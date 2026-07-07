Toshkent ko‘chasida otlar poygasi o‘tkazildi

·41·Jamiyat
Toshkent ko‘chasida otlar poygasi o‘tkazildi

Toshkent shahrining Navoiy ko‘chasida bir guruh chavandozlar avtomobillar qatnovi davom etayotgan yo‘lda ot minib harakatlangani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Holat internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Kadrlarda chavandozlar avtomobillar bilan bir qatorda yuqori tezlikda harakatlanayotgani, otlarning taqalari asfaltga urilishi oqibatida esa uchqunlar sochilgani ko‘rinadi. Bu holat yo‘l harakati xavfsizligi va hayvonlarga nisbatan munosabat yuzasidan turli savollarni keltirib chiqardi.

Otlar asosan yumshoq tuproq yoki maxsus tayyorlangan maydonlarda chopishga moslashgan. Asfalt qoplamasida yuqori tezlikda harakatlanish esa ularning oyoq bo‘g‘imlari, paylari va tuyoqlariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

ToshkentNavoiy ko'chasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiNamanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiBugun, 14:12Alifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaAlifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaBugun, 14:11O‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiO‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiBugun, 13:58Chilonzorda yangi ichimlik suvi quvuri yotqizilmoqdaChilonzorda yangi ichimlik suvi quvuri yotqizilmoqdaBugun, 13:5112 yoshli farg‘onalik bola yuqori ball bilan Cobalt yutib oldi12 yoshli farg‘onalik bola yuqori ball bilan Cobalt yutib oldiBugun, 13:47Toshkentda marhumning uyidan 19 ta miltiq topildiToshkentda marhumning uyidan 19 ta miltiq topildiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi