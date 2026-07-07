O‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldi

·31·Iqtisodiyot
O‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldi

O‘zbekiston 2026 yilning dastlabki besh oyida xorijga qariyb 16,8 ming tonna gilos sotdi. Eksportdan tushgan umumiy daromad 36,5 million dollarni tashkil etdi.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, o‘zbek gilosi 11 ta davlat bozoriga yetkazib berilgan. Biroq eksport hajmi o‘tgan yilga nisbatan sezilarli kamaygan.

Asosiy xaridor — Rossiya

Yanvar–may oylarida O‘zbekiston gilosining eng katta qismi Rossiyaga eksport qilingan.

Ushbu davlatga jami 11,7 ming tonna mahsulot yetkazib berilgan. Bu umumiy eksport hajmining asosiy qismini tashkil etadi.

Qo‘shni davlatlarga ham katta hajmda sotildi

Gilos eksporti bo‘yicha keyingi o‘rinlarni Qirg‘iziston va Qozog‘iston egalladi.

Asosiy yo‘nalishlar:

  • Rossiya — 11,7 ming tonna;

  • Qirg‘iz Respublikasi — 2,6 ming tonna;

  • Qozog‘iston — 2 ming tonna;

  • Belarus — 135,3 tonna;

  • BAA — 116,7 tonna;

  • boshqa davlatlar — 140 tonna.

Eksport hajmi kamaygan

Hisobotga ko‘ra, joriy yilning besh oyida eksport qilingan gilos miqdori o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 4,1 ming tonnaga kamaygan.

Shunga qaramay, mahsulot eksportidan 36,5 million dollar daromad olingan.

O‘zbek gilosi 11 ta davlat bozoriga chiqdi

O‘zbekiston gilosi asosan Rossiya va qo‘shni mamlakatlarga sotilgan bo‘lsa-da, mahsulot Belarus hamda Birlashgan Arab Amirliklari bozoriga ham yetkazib berilgan.

Eksport hajmi pasayganiga qaramay, gilos O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi eksportidagi daromadli mahsulotlardan biri bo‘lib qolmoqda.

O'zbekistonRossiyaQirg'izistonQozog'istonBelarus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda uy-joy narxi so‘mda 4,8 foizga arzonladiO‘zbekistonda uy-joy narxi so‘mda 4,8 foizga arzonladiBugun, 17:228 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:278 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:33O‘zbekistonda inflyatsiya 6,4 foizgacha tezlashdiO‘zbekistonda inflyatsiya 6,4 foizgacha tezlashdiBugun, 09:587 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:07«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandi«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandiKecha, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda