Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdi

·48·Sport
Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdi

Braziliya milliy terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar Jaxon chempionati-2026 turniridagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi. MetLife Stadium maydonida Norvegiya terma jamoasidan qabul qilingan kutilmagan 1:2 hisobidagi magʻlubiyat "Pentakampeonlar" uchun turnirni 1/8 final bosqichidayoq yakunlashga majbur qildi. Bu Braziliya uchun 1990-yildan buyon mundiallardagi eng yomon natija boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv yakunida 34 yoshli Neymar oʻz qarorini ochiqladi. Garchi u oʻyinning soʻnggi daqiqalarida penaltini aniq amalga oshirib, terma jamoa safidagi gollari sonini 80 taga yetkazgan boʻlsa-da, bu jamoani magʻlubiyatdan qutqarib qola olmadi. Erling Xoland dubl qayd etgan bahsdan soʻng Neymar koʻz yoshlarini tiya olmadi va jurnalistlar bilan uchrashuvda "Hammasi tugadi" deya qisqa xulosa qildi.

Afsonaning ketishi va otasining iltimosi

Neymarning ushbu qarori butun futbol olamini larzaga keltirdi. Biroq futbolchining otasi Neymar Senior ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻgʻliga hissiyotlarga boy murojaat yoʻllab, uni butunlay futboldan ketmaslikka chaqirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ota oʻz oʻgʻlidan klub miqyosidagi faoliyatini davom ettirishni va oilasi hamda muxlislar uchun maydonga tushishda davom etishini oʻtinib soʻragan.

"Ota sifatida sendan bir narsani iltimos qilaman. Ney, iltimos, futbol oʻynashda davom et", — deb yozdi futbolchining otasi. Bu murojaat Neymarning soʻnggi yillarda jarohatlar bilan bogʻliq muammolar tufayli ruhan charchagani va hatto klub miqyosida ham butsasini mixga ilish haqida oʻylayotgani fonida paydo boʻldi. Maʼlumot oʻrnida, Neymar Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya terma jamoasining yakuniy qaydnomasiga ham uzoq davom etgan tiklanish jarayonidan soʻng kiritilgan edi.

Neymar Braziliya futboli tarixida oʻchmas iz qoldirdi. U 16 yillik xalqaro faoliyati davomida 130 ta oʻyinda maydonga tushib, 80 ta gol va 59 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. U gollar soni boʻyicha afsonaviy Peleni ham ortda qoldirib, mamlakat tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Shuningdek, uning hisobida 2013-yilgi Konfederatsiyalar kubogi va 2016-yilgi Olimpiada oltin medallari mavjud.

Yevropaliklarga qarshi magʻlubiyatlar seriyasi

Norvegiyadan qabul qilingan magʻlubiyat Braziliya futbolidagi inqirozni yana bir bor koʻrsatib berdi. Bu "Selesao"ning Jahon chempionatlari pley-off bosqichida ketma-ket yettinchi marta Yevropa vakillariga imkoniyatni boy berishi boʻldi. Neymar toʻrtta mundialda qatnashgan boʻlsa-da, orzusidagi bosh sovrinni qoʻlga kirita olmadi.

Hozircha Neymarning klubdagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Muxlislar va mutaxassislar uning otasining soʻzlariga quloq solib, kamida yana bir necha mavsum yuqori saviyada toʻp surishiga umid qilishmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Neymarning maydondagi harakatlari hamisha zavq bagʻishlab kelgan, zero u zamonamizning eng iqtidorli texnik ustalaridan biri hisoblanadi.

NeymarBraziliyaFutbolJCh-2026Transfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordi«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordiBugun, 14:12Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Bugun, 13:18JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiJCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiBugun, 12:37Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariCristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariBugun, 11:59Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Bugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi