JCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinov

·73·Sport
JCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinov

Bugun, 7 iyul kuni JCH-2026 1/8 finalining navbatdagi qiziqarli bahsi bo‘lib o‘tadi. Amaldagi jahon chempioni Argentina Atlantada Misr milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. G‘olib jamoa mundialning chorakfinaliga yo‘l oladi.

Bahs Atlantada o‘tkaziladi

Argentina va Misr o‘rtasidagi uchrashuv AQSHning Atlanta shahrida joylashgan «Mercedes-Benz Stadium» arenasida bo‘lib o‘tadi.

JCH-2026. 1/8 final

Argentina — Misr

Boshlanish vaqti: 21:00, Toshkent vaqti bilan.

Argentina qiyin g‘alaba bilan yetib keldi

Argentina 1/16 finalda Kabo-Verde milliy jamoasiga qarshi maydonga tushgan edi.

Murosasiz kechgan bahsning asosiy vaqtida g‘olib aniqlanmadi. Qo‘shimcha bo‘limlarda ustunlik qilgan argentinaliklar 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, 1/8 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Misr penaltilarda Avstraliyani to‘xtatdi

Misr milliy jamoasi avvalgi bosqichda Avstraliya bilan kuch sinashdi.

Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa misrliklar 4:2 hisobida ustun kelib, turnirdagi yurishini davom ettirdi.

Amaldagi chempion yo‘lini davom ettiradimi?

Argentina 2022 yilgi jahon chempionati finalida Fransiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi.

Endi amaldagi chempionni yana bir hal qiluvchi sinov kutmoqda. Bir tomonda katta tajribaga ega Argentina, ikkinchi tomonda esa Avstraliyani musobaqadan chiqargan jangovor Misr — Atlantada oson o‘yin bo‘lmasligi aniq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Messi va Saloh to‘qnashuvi: asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Bugun, 20:04Ispaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdiIspaniya milliy jamoasi JCH tarixida misli ko‘rilmagan rekord o‘rnatdiBugun, 19:56Atletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiAtletiko Madrid Muhammad Salahni transfer qilish uchun jiddiy kurashga kirishdiBugun, 18:56Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiLiam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiBugun, 17:54Arsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiArsenal Ben White oʻrniga Manchester Yunayted sobiq himoyachisini transfer qilmoqchiBugun, 17:50PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi