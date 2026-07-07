JCH-2026. Argentina — Misr: amaldagi chempion uchun yangi sinov
Bugun, 7 iyul kuni JCH-2026 1/8 finalining navbatdagi qiziqarli bahsi bo‘lib o‘tadi. Amaldagi jahon chempioni Argentina Atlantada Misr milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. G‘olib jamoa mundialning chorakfinaliga yo‘l oladi.
Bahs Atlantada o‘tkaziladi
Argentina va Misr o‘rtasidagi uchrashuv AQSHning Atlanta shahrida joylashgan «Mercedes-Benz Stadium» arenasida bo‘lib o‘tadi.
JCH-2026. 1/8 final
Argentina — Misr
Boshlanish vaqti: 21:00, Toshkent vaqti bilan.
Argentina qiyin g‘alaba bilan yetib keldi
Argentina 1/16 finalda Kabo-Verde milliy jamoasiga qarshi maydonga tushgan edi.
Murosasiz kechgan bahsning asosiy vaqtida g‘olib aniqlanmadi. Qo‘shimcha bo‘limlarda ustunlik qilgan argentinaliklar 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, 1/8 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Misr penaltilarda Avstraliyani to‘xtatdi
Misr milliy jamoasi avvalgi bosqichda Avstraliya bilan kuch sinashdi.
Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa misrliklar 4:2 hisobida ustun kelib, turnirdagi yurishini davom ettirdi.
Amaldagi chempion yo‘lini davom ettiradimi?
Argentina 2022 yilgi jahon chempionati finalida Fransiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi.
Endi amaldagi chempionni yana bir hal qiluvchi sinov kutmoqda. Bir tomonda katta tajribaga ega Argentina, ikkinchi tomonda esa Avstraliyani musobaqadan chiqargan jangovor Misr — Atlantada oson o‘yin bo‘lmasligi aniq.
…