«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...

·0·Sport
«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...

«Real Madrid» avvalroq «Chelsi» yarimhimoyachisi Enso Fernandes transferi ustida ish olib bormayotganini rasman rad etgan edi.

Biroq yangi ma’lumotlarga ko‘ra, «Qirollik klubi» vakillari argentinalik futbolchining atrofidagi vaziyatni o‘rganib, uning agentlari bilan dastlabki muloqotlarni o‘tkazgan.

Rasmiy raddiyaga qaramay, aloqa bo‘lgan

TEAMtalk nashrining xabar berishicha, «Real» mutasaddilari Enso Fernandes vakillari bilan bog‘langan.

Shu bilan birga, dastlabki suhbatlardan keyin muzokaralar jiddiy bosqichga o‘tmagan va rasmiy taklifgacha yetib bormagan.

Enso endi asosiy maqsad emas

Manbaga ko‘ra, «Real» rahbariyati 25 yoshli yarimhimoyachining saviyasini yuqori baholaydi.

Biroq ayni paytda Enso Fernandes klubning yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadlari qatoriga kirmaydi. Shu sabab argentinalik futbolchining yaqin vaqt ichida Madridga ko‘chishi ehtimoli pasaygan.

Rodri varianti ham kun tartibida emas

«Real» bilan bog‘lanayotgan yana bir nom — «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri.

Ammo TEAMtalk ma’lumotiga ko‘ra, ispaniyalik futbolchi ham madridliklar uchun hozircha amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan real transfer varianti sifatida ko‘rilmayapti.

Ensoning o‘tgan mavsumdagi natijasi

Enso Fernandes o‘tgan mavsumda barcha musobaqalarda 54 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Ushbu bahslarda u:

  • 15 ta gol urdi;

  • 7 ta golli uzatma amalga oshirdi.

«Real» Ensoni kuzatgan va uning vakillari bilan aloqa qilgan bo‘lishi mumkin, ammo hozircha bu yo‘nalishda katta transfer harakati kutilmayapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordi«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordiBugun, 14:12Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiBugun, 13:52Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Bugun, 13:18JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiJCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiBugun, 12:37Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariCristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariBugun, 11:59Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Bugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi