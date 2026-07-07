Chilonzorda yangi ichimlik suvi quvuri yotqizilmoqda

·37·Jamiyat
Chilonzorda yangi ichimlik suvi quvuri yotqizilmoqda

Chilonzor tumanida ichimlik suvi tarmoqlarini yangilash ishlari davom etmoqda. «Xonto‘pi» mahalla fuqarolar yig‘ini hududidagi 5-tor Diydor ko‘chasida 2026–2027 yillarga mo‘ljallangan dastur asosida rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda.

Loyiha doirasida eskirgan diametri 100 millimetrli ichimlik suvi quvuri zamonaviy, diametri 110 millimetrli PXV quvurga almashtirilyapti.

Yangilangan tarmoq hudud aholisini sifatli va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta’minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, quvurlardagi nosozliklar va avariya holatlarini kamaytirish, suv ta’minoti tizimining barqaror ishlashini ta’minlash ko‘zda tutilgan.

Ishlar Chilonzor tumani suv tarmoqlari bo‘limi xodimlari tomonidan amalga oshirilmoqda.

Ishchilar va ekskavator ko‘cha chetida qazish ishlarini olib bormoqda.Sariq ekskavator tor ko‘chada quvur yotqizish uchun yer qazimoqda.
ChilonzorXonto‘piDiydor ko‘chasiIchimlik suviSuv ta’minotiToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiMIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiBugun, 14:26Namanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiNamanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiBugun, 14:12Alifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaAlifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaBugun, 14:11O‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiO‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiBugun, 13:58Toshkent ko‘chasida otlar poygasi o‘tkazildiToshkent ko‘chasida otlar poygasi o‘tkazildiBugun, 13:4912 yoshli farg‘onalik bola yuqori ball bilan Cobalt yutib oldi12 yoshli farg‘onalik bola yuqori ball bilan Cobalt yutib oldiBugun, 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi