O‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldi
O‘zbekiston 2026 yilning dastlabki besh oyida xorijga qariyb 16,8 ming tonna gilos sotdi. Eksportdan tushgan umumiy daromad 36,5 million dollarni tashkil etdi.
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, o‘zbek gilosi 11 ta davlat bozoriga yetkazib berilgan. Biroq eksport hajmi o‘tgan yilga nisbatan sezilarli kamaygan.
Asosiy xaridor — Rossiya
Yanvar–may oylarida O‘zbekiston gilosining eng katta qismi Rossiyaga eksport qilingan.
Ushbu davlatga jami 11,7 ming tonna mahsulot yetkazib berilgan. Bu umumiy eksport hajmining asosiy qismini tashkil etadi.
Qo‘shni davlatlarga ham katta hajmda sotildi
Gilos eksporti bo‘yicha keyingi o‘rinlarni Qirg‘iziston va Qozog‘iston egalladi.
Asosiy yo‘nalishlar:
Rossiya — 11,7 ming tonna;
Qirg‘iz Respublikasi — 2,6 ming tonna;
Qozog‘iston — 2 ming tonna;
Belarus — 135,3 tonna;
BAA — 116,7 tonna;
boshqa davlatlar — 140 tonna.
Eksport hajmi kamaygan
Hisobotga ko‘ra, joriy yilning besh oyida eksport qilingan gilos miqdori o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 4,1 ming tonnaga kamaygan.
Shunga qaramay, mahsulot eksportidan 36,5 million dollar daromad olingan.
O‘zbek gilosi 11 ta davlat bozoriga chiqdi
O‘zbekiston gilosi asosan Rossiya va qo‘shni mamlakatlarga sotilgan bo‘lsa-da, mahsulot Belarus hamda Birlashgan Arab Amirliklari bozoriga ham yetkazib berilgan.
Eksport hajmi pasayganiga qaramay, gilos O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi eksportidagi daromadli mahsulotlardan biri bo‘lib qolmoqda.
…