaniya oʻzining eng yirik oʻyin franchizalari va platformalarini rivojlantirishga diqqat qaratadi. Minecraft yaratuvchisi Mojang va Candy Crush muallifi King studiyalari endi bevosita Asha Sharmaga boʻysunadi, chunki ular allaqachon ulkan auditoriyaga ega mustaqil platformalarga aylanib ulgurgan.
Oʻzbekistondagi geymerlar va soha mutaxassislari uchun bu yangilik kutilmagan boʻlishi mumkin, chunki Xbox studiyalari tomonidan ishlab chiqilayotgan koʻplab loyihalar mintaqamizda ham mashhur. Shunga qaramay, Microsoft hozircha birorta eʼlon qilingan oʻyin loyihasi bekor qilinmasligini va barcha majburiyatlar bajarilishini vaʼda qilmoqda.
…