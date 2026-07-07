Alifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqda

·34·Jamiyat
Alifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqda

O‘zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini o‘zgartirishga doir qonun loyihasi Qonunchilik palatasida qabul qilindi. Deputatlar ma’qullagan hujjat ko‘rib chiqish uchun parlamentning yuqori palatasiga yuborildi, deb xabar beradi Uz24.uz.

Loyiha amaldagi alifboning tarkibi va ayrim harflarning yozilish shaklini yangilashni nazarda tutadi. Hozirgi alifbo 26 ta harf va uchta harf birikmasidan iborat.

Taklif etilayotgan yangi tartibda alifbo 28 ta harf va bitta tutuq belgisidan tashkil topishi belgilanmoqda. «O‘» va «G‘» harflari, shuningdek, «Sh» va «Ch» tovushlarining yozilishi o‘zgartirilishi rejalashtirilgan.

Amaldagi alifbodagi «Ng» harf birikmasini alohida alifbo birligi sifatida chiqarib tashlash taklif qilingan. Bundan tashqari, ayrim harflarni yozish va qo‘llash bilan bog‘liq qoidalarga aniqlik kiritilishi mumkin.

Muhokamalarda deputatlar islohotni birdaniga emas, bosqichma-bosqich amalga oshirish zarurligini qayd etgan. Shu asosda qonun kuchga kirishidan oldin berilgan pasport, guvohnoma va boshqa rasmiy hujjatlar o‘z amal qilish muddatini saqlab qoladi.

Muomaladagi pullar, qimmatli qog‘ozlar, davlat idoralarining ramzlari, peshlavhalari va ko‘rsatkichlarini ham zudlik bilan almashtirish talab etilmaydi. Ulardan belgilangan muddatga qadar foydalanish mumkin bo‘ladi.

Bu tartib tashkilotlardagi hujjatlar, blanklar va boshqa vositalarni bir vaqtning o‘zida qayta tayyorlash zaruratini bartaraf etadi. Natijada alifbo islohotini joriy etish bilan bog‘liq xarajatlarni kamaytirish ko‘zda tutilgan.

Hujjat Senat tomonidan ma’qullanib, keyingi qonuniy jarayonlardan o‘tganidan so‘ng kuchga kirishi mumkin.

AlifboO‘zbekistonQonunchilik palatasiSenatLotin alifbosiDeputatlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?Bugun, 14:41MIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiMIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiBugun, 14:26Namanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiNamanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiBugun, 14:12O‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiO‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiBugun, 13:58Chilonzorda yangi ichimlik suvi quvuri yotqizilmoqdaChilonzorda yangi ichimlik suvi quvuri yotqizilmoqdaBugun, 13:51Toshkent ko‘chasida otlar poygasi o‘tkazildiToshkent ko‘chasida otlar poygasi o‘tkazildiBugun, 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi