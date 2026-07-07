Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdi
Braziliya milliy terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar Jaxon chempionati-2026 turniridagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi. MetLife Stadium maydonida Norvegiya terma jamoasidan qabul qilingan kutilmagan 1:2 hisobidagi magʻlubiyat "Pentakampeonlar" uchun turnirni 1/8 final bosqichidayoq yakunlashga majbur qildi. Bu Braziliya uchun 1990-yildan buyon mundiallardagi eng yomon natija boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv yakunida 34 yoshli Neymar oʻz qarorini ochiqladi. Garchi u oʻyinning soʻnggi daqiqalarida penaltini aniq amalga oshirib, terma jamoa safidagi gollari sonini 80 taga yetkazgan boʻlsa-da, bu jamoani magʻlubiyatdan qutqarib qola olmadi. Erling Xoland dubl qayd etgan bahsdan soʻng Neymar koʻz yoshlarini tiya olmadi va jurnalistlar bilan uchrashuvda "Hammasi tugadi" deya qisqa xulosa qildi.
Afsonaning ketishi va otasining iltimosiNeymarning ushbu qarori butun futbol olamini larzaga keltirdi. Biroq futbolchining otasi Neymar Senior ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻgʻliga hissiyotlarga boy murojaat yoʻllab, uni butunlay futboldan ketmaslikka chaqirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ota oʻz oʻgʻlidan klub miqyosidagi faoliyatini davom ettirishni va oilasi hamda muxlislar uchun maydonga tushishda davom etishini oʻtinib soʻragan.
"Ota sifatida sendan bir narsani iltimos qilaman. Ney, iltimos, futbol oʻynashda davom et", — deb yozdi futbolchining otasi. Bu murojaat Neymarning soʻnggi yillarda jarohatlar bilan bogʻliq muammolar tufayli ruhan charchagani va hatto klub miqyosida ham butsasini mixga ilish haqida oʻylayotgani fonida paydo boʻldi. Maʼlumot oʻrnida, Neymar Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya terma jamoasining yakuniy qaydnomasiga ham uzoq davom etgan tiklanish jarayonidan soʻng kiritilgan edi.
Neymar Braziliya futboli tarixida oʻchmas iz qoldirdi. U 16 yillik xalqaro faoliyati davomida 130 ta oʻyinda maydonga tushib, 80 ta gol va 59 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. U gollar soni boʻyicha afsonaviy Peleni ham ortda qoldirib, mamlakat tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Shuningdek, uning hisobida 2013-yilgi Konfederatsiyalar kubogi va 2016-yilgi Olimpiada oltin medallari mavjud.
Yevropaliklarga qarshi magʻlubiyatlar seriyasiNorvegiyadan qabul qilingan magʻlubiyat Braziliya futbolidagi inqirozni yana bir bor koʻrsatib berdi. Bu "Selesao"ning Jahon chempionatlari pley-off bosqichida ketma-ket yettinchi marta Yevropa vakillariga imkoniyatni boy berishi boʻldi. Neymar toʻrtta mundialda qatnashgan boʻlsa-da, orzusidagi bosh sovrinni qoʻlga kirita olmadi.
Hozircha Neymarning klubdagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Muxlislar va mutaxassislar uning otasining soʻzlariga quloq solib, kamida yana bir necha mavsum yuqori saviyada toʻp surishiga umid qilishmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Neymarning maydondagi harakatlari hamisha zavq bagʻishlab kelgan, zero u zamonamizning eng iqtidorli texnik ustalaridan biri hisoblanadi.
…