12 yoshli farg‘onalik bola yuqori ball bilan Cobalt yutib oldi
Farg‘ona viloyatilik 12 yoshli iqtidorli o‘quvchi Murodjonov Jasurbek matematika fanidan eng yuqori natijani qayd etib, qimmatbaho sovrin — Cobalt avtomobili sohibiga aylandi.
Yosh bilimdon nufuzli tanlovda o‘zining chuqur bilim va iqtidorini namoyon etib, barcha ishtirokchilar orasida eng yuqori ballni qo‘lga kiritdi. Uning yuqori natijasi hakamlar tomonidan munosib baholanib, g‘olib sifatida Cobalt avtomobili bilan taqdirlandi.
Bu yutuq nafaqat Jasurbek va uning oilasi, balki Farg‘ona viloyati aholisi uchun ham quvonchli voqeaga aylandi. Yosh o‘quvchining mehnatsevarligi, bilimga intilishi va qat’iyati ko‘plab tengdoshlari uchun ham ibrat bo‘lmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham Jasurbekning yutug‘i keng muhokama qilinib, foydalanuvchilar uni samimiy tabriklab, kelgusi o‘qish va hayotida yanada ulkan muvaffaqiyatlar tilamoqda.
…