«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...
«Real Madrid» avvalroq «Chelsi» yarimhimoyachisi Enso Fernandes transferi ustida ish olib bormayotganini rasman rad etgan edi.
Biroq yangi ma’lumotlarga ko‘ra, «Qirollik klubi» vakillari argentinalik futbolchining atrofidagi vaziyatni o‘rganib, uning agentlari bilan dastlabki muloqotlarni o‘tkazgan.
Rasmiy raddiyaga qaramay, aloqa bo‘lgan
TEAMtalk nashrining xabar berishicha, «Real» mutasaddilari Enso Fernandes vakillari bilan bog‘langan.
Shu bilan birga, dastlabki suhbatlardan keyin muzokaralar jiddiy bosqichga o‘tmagan va rasmiy taklifgacha yetib bormagan.
Enso endi asosiy maqsad emas
Manbaga ko‘ra, «Real» rahbariyati 25 yoshli yarimhimoyachining saviyasini yuqori baholaydi.
Biroq ayni paytda Enso Fernandes klubning yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadlari qatoriga kirmaydi. Shu sabab argentinalik futbolchining yaqin vaqt ichida Madridga ko‘chishi ehtimoli pasaygan.
Rodri varianti ham kun tartibida emas
«Real» bilan bog‘lanayotgan yana bir nom — «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri.
Ammo TEAMtalk ma’lumotiga ko‘ra, ispaniyalik futbolchi ham madridliklar uchun hozircha amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan real transfer varianti sifatida ko‘rilmayapti.
Ensoning o‘tgan mavsumdagi natijasi
Enso Fernandes o‘tgan mavsumda barcha musobaqalarda 54 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Ushbu bahslarda u:
15 ta gol urdi;
7 ta golli uzatma amalga oshirdi.
«Real» Ensoni kuzatgan va uning vakillari bilan aloqa qilgan bo‘lishi mumkin, ammo hozircha bu yo‘nalishda katta transfer harakati kutilmayapti.
…